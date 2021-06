Super Smash Bros. Ultimate: Masahiro Sakurai approfondisce Kazuya

Papà Sakurai ci parla in modo approfondito di un altro papà, Kazuya Mishima: se la caverà l’antieroe di Tekken in Super Smash Bros. Ultimate?

Finalmente Kazuya Mishima, dopo il tempismo sospetto sia dell’evento di Sonic che dell’aggiornamento del gioco, è il protagonista di una spiegazione di Masahiro Sakurai per Super Smash Bros. Ultimate. Naturalmente, le chicche di questo update non mancano di certo, tra mosse, musica, easter egg e costumi per i Guerrieri Mii. Ovviamente non mancheremo di implementare (temporaneamente, in vista dell’ultimo personaggio che sarà tra noi in autunno) l’approfondimento di oggi nella guida al cast del gioco. Questa spiegazione e quella per Pyra e Mythra verranno rimosse all’uscita della diciassettesima puntata.

Kazuya Mishima si unisce alla lotta!

Masahiro Sakurai ha aperto la sua spiegazione alle meccaniche di Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate con il ritorno del medesimo video mostrato al suo reveal, per poi spiegarci in che consiste Tekken. Implementare le meccaniche di un picchiaduro come la serie nata nel 1994 non è stato semplice, vista la mobilità in tre dimensioni come focus principale di Tekken. Il Devil Gene, ovvero il potere demoniaco di Kazuya, è stato ereditato dalla madre e tramandato al figlio. Il padre, Heihachi, ne è sprovvisto e Sakurai ha espressamente spiegato che è per questo che il capo dei Mishima (e padre degenere) è solo un costume per il Lottatore Mii. Se non volete spoiler, trovate qui sotto il video.

Mosse speciali – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Sakurai è partito dalle mosse speciali di Kazuya nella sua presentazione di Super Smash Bros. Ultimate. Sono quelle che riprenderemo anche nel diciassettesimo episodio della nostra guida quando uscirà anche l’ultimo personaggio in autunno (o comunque “entro fine anno”).

Devil Blaster (B): Kazuya si trasforma nella sua forma demoniaca (come con ogni altra mossa speciale) e colpisce i giocatori davanti a sé con un raggio perforante. Negli scontri con più di due giocatori, la potenza decresce ad ogni personaggio colpito con la stessa mossa. Si può direzionare subito dopo aver premuto il tasto, sia come mossa antiaerea (↑) che contro gli avversari più bassi (↓). In aria, colpisce esclusivamente verso il basso. Il raggio è soggetto ai riflettori (Fox, Falco, Palutena, Joker) e all’assorbimento (Mr. Game & Watch, Abitante, Fuffi).

Kazuya si trasforma nella sua forma demoniaca (come con ogni altra mossa speciale) e colpisce i giocatori davanti a sé con un raggio perforante. Negli scontri con più di due giocatori, la potenza decresce ad ogni personaggio colpito con la stessa mossa. Si può direzionare subito dopo aver premuto il tasto, sia come mossa antiaerea (↑) che contro gli avversari più bassi (↓). In aria, colpisce esclusivamente verso il basso. Il raggio è soggetto ai riflettori (Fox, Falco, Palutena, Joker) e all’assorbimento (Mr. Game & Watch, Abitante, Fuffi). Devil Fist (↔+B): Kazuya si trasforma e si fionda in avanti con un pugno. Se l’avversario è lontano lo respinge, mentre se è vicino lo stordisce. Non può fare nulla agli scudi.

Kazuya si trasforma e si fionda in avanti con un pugno. Se l’avversario è lontano lo respinge, mentre se è vicino lo stordisce. Non può fare nulla agli scudi. Devil Wings (↑+B): Kazuya si trasforma e usa le ali della sua forma demoniaca per darsi un generoso slancio verso l’alto. Contrariamente ad altri combattenti “classici” come Little Mac, Ryu, Ken e Terry, il secondo salto di Kazuya è molto più adatto ai recuperi. Vale anche come attacco verso l’alto. Come Banjo e Kazooie, anche Kazuya riesce ad effettuare la sua ↑+B senza cadere inerme, consentendo dunque un recupero laterale con Devil Fist.

