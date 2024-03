Max Verstappen in Mercedes? È possibile

Lo scandalo di Christian Horner continua ad andare avanti e la cosa è stata commentata anche dal padre di Max Verstappen, che potrebbe entrare in Mercedes al posto di Lewis Hamilton dopo questo scandalo

Ovviamente quello che ha fatto Christian Horner è uno scandalo che nessuno potrà mai dimenticare. Il team principal della Red Bull continua a fare la vittima, ma da molti è ritenuto come la causa principale per cui ora il team della Red Bull è in crisi. Delle parole per niente leggere, considerando verso chi sono rivolte e da chi sono state pronunciate. A dire queste parole è stato infatti il padre di Max Verstappen, pilota che dovrebbe entrare in Mercedes dopo il caos che si è creato nel team della Red Bull. Il padre si sarebbe sfogato sui social per parlare dell’accaduto. Non è una cosa da poco, era inevitabile che qualcuno ne parlasse, visto che hanno accusato gravemente Christian Horner e i motivi sarebbero legati proprio alla molestia sessuale nei confronti di una dipendente del team. Il team principal avrebbe mandato messaggi sconci alla donna, provocando inevitabilmente del disagio.

Se Marko cade, Max Verstappen entra in Mercedes

Un tassello importante di questa vicenda è il rapporto tra Helmut Marko e Max Verstappen. Il pilota infatti avrebbe difeso più volte dal pilota olandese, anche se Horner premeva per allontanarlo. Di rimando Marko ha sempre difeso il giovane pilota da chiunque diceva che fosse troppo giovane per gareggiare, Horner incluso. Proprio la presenza di Marko sarebbe il primo tassello che, nel caso cadesse, creerebbe un effetto domino e porterebbe Max Verstappen a entrare in Mercedes. Ma cosa c’entra tutto questo? Verstappen ha firmato un contratto con la RedBull che dura fino al 2028, ma il fatto è che un eventuale abbandono di Marko libererebbe Verstappen dal contratto. Questo porterebbe poi a una probabilità sempre più alta che il pilota olandese prenda il posto di Hamilton in Mercedes.

Che cosa ne pensate della vicenda? Come andrà a finire? Diteci la vostra nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per altre news dal mondo dei motori.