Inter-Genoa: dove vedere la partita?

Il campionato non si chiude mai. Si passa infatti al posticipo del lunedì sera. Scopriamo allora dove vedere Inter-Genoa

I diritti tv sono diventati una normalità per il mondo del calcio, ormai del tutto plasmato. I cambiamenti sono evidenti, come il palinsesto di Serie A, suddiviso tra Sky e DAZN, seppur sia quest’ultima a vantarne la piena esclusività. Ciò risulta sicuramente un vantaggio per le società che possono approfittare degli sponsor, ma è a tutti gli effetti un lato negativo per utenti e tifosi, i quali sono così costretti a cercare numerose informazioni sulle partite di loro interesse. Lo scopo di questo articolo è dunque il seguente: spiegare dove vedere Inter-Genoa e scoprire chi potrebbe scendere in campo dal primo minuto.

La giornata 27 si chiuderà così con un interessante posticipo serale. I nerazzurri hanno ormai archiviato la pratica scudetto, i liguri sono in procinto di ottenere la salvezza.

Dove vedere Intrer-Genoa: sarà possibile vedere la partita su Sky? La risposta è sì!

Al primo posto in classifica con 69 punti, l’Inter vincendo staccherebbe di ben 15 lunghezze sulla seconda. La questione scudetto è diventata ormai una formalità, poiché non ci sono più le premesse per un recupero, che sarebbe a dir poco inverosimile e miracoloso. La compagine di Simone Inzaghi non vuole di certo rallentare il suo percorso. Il prossimo ostacolo si chiama Genoa, dodicesimo in con 33 punti, a pochi passi dalla cosiddetta “salvezza aritmetica”. A +10 sulla zona retrocessione, i ragazzi di Gilardino possono ritenersi soddisfatti del loro campionato. Scopriamo allora dove poter vedere Inter-Genoa, se su Sky o su DAZN.

La seconda società menzionata, fondata a Londra, ha conquistato un posto di rilivo nel mondo del calcio. Allo stato attuale infatti solo DAZN può garantire l’intero calendario della Serie A. Il servizio si arricchisce con le gare di Serie B e con gli incontri di UFC e PFC. L’abbonamento mensile permette di analizzare due possibilità:: il pacchetto standard che ha un costo di 30,99 € e il pacchetto plus che ha un costo di 45,99 €, garantendo l’uso dell’app da due dispositivi contemporaneamente. Occorrerà perdersi in poche operazioni, cliccando sul link diretto che rimanda al sito ufficiale.

Soffermandosi su Sky, la carta dei servizi mostra offerte interessanti. Per la questione Serie A le partite a disposizione sono tre per ogni giornata, mentre per il campionato femminile si può guardare l’intera calendarizzazione, con anche i match dei club esteri. A questo si aggiungono gli appuntamenti di natura europea, ovvero Champions League, UEFA Europa League e UEFA Conference League. Il servizio va ad estendersi su altri sport, come Tennis, NBA, Formula 1 e MOTOGP L’abbonamento ha un costo di 14,99 € al mese, basterà così affidarsi all’offerta e cliccare sul link che riporta a NOWTV.

Chiusa la discussione piattaforme, eccoci arrivati allo snodo principale: Inter-Genoa sarà trasmessa anche su Sky. La gara è prevista per oggi, Lunedì 4 Marzo, alle ore 20:45, teatro dell’incontro lo Stadio San Siro di Milano. Ricordiamo quanto sia importante avere una VPN durante la propria navigazione su internet.

Inter-Genoa, probabili formazioni

La vetta è sempre più certa, come anche la salvezza per gli ospiti.

Di seguito le probabili formazioni:

INTER (3-5-2): Sommer; Pavard, de Vrij, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro Martinez, Sanchez.

GENOA (3-5-2): Martinez; de Winter, Bani, Vasquez; Sabelli, Messias, Badelj, Frendrup, Martin; Retegui, Gudmundsson.

Chi vincerà il confronto? Dateci il vostro parere.