Kazuya si trasforma e usa le ali della sua forma demoniaca per darsi un generoso slancio verso l’alto. Contrariamente ad altri combattenti “classici” come Little Mac, Ryu, Ken e Terry, il secondo salto di Kazuya è molto più adatto ai recuperi. Vale anche come attacco verso l’alto. Come Banjo e Kazooie, anche Kazuya riesce ad effettuare la sua ↑+B senza cadere inerme, consentendo dunque un recupero laterale con Devil Fist. Heaven’s Door (↓+B): Kazuya si trasforma, si scaglia in avanti ed effettua una presa seguita da una picchiata, simile alla Bomba Bowser di… beh, Bowser. Esattamente come Bomba Bowser, anche qui le tecniche suicide sono penalizzate: Kazuya perirà per primo, e l’avversario (se con pochi danni) potrà recuperare.

Rabbia pura – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Kazuya è stato introdotto da Sakurai nello spezzone dell’ultimo Nintendo Direct dedicato a Super Smash Bros. Ultimate con le parole “sembra proprio Tekken”, e la meccanica Rage è qui per dimostrarlo. Una volta raggiunto il 100% di danni, o se uno scontro in modalità energia porta il personaggio al di sotto del 25%, una volta per vita (o “una volta per incontro”, stando all’errore di traduzione nel video italiano) Kazuya entra nel suo stato furioso. L’effetto si traduce in un boost del 10% in più alla potenza di attacco. Eseguire una presa o Heaven’s Door si traduce nel micidiale attacco Rage Drive, uno dei più devastanti visti finora. La Rage termina solo subendo un tot di danni o usando Rage Drive.

Smash Finale – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Il raggio d’azione di Final Blaster è soggetto agli stessi limiti di Devil Blaster, ma se il raggio va a segno Kazuya può mettere in atto quello che Sakurai ha dimostrato essere una delle supermosse dal raggio migliore del gioco. In una citazione al suo ruolo di boss finale di Tekken 7, Kazuya colpisce con una sorta di variante della Smash Finale di Samus, Samus Oscura e Fuciliere Mii. La differenza è il raggio a ventaglio, che permette di intrappolare anche altri avversari. Il video ha dimostrato che sia possibile azionarla durante una presa (!) e, se usata ai bordi, eliminare un avversario anche allo 0% di danni (!!!).

Caratteristiche generali – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Al di là della portata e della lentezza di alcune delle mosse, Sakurai non ha fatto mistero di quanto Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate colpisca come un camion. Prevedibilmente, questo lo piazza anche tra i personaggi nel range medio-pesante. Proprio come Ryu, Ken e Terry, negli scontri uno contro uno (che inizino con più giocatori o meno) sarà sempre rivolto verso l’avversario in automatico. La supercorazza lo protegge dalle raffiche se non ha molti danni, permettendogli dunque di contrattaccare.

Mosse standard – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Le mosse standard di Kazuya sono tante e variegate, e Sakurai ci ha tacitamente ricordato che con lui ci converrà davvero usare il controller GameCube. Ogni mossa di Kazuya eseguita con A, infatti, si può combinare ad otto possibili direzioni, e come per Terry anche il rappresentante di Tekken implementa input di tipo “indietro” (<) o “avanti” (>). Potete trovare nel video qui sopra tutte le spiegazioni del caso, ma vi basti sapere che per una combo da 10 colpi in puro stile Tekken è sufficiente tenere premuto A stando fermi, e l’ultimo colpo spezza gli scudi.

Segnaliamo comunque qualcuna di queste mosse. Con Left Splits Kick (>, >, A) è possibile riflettere alcuni proiettili. Oni Front Kick (>+A) lancia gli avversari con una traiettoria bassa, il che li obbligherà automaticamente a recuperare. Molte mosse standard si possono usare combinando gli input all’accovacciamento (↓), ma solo dopo essersi chinati. Demon God Fist richiede che prima vi accovacciate e che poi premiate A appena vi siete alzati. Il risultato stordisce l’avversario come il Focus Punch di Ryu e Ken. Passiamo ora agli attacchi Smash: si eseguono tutti con la leva analogica destra, o se preferite premendo A e B insieme o con uno scatto (<</>>/^^/vv) della leva sinistra insieme al tasto A.

Attacchi Smash – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Anche con gli attacchi Smash Kazuya colpisce veramente duro, e il primo che Sakurai ci mostra rivela tutta la potenza del personaggio in Super Smash Bros. Ultimate. Glorious Demon God Fist (leva analogica destra+↔), al costo di un pizzico di vulnerabilità, permette di superare anche il Pugno Falcon nella sua potenza devastante. Come la spada di Marth, anche questo pugno colpisce meglio da (relativamente) lontano. La portata di Devil Twister (leva dx+↑) è poca, ma la mossa è potente e rapida da sferrare anche nel bel mezzo di una combo. Nelle varianti di Le Rovine, l’attacco attraversa le piattaforme da sotto.

