Ghost of Tsushima: port per PC in arrivo secondo un rumor

Dalla console orientale al computer occidentale: l’ultimo rumor su Ghost of Tsushima sembra confermare il port su PC dell’esclusiva Sony

Fino ad ora, Sony ha dimostrato di volersi aprire di più all’idea di port per PC dei suoi titoli di prime parti, ma la strada da fare in merito è ancora lunga e uno dei più attesi dai fan è l’action-adventure di Sucker Punch, l’amatissimo Ghost of Tsushima. A quanto pare, perché purtroppo per ora solo di rumor si parla, è possibile che l’atteso annuncio sia dietro l’angolo. Almeno così riporta Nick Baker, co-fondatore di XboxEra di cui abbiamo parlato in passato, che su Twitter ha scritto quanto ha “sentito”. Nello specifico, la versione per i giocatori armati di mouse e tastiera potrebbe essere annunciata non solo questa settimana, ma persino nelle prossime ore a quanto possiamo capire.

I’m hearing that we might be getting something about the Ghost of Tsushima PC port pretty soon. Maybe around the 5th? — King Gronk Nick  (@Shpeshal_Nick) March 1, 2024

Il port PC che in molti attendevano ma che nessuno si aspettava: il colpo a sorpresa di Sucker Punch, Ghost of Tsushima

Come vedete anche voi dal post qui sopra, il port per PC di Ghost of Tsushima potrebbe essere annunciato “presto”. Nella fattispecie, seppur anteponendo un “forse”, il reveal è previsto “intorno al 5?” Il giorno interessato, dunque, è domani stesso, motivo per il quale potremmo dover tenere le antenne più drizzate del solito. 5 marzo o meno, non sappiamo se la fantomatica (almeno per ora) conversione consisterà nell’originale (2020) o nell’edizione Director’s Cut (2021), ma nel mese di luglio del 2022 il titolo ha toccato i 9,7 milioni di copie piazzate sul mercato. Con un film in arrivo, poi, il futuro dell’IP pare essere florido. Le offerte di lavoro di Sucker Punch sembrano puntare a un sequel.

Ora sta a voi dirci la vostra: rumor attendibile o possibile aria fritta? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek.it per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.