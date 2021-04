Migliori mirrorless Nikon da acquistare | Aprile 2021

Ormai il mercato delle mirrorless si sta sempre più ampliando e praticamente tutti brand del settore fotografico hanno deciso di entrare in gioco. In questa guida andremo a raccogliere le migliori mirrorless Nikon da acquistare facenti parte del nuovo sistema Z-Mount!

Con un po’ di ritardo anche i grandi produttori di reflex si sono adeguati al trend di mercato che vede le mirrorless sempre più protagoniste, specialmente tra gli appassionati ed amatori, ma anche qualche professionista ormai si lascia corrompere. Leggere, prestanti e compatte le fotocamere mirrorless ormai hanno raggiunto una qualità tale da renderle indistinguibili dalle vecchie reflex. In questa guida aggiornata mensilmente con grande costanza andremo ad analizzare le migliori mirrorless Nikon da acquistare per darvi una mano nel caso voleste provare a fare il grande salto, abbandonando lo specchio.

Le mirrorless Nikon sono disponibili con diversi sensori. Il formato APS-C o Nikon DX (con dimensioni 23.6 x 15.7 mm) viene utilizzato per le fotocamere con una fascia di prezzo più bassa, ma questo non significa che queste mirrorless siano necessariamente meno prestanti! Il sensore APS-C perde sicuramente in resistenza al rumore e in profondità di campo, ma altri aspetti come l’AF e il mirino elettronico possono essere alla pari dei modelli più costosi. È anche disponibile il formato Full Frame o Nikon FX (con dimensioni 36 x 24 mm): di norma questi modelli sono più costosi, ma la qualità d’immagine è anche superiore. In questa guida alle migliori mirroless Nikon da acquistare analizzeremo esempi di entrambi i tipi.

La più grande novità delle mirrorless Nikon sta nell’introduzione della nuova baionetta Z-Mount, molto più ampia della vecchia F-Mount per reflex, che permetterà di creare ottiche molto più luminose e prestanti. Naturalmente le nuove mirrorless sono compatibili con il parco ottiche Nikon F grazie ad uno speciale adattatore che in molti casi conserva anche i vari automatismi, per agevolare il passaggio senza dover per forza cambiare interamente il corredo. Vediamo quindi quali sono le migliori mirrorless Nikon da acquistare.

Migliori mirrorless Nikon da acquistare | Full Frame

Nikon Z 6 II

Sensore : Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 24.5 MP

: Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 24.5 MP Stabilizzazione interna : sì a 5 assi, fino a 5 stop di recupero

: sì a 5 assi, fino a 5 stop di recupero Range ISO : 50 – 204800

: 50 – 204800 Tempi di esposizione : 900 s – 1/8000 s

: 900 s – 1/8000 s Compensazione dell’esposizion e: +/- 5 stop in passi di 1/3

e: +/- 5 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 273 punti (rilevazione di fase, in AF a punto singolo) sensifibilità fino a -6 EV, 90% di copertura verticale e orizzontale, Eye Focus

: 273 punti (rilevazione di fase, in AF a punto singolo) sensifibilità fino a -6 EV, 90% di copertura verticale e orizzontale, Eye Focus Raffica : fino a 14 frame al secondo

: fino a 14 frame al secondo Qualità video : fino a 4K (3840 x 2160p) 60 FPS

: fino a 4K (3840 x 2160p) 60 FPS Connettività : USB 3.2 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2

: USB 3.2 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2 Schermo Touchscreen : LCD 3.2 pollici, 1024 x 680 pixels (articolato)

: LCD 3.2 pollici, 1024 x 680 pixels (articolato) Mirino elettronico : copertura 100%, 0.80x, risoluzione 3,686 milioni di punti

: copertura 100%, 0.80x, risoluzione 3,686 milioni di punti Peso : 675 g

: 675 g Dimensioni : 134 x 101 x 68 mm

: 134 x 101 x 68 mm Scheda di memoria : 1x CFExpress, 1x SD, SDHC, SDXC (UHS-II)

: 1x CFExpress, 1x SD, SDHC, SDXC (UHS-II) Batteria: Li-Ion (Nikon EN-EL15c, capacità 16.00 Wh)

Si tratta dell’evoluzione del precedente modello. Poche in realtà le novità introdotte, si tratta infatti di un minor update. Il sensore è lo stesso ad esempio, ma raddoppia il processore per dare più reattività alla macchina e anche una maggiore tenuta ad alti ISO. Vengono introdotti i filmati 4K 60p e anche il doppio slot per le schede di memoria. Insomma Nikon Z 6II va a colmare tutti i piccoli difetti del modello precedente. Si tratta di una macchina completa e al passo con i tempi che tenta di coniugare un giusto prezzo con prestazioni nella media per le moderne mirrorless.

Nikon Z 7

Sensore: Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 45.7 MP

Stabilizzazione interna: sì a 5 assi, fino a 5 stop di recupero

Range ISO: 32 – 102400

Tempi di esposizione: 30 s – 1/8000 s

Compensazione dell’esposizione: +/- 5 stop in passi di 1/3

Modalità esposizione: M, S, A, P

Esposimetri: Multi-Area, Semi-Spot, Spot

Autofocus: 493 punti (rilevazione di fase, in AF a punto singolo), 90% di copertura verticale e orizzontale, Eye Focus

Raffica: fino a 9 frame al secondo

Qualità video: fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS

Connettività: USB 3.1 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2

Schermo Touchscreen: LCD 3.2 pollici, 1024 x 680 pixels (articolato)

Mirino elettronico: copertura 100%, 0.80x, risoluzione 3,686 milioni di punti

Peso: 675 g

Dimensioni: 134 x 101 x 68 mm

Scheda di memoria: XDQ

Batteria: Li-Ion (Nikon EN-EL15b, capacità 14.00 Wh)

Nikon Z 7 invece si configura come un prodotte leggermente più di nicchia: un po’ più costoso per via del sensore ad elevata risoluzione che rende la mirrorless Nikon meno prestante in termini di velocità. La maggior risoluzione può essere sfruttata per catturare maggior dettaglio in generi come il ritratto e il paesaggio. In ogni caso anche la fotografia d’azione non è disdegnare: l’autofocus è comunque molto prestante anche se la raffica per qualche fps e l’elevata risoluzione permette di effettuare dei crop senza perdere qualità.

