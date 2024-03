Dragon Age: Dreadwolf uscirà nel 2024 stando a un rumor

Secondo rumor della giornata: il 2024 come anno di uscita di Dreadwolf, atteso nuovo capitolo nella saga dark fantasy di Dragon Age

Nel mezzo dei suoi licenziamenti a pioggia, Electronic Arts ha lasciato integra BioWare e, stando a un rumor, lo sviluppo di Dragon Age: Dreadwolf sta procedendo a pieno regime quanto basta da rendere l’uscita nel 2024 un traguardo plausibile. Oltre al prossimo Mass Effect, dunque, anche l’altra saga del team di sviluppo è nel pieno di una gestazione regolare, ma a chi dobbiamo l’inatteso ragguaglio? La risposta è riconducibile all’unico e solo Jeff Grubb, affidabile insider di cui ci ritroviamo spesso a parlare. Nel suo ultimo podcast Game Mess, il giornalista di GiantBomb si è definito “abbastanza fiducioso” in merito a una pubblicazione entro l’anno. C’è un margine d’errore, dunque, ma minimo.

Dragon Age: il 2024 è tutto per Dreadwolf, secondo Jeff Grubb

Nello specifico, Grubb asserisce che non ci sia nulla che impedisca a Dragon Age: Dreadwolf di slittare al 2025, sebbene il team di sviluppo stia mirando attivamente al 2024. Non è nemmeno la prima volta che l’anno in corso sia il più gettonato da leaker e insider: persino lo stesso Grubb ne ha parlato in passato. L’ultima “conferma” in merito risale allo scorso novembre, quando il profilo LinkedIn di un dipendente di EA ha riportato l’obiettivo comune per la serie. A dicembre, il teaser di BioWare ha mostrato alcune delle location che i giocatori esploreranno, per poi promettere un reveal completo per quest’estate. Una mattinata piena di rumor, questa, dopo il port per PC di Ghost of Tsushima.

