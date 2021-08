Super Smash Bros Ultimate: Spiriti da No More Heroes 3

Si torna a dire “mobbasta” con gli eroi: due Spiriti (più uno) da No More Heroes 3 arrivano nel Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate

Ad addolcire il termine della pausa estiva provvederanno i tre (o meglio due, ma ci arriveremo) Spiriti da No More Heroes 3 che andranno ad arricchire la titanica collezione di Super Smash Bros. Ultimate. Dopo una semplice enfasi sui denti nello scorso evento, stavolta si torna ad introdurre contenuti inediti, sebbene lo scopo (come è stato con Mario Golf ed altri eventi similari) resti del tutto promozionale. I personaggi, infatti, verranno espressamente dal terzo capitolo, in uscita giusto dopodomani. Abbiamo recensito il primo ed il secondo, nel caso la citazione a Maccio Capatonda qui sopra vi suoni familiare.

Spiriti spiritati da No More Heroes 3 in Super Smash Bros. Ultimate

Avremo a che fare con due Spiriti nuovi da No More Heroes 3, come ci ricorda l’account ufficiale giapponese di Super Smash Bros. Ultimate su Twitter. Nello specifico, oltre a quell’amabile idiota di Travis Touchdown, avremo anche FU, o Jess Baptiste VI se preferite un nome meno volgare. Il primo sarà interpretato da uno Spadaccino Mii (a Big Blue, versione Le Rovine), che senza dubbio indosserà gli abiti adatti per chi ha acquistato il costume. FU (Jess Baptiste VI), invece, sarà un Mewtwo da sconfiggere a Destinazione Finale. Ma non doveva esserci anche un terzo uomo?

In realtà, la versione corazzata di Travis (una feature che vedremo nel gioco completo) è uno Spirito a parte, che potremo ottenere facendo evolvere quello di Travis. Ne abbiamo già parlato in occasione dell’evento Ritmo, ma nel caso ci ripeteremo. Nutrendo uno Spirito con degli snack, o equipaggiandolo e vincendo delle battaglie, lo si potrà far salire di livello; una volta raggiunto il 99, Travis si evolverà. Trattandosi di contenuti inediti, avremo due giorni in più dei soliti tre: l’evento partirà (appropriatamente) dopodomani, venerdì 27 agosto, e si concluderà alle otto di mattina di mercoledì 1 settembre.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dell’evento e del gioco in uscita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.