Lion Slayer (leva dx+↓) è un attacco Smash basso atipico in quanto rientra nella minoranza che attacca solo da un lato. La mossa è eccellente per spezzare gli scudi, ma a renderla il fiore all’occhiello del moveset di Kazuya è l’altro effetto collaterale dell’attacco. Questo colpo vale infatti anche come Smash meteora, e si può usare anche contro gli avversari appesi ai bordi. Come se ciò non bastasse, tutti gli attacchi Smash del personaggio sono soggetti alla sua medesima supercorazza, con efficacia variabile. Un personaggio da picchiaduro che picchia davvero duro, insomma.

Attacchi aerei – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Jumping Knuckle (A in aria) è interpretabile come una versione in scala di Lion Slayer, poiché Sakurai ha rivelato che anche in questo caso Kazuya può effettuare un micidiale attacco meteora in Super Smash Bros. Ultimate. Il calcio Searing Edge (A+> in aria) va usato soprattutto a terra, grazie al salto iniziale ridotto del personaggio. Jumping Sobat (A+< in aria) è difficile da usare negli scontri in singolo perché Kazuya si volterà in automatico. Rising Toe Kick (A+↑ in aria) colpisce gli avversari in alto, compresi quelli sulle piattaforme attraversabili. Demon Scissors (A+↓ in aria), infine, è una picchiata rapida e facile da controllare, e che consente anche recuperi in caso di uso accidentale.

Prese e lanci – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

La vera chicca con cui Kazuya implementa il gameplay di Tekken, come ci dimostra Sakurai, sono i cambi di inquadratura che Super Smash Bros. Ultimate consente con le prese e i lanci se usati negli scontri in singolo. Il lancio verso l’alto (presa e poi ↑), Air Inferno, in modo non dissimile dal lancio in avanti di Mewtwo colpisce l’avversario con un proiettile immediato in diagonale. La presa speciale Gates of Hell richiede un input particolare: diagonale in avanti (>+↓), giù (↓), ancora diagonale in avanti (>+↓) e infine una presa.In modo analogo, è possibile effettuare uno scatto in avanti particolare con il Crouch Dash: avanti (>), giù (↓) e diagonale in avanti (>+↓). Usare A al termine del Crouch Dash genera più mosse diverse.

Easter egg e praticità nelle risse – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Luigi non è più l’unico personaggio del roster ad avere una provocazione capace di infliggere danni: la provocazione laterale di Kazuya (croce digitale+↔) è Demon’s Wrath, una sequenza di calci laterali che infligge pochi danni ma che, come ci fa notare Sakurai, in Super Smash Bros. Ultimate è un utile diversivo. E di diversivi ne avremo bisogno quando si gioca in più di due: il focus sulle combo di Kazuya lo espone infatti ad interruzioni fastidiose da parte di altri combattenti. Il consiglio in questo caso è quello di puntare meno sulla tecnica e più sulle mosse semplici ma efficaci, come per Terry del resto.

Nuovo scenario: Mishima Dojo – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Ora sappiamo che lo scenario di Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate è il Mishima Dojo, più legato a Heihachi che non al figlio. In modo non dissimile dallo Stadio di King of Fighters, bisogna prima scaraventare l’avversario con veemenza contro le pareti per sfondarle. Tuttavia, le somiglianze finiscono qui: il dojo si può infatti rompere in alcuni punti specifici, per poi rigenerarsi dopo un po’ di tempo. Heihachi comparirà sullo sfondo e reagirà alle eliminazioni, ma è l’unico e solo ospite dell’arena. Non aspettatevi dunque di vedere i modelli 3D dell’intero cast di Tekken durante gli scontri!

Musica – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Masahiro Sakurai non ha perso tempo a specificare che i brani legati a Kazuya e al Mishima Dojo in Super Smash Bros. Ultimate attingono dall’intera saga di Tekken, salvo gli spinoff. Il risultato sono trentanove tracce musicali, provenienti da Tekken, Tekken 2, Tekken 3, Tekken Tag Tournament, Tekken 4, Tekken 5, Tekken 5: Dark Resurrection, Tekken 6, Tekken 6: Bloodline Rebellion, Tekken Tag Tournament 2, Tekken Revolution e Tekken 7. In realtà, con un piccolo bonus il numero di brani sale anche a quaranta, ma (spoiler) ne parleremo quando parleremo dei costumi Mii.