Nikon Z 5

Sensore: Full frame, 36 x 24 mm (3:2) da 24.3 MP

Stabilizzazione interna: sì a 5 assi, fino a 5 stop di recupero

Range ISO: 100 – 51.200

Tempi di esposizione: 30 s – 1/8000 s

Compensazione dell’esposizione: +/- 5 stop in passi di 1/3

Modalità esposizione: M, S, A, P

Esposimetri: Multi-Area, Semi-Spot, Spot

Autofocus: ibrido 273 punti (rilevazione di fase, in AF a punto singolo) sensibilità fino a -3 EV, 90% di copertura verticale e orizzontale, Eye Focus

Raffica: fino a 4.5 frame al secondo

Qualità video: fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS

Connettività: USB 3.1 Type C, HDMI Type C, Mic-in, Audio-out, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2

Schermo Touchscreen: LCD 3.2 pollici, 720 x 480 pixels (articolato)

Mirino elettronico: copertura 100%, 0.80x, risoluzione

1280 x 960 px

1280 x 960 px Peso: 675 g

Dimensioni: 134 x 101 x 70 mm

Scheda di memoria: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) (doppio slot)

Batteria: Li-Ion (Nikon EN-EL15b, capacità 14.00 Wh)

Nikon Z 5 è una fotocamera di Full Frame di fascia medio bassa che riprende molte specifiche di Z 6, con qualche limitazione in più. Si tratta di un modello adatto agli amatori che non vogliono spendere troppo, ma comunque vogliono un buon prodotto tra le mani.

Migliori mirrorless Nikon da acquistare | APS-C

Nikon Z 50

Sensore : APS-C, 23.5 x 15.7 mm (3:2) da 20.9 MP

: APS-C, 23.5 x 15.7 mm (3:2) da 20.9 MP Stabilizzazione interna : no

: no Range ISO : 100 – 51.200

: 100 – 51.200 Tempi di esposizione : 30 s – 1/4000 s

: 30 s – 1/4000 s Compensazione dell’esposizione : +/- 5 stop in passi di 1/3

: +/- 5 stop in passi di 1/3 Modalità esposizione : M, S, A, P

: M, S, A, P Esposimetri : Multi-Area, Semi-Spot, Spot

: Multi-Area, Semi-Spot, Spot Autofocus : 209 punti (rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF), 90% di copertura verticale e orizzontale, Eye Focus

: 209 punti (rilevazione del contrasto/a rilevazione di fase ibrido con illuminatore AF), 90% di copertura verticale e orizzontale, Eye Focus Raffica : fino a 11 frame al secondo

: fino a 11 frame al secondo Qualità video : fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS

: fino a 4K (3840 x 2160p) 30 FPS Connettività : micro USB 2.0, HDMI Type D, Jack audio, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2

: micro USB 2.0, HDMI Type D, Jack audio, Wi-Fi Dual Band, Bluetooth 4.2 Schermo Touchscreen : LCD 3.2 pollici, 1024 x 680 pixels (ribaltabile)

: LCD 3.2 pollici, 1024 x 680 pixels (ribaltabile) Mirino elettronico : copertura 100%, 1.02x, risoluzione 2,36 milioni di punti

: copertura 100%, 1.02x, risoluzione 2,36 milioni di punti Peso : 397 g

: 397 g Dimensioni : 127 x 94 x 60 mm

: 127 x 94 x 60 mm Scheda di memoria : SD, SDHC, SDXC (UHS-II)

: SD, SDHC, SDXC (UHS-II) Batteria: Li-Ion Nikon EN-EL25

Tra le migliori mirrorless Nikon da acquisrare c’è anche una fotocamera con sensore in formato ridotto. La prima mirrorless APS-C del produttore nipponico è un modello di fascia media. L’assenza più sentita è forse quella dello stabilizzatore del sensore, ma dopotutto in questa fascia di prezzo è molto raro trovarlo. E comunque c’è sempre il supporto alla stabilizzazione ottica Nikon VR. Per le restanti caratteristiche Nikon Z 50 non si distacca molto dalle sorelle maggiori con sensore Full Frame: buon sistema AF e grande velocità di scatto con automatismi attivi. Anche nel comparto video non ce la caviamo male, anche se mancano alcune funzionalità particolarmente avanzate. Se non avete un budget astronomico Nikon Z 50 potrebbe essere un’ottima scelta.

Migliori mirrorless Nikon da acquistare | Al mese prossimo!

Nei prossimi mesi sicuramente il nuovo sistema Nikon Z verrà arricchito ed espanso quindi controllate periodicamente questa guida per rimanere aggiornati! Per ulteriori dubbi e consiglio potete consultare le nostre guide che coprono ampiamente l’offerta dei maggiori brand del settore fotografico, ad esempio quella alle migliori mirrorless Canon. A presto!