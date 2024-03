Questa serie di cui parliamo oggi è una delle più drammatiche e iconiche quando si pensa ad una serie tv family drama. Molti hanno sicuramente sentito parlare di questa serie da altri amici o parenti che l’hanno vista, probabilmente sarà venuta anche a te la curiosità di sapere di cosa parla Shameless: scopriamo insieme dove vedere questa iconica serie tv

Questa serie è una delle più pesanti e al contempo più realistiche che una famiglia possa mai guardare. Perché di per sé è di questo che si parla, di dramma familiare. Le situazioni che troviamo all’interno di questa serie sono delle cose che possono capitare a qualsiasi famiglia al giorno d’oggi, situazioni purtroppo reali, che presentano tutti i problemi che una famiglia può avere al giorno d’oggi. Ma, come in tutte le cose, nel dramma ci sono anche momenti belli, sereni e indimenticabili, ne abbiamo parlato in questo speciale ricordando i migliori momenti di Ian e Mickey, ovviamente da leggere solo quando avrete finito la serie. La serie è stata prodotta da Warner Bros Television e in Italia potevamo vederla su Mediaset. Ma oggi che la serie è finita, dove possiamo vederla in ordine? Scopriamolo.

Netflix | Shameless: dove vedere la serie family drama

Shameless, come dicevamo prima, racconta di un dramma familiare, una famiglia che affronta vari problemi con loro stessi. La famiglia protagonista della serie sono i Gallagher, composta dal padre Frank, un alcolista drogato, con sei figli. Frank non fa altro che passare la maggior parte del suo tempo a ubriacarsi nel bar di Kevin, compagno di Veronica, entrambi vicini di casa e amici della famiglia Gallagher. A occuparsi della famiglia quindi è la figlia più grande, Fiona, che cerca sempre di far mantenere a galla i suoi fratelli più piccoli. Gli altri ragazzi sono Lip, un ragazzo molto intelligente ma con problemi di dipendenza per droga, Ian, un ragazzo che cerca di accettare la sua omosessualità e bipolarità. Debbie, una ragazza madre molto tenace e testarda, il ribelle Carl e infine Liam, il più piccolo. La serie oggi potete recuperarla su Netflix.

Come vedere Shameless su Netflix

Per vedere la serie tv di Shameless su Netflix, avete bisogno di un piano di abbonamento. Ce ne sono tre, che potete scegliere direttamente dal sito ufficiale di Netflix. C’è l’abbonamento standard con pubblicità, al prezzo di 5,49 euro al mese, col quale potete vedere film e serie a bassa risoluzione e con interruzioni pubblicitarie, su un solo dispositivo. Poi c’è l’abbonamento standard, al prezzo di 12,99 euro al mese, senza pubblicità, a risoluzione HD e con la possibilità di guardare film e serie su due dispositivi contemporaneamente. Poi c’è l’abbonamento premium, al prezzo di 17,99 euro al mese, col quale potete guardare film e serie su quattro dispositivi contemporaneamente e a risoluzione Full HD.

Come vedere Shameless su Prime Video

La serie è disponibile anche su Prime Video, con un abbonamento annuale di 50 euro oppure mensile a 5 euro al mese. Con Amazon Prime potete non solo ricevere i prodotti che ordinate con la consegna rapida gratis, ma anche accedere a Prime Video, col quale potete guardare film e serie tv.