Anzi, niente musica – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Per la prima volta nella saga, non solo Kazuya non avrà (almeno per quanto ci è parso di capire dalla presentazione) alcuna fanfara di vittoria in Super Smash Bros. Ultimate, ma anche il cronista cambierà. Non avremo dunque a che fare con la voce di Luigi Fantino (o di Xander Mobus se avete impostato la lingua in inglese), ma con quella di Josh Keller direttamente da Tekken 7. Non solo, Keller si atterrà alla base di nome e cognome per cui la serie è nota, quindi preparatevi (specie se Kazuya è nelle mani giuste) a sentire molto spesso “Kazuya Mishima… wins”.

Le pose di vittoria, come raramente accade in Ultimate, sono state mostrate tutte nella presentazione. In ordine cronologico inverso, abbiamo il pugno all’inquadratura di Tekken 7, la posa di guardia da Tekken 5 e 6 e, infine, le braccia conserte da sbruffone del primissimo Tekken. Chi sperava nel sorriso psicotico del finale di Kazuya da quel gioco sarà contento che il personaggio avrà quattro colori per il costume standard (tra cui i pantaloni neri di Jin) ed altrettanti per lo smoking da malavitoso (sul serio, nessuno ha provato ad anagrammare Kazuya?) da Tekken 7.

“Kir-by, ro-to-la” – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Ormai persino le aggiunte meno amate (e, dopo i costumi per i Mii, persino un volto noto come Kazuya potrebbe diventarlo per qualcuno) sono fonte di hype per il costume di Kirby, e questa presentazione di Sakurai non fa eccezione. Kirby eredita da Kazuya i capelli e l’occhio rosso, nonché una variante più tondeggiante dei suoi celeberrimi guantini. Il che sembrerebbe anche carino, ma la variante di Kirby del Devil Blaster implementa anche la trasformazione demoniaca del personaggio. Proprio vero, il Devil Gene tira fuori il peggio anche dai personaggi più adorabili.

Tabellone degli Spiriti – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Come ci ha dato modo di vedere Sakurai nella sua presentazione, abbiamo dieci Spiriti nel nuovo Tabellone di Kazuya. In ordine crescente di abilità abbiamo i principianti Kuma & Panda, Asuka Kazama e Jack-7, gli astri nascenti Paul Phoenix & Marshall Law, Nina Williams, King & Armor King, Ling Xiaoyu e Yoshimitsu, l’asso Jin Kazama e la leggenda Heihachi Mishima. Jin consisterà in un altro Kazuya e si potrà evolvere in Devil Jin, mentre Heihachi consisterà in un Lottatore Mii e userà il costume di Heihachi se è stato comprato.

Set per Guerrieri Mii – Sakurai presenta Kazuya in Super Smash Bros. Ultimate

Vi diciamo solo che, prima di tornare a Kazuya per la data di uscita, Masahiro Sakurai ha detto che “molti dei fan” di Super Smash Bros. Ultimate “saranno sorpresi di vedere certi personaggi nel gioco”; in altre volte, siate pronti a potenziali mazzate. Lloyd Irving da Tales of Symphonia torna dal quarto Smash come Spadaccino Mii, ma questo già era pronosticabile. Un po’ meno lo è stato l’annuncio a sorpresa di Dovahkiin/“Sangue di drago” da The Elder Scrolls V: Skyrim come Spadaccino Mii. Sempre tra gli Spadaccini abbiamo, piaccia o no, anche Dante da Devil May Cry, mentre l’unico Lottatore Mii del gruppo è un costume ispirato a Shantae. Come avrete intuito, è con lei che potrete aggiungere il brano “Burning Town” all’elenco.

Dimmi quando, quando, quando

Domani: Kazuya Mishima e tutto ciò che lo circonda arriveranno il 30 giugno nel mondo messo insieme da Masahiro Sakurai per Super Smash Bros. Ultimate. Non usiamo “messo insieme” a cuor leggero: unire così tanti mondi videoludici è ciò che ha reso il gioco il suo magnum opus personale, ma al di là delle novità sugli amiibo come Min Min (2022) il game designer non ha fatto mistero di quanto ci attenda davvero solo un altro personaggio. Non ci lamentiamo: dopotutto, il papà di Kirby sta sgobbando senza sosta dal quarto Smash, che fa parte dello stesso ciclo di sviluppo. L’ultimo nome sarà noto entro fine anno, quindi auguriamo a Sakurai di avviarsi quanto prima verso la sua meritata e lunga vacanza.

Ora sta a voi dirci la vostra: il nostro riassunto della presentazione di Kazuya vi è servito?