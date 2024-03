Gillette Labs: scrivere un nuovo capitolo nell’elevata esperienza della rasatura

Gillette sta per rivoluzionare il panorama della rasatura con il recente lancio del rasoio Gillette Labs. Dal 3 marzo, il prodotto è ufficialmente disponibile in Italia, promettendo di elevare l’esperienza di rasatura a nuovi livelli di comfort, stile e prestazioni superiori, definendo il concetto di “livello Labs”

Questo rappresenta l’ultimo capitolo di una storia che ha inizio nel primo decennio del ‘900 con l’invenzione e brevettazione del primo rasoio di sicurezza da parte di King Camp Gillette. Tale innovazione ha segnato profondamente il mondo della rasatura maschile, sorgendo in un contesto socioculturale in cui le tendenze legate alla barba e alla cura del viso stavano rapidamente evolvendo.

In quel periodo, la crescente esigenza di ottenere un look pulito senza dover frequentare frequentemente il barbiere ha contribuito a plasmare l’innovazione.

Gillette Labs: un nuovo standard di rasatura e design

Dal 1903, quando fu venduto il primo rasoio Gillette (brevettato nel 1904), la marca ha introdotto oltre 10 modelli distinti, portando costanti miglioramenti e innovazioni nel rituale quotidiano della rasatura. Dai primi anni ’50 con il rasoio regolabile, passando per il primo rasoio a cartuccia tra gli anni ’60 e ’80, fino al celebre Gillette Fusion del 2006, anno della vittoria italiana ai Mondiali di Calcio, e ora all’apice di questa storia di successo con Gillette Labs.

Dopo anni di ricerca che hanno coinvolto esperti in varie discipline come scienza, ingegneria e design, con focus sull’analisi dei materiali, della biologia e biochimica della pelle maschile, è emerso che la pelle quotidiana accumula sporco e secrezioni naturali. Questa constatazione ha aumentato l’importanza di un intervento diretto sulla pelle prima della rasatura.

Gillette Labs rappresenta la risposta concreta di Gillette a questa esigenza, integrando nuove caratteristiche, tecnologie all’avanguardia e innovazioni che trasformano la rasatura da funzionale a un’esperienza unica. Si tratta del primo rasoio con una barra integrata ad azione esfoliante, caratterizzata da “smerli” rialzati che, tramite uno scrub, rimuovono detriti e impurità dalla pelle prima del passaggio delle lame. Le 5 lame in acciaio anti-frizione offrono una rasatura profonda, veloce e agevole, lasciando la pelle fresca. Il disco flessibile con tecnologia FlexDisc segue i contorni del viso per una rasatura precisa.

Il design è anch’esso un elemento distintivo di Gillette Labs, con un manico elegante ed ergonomico progettato per una presa ottimale e duratura. Il colore e le linee innovativi rendono questo rasoio Gillette un oggetto di design o arredo. Con la nuova base magnetica, il rasoio resta in posizione verticale, asciugandosi rapidamente e prontamente disponibile per la successiva rasatura.

Il rasoio sarà disponibile in diverse colorazioni, accompagnato dal gel da barba Gillette Labs privo di alcol e coloranti, garantendo una protezione ottimale durante la rasatura. Accessori come il kit da viaggio con elegante custodia offrono la soluzione ideale per portare il prodotto ovunque senza rischiare danni. Un connubio perfetto per un’esperienza di rasatura di livello Labs.

“Dopo oltre 10 anni portiamo sul mercato italiano un prodotto nuovo e innovato, che eleva la rasatura ad un livello superiore: vogliamo lasciare il segno nella vita di ogni uomo che ama prendersi cura di sé”, spiega Marco Centanni, Brand Director – Gillette Italia. “Grazie alle sue caratteristiche uniche, Gillette Labs rappresenta molto più di un rasoio: è un invito a unirsi alla rivoluzione della rasatura. Un oggetto iconico per coloro che cercano l’eccellenza e per chi rifiuta di accontentarsi”.

Oggi si scrive una nuova pagina della storia ultracentenaria di Gillette, che conferma il brand come leader del settore e sempre attento alle esigenze di chi ama prendersi cura del proprio stile.

Cosa ne pensate di questo nuovo Gillette Labs ?