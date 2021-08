Super Smash Bros. Ultimate: Spiriti da Mario Golf Super Rush

Tornano i weekend lunghi come un birdie: Mario Golf Super Rush porta tre Spiriti inediti sul Tabellone di Super Smash Bros. Ultimate

Non sarebbe un mercoledì senza che il picchiaduro di Masahiro Sakurai ci desse delle anticipazioni sul torneo del weekend, e ora tocca a Mario Golf Super Rush portare nuovi Spiriti in Super Smash Bros. Ultimate. Dopo un flipper folle ad ospitare un torneo online, dunque, stavolta sarà un evento cross-promozionale ad ampliare l’ormai colossale enciclopedia del gioco. Solitamente passa molto più tempo di così, ma stavolta agli Spiriti di Sakuna: Of Rice and Ruin sono bastate solo tre settimane prima di avere compagnia. Tuttavia, stavolta, abbiamo meno informazioni del solito.

“Benvenuti ad Ammazza che Spiriti”, con Mario Golf Super Rush e Super Smash Bros. Ultimate!

Alla stesura dell’articolo, infatti, l’evento dedicato ai tre nuovi Spiriti da Mario Golf Super Rush non figura nell’account Twitter ufficiale di Super Smash Bros. Ultimate. Questo non ci impedisce però di aiutarvi fornendovi le informazioni di base. Innanzitutto, come vedete nell’immagine qui sopra, a rappresentare il gioco saranno tre dei personaggi giocabili. Alludiamo a Mario, Luigi e Peach, che supponiamo verranno interpretati dalle loro controparti viste rispettivamente nella prima, nella seconda e nella terza parte della nostra guida al cast. Per quanto riguarda i giorni, invece, ormai conoscete la regola.

La presenza di contenuti inediti comporta infatti del tempo in più a vostra disposizione. Nello specifico, avrete cinque giorni in totale. Gli Spiriti compariranno sul tabellone a partire da venerdì 6 agosto alle otto di mattina e spariranno dalla circolazione alla stessa ora di mercoledì 11. Ormai siamo quasi al giro di boa: settimana prossima, infatti, sarà passato un mese e mezzo dall’arrivo di Kazuya nel cast. Potremmo sapere chi sia l’ultimo personaggio giocabile nel prossimo Nintendo Direct, che potrebbe non essere lontano. Potete saperne di più consultando l’ultimo semi-leak indie.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate dei golfisti in arrivo? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.