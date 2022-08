Super Smash Bros Ultimate: guida ad arene e scenari (parte 9)

Nella nona parte della guida, passeremo dalle arene esclusive al formato 3DS agli scenari dapprima visti solo in Super Smash Bros. for Wii U

Finora abbiamo visto arene relativamente semplici, ma oggi dopo la versione 3DS introdurremo nella nostra guida i primi scenari da Super Smash Bros. for Wii U. Se quanto abbiamo visto fino ad ora vi è parso forse un po’ complicato, dunque, aspettatevi l’inaspettato: nella puntata di oggi vedremo le penultime ambientazioni provenienti dal quarto capitolo. Le novità di Ultimate in sé, invece, le vedremo negli episodi 11 e 12. In appendice, invece, parleremo di un concetto universale al punto tale da andare ben oltre il solo campo dei picchiaduro. Oggi entreremo un po’ nel tecnico e parleremo di hitbox!

Preambolo dell’appendice

Ecco cosa aspettarvi dalla guida alle arene e agli scenari di Super Smash Bros. Ultimate. In ciascuno di questi dodici appuntamenti, vi parleremo di ogni scenario, delle sue origini, chi sono i lottatori che giocano in casa e, nel caso dei DLC, anche la disponibilità. Nessuno scenario, salvo i già citati contenuti scaricabili, necessita di essere sbloccato: è tutto disponibile già da inizio gioco. Ironicamente, potreste aver bisogno di sbloccare i personaggi storicamente associati a certi livelli, ma c’è una guida anche per questo. Inoltre, come per i lottatori, anche qui le immagini precedono la loro rispettiva sezione. Pronti?

Isola di Tortimer – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Tra le arene e gli scenari provenienti dalla versione 3DS (ne mancano ancora due, compreso questo) visti in questa guida a Super Smash Bros. Ultimate, l’Isola di Tortimer è forse uno dei più grandi. Il layout prevede sempre un pontile e un isolotto le cui palme forniscono delle piattaforme, ma al di fuori del mare ai lati, i vari elementi sono casuali. Mai casuali in modo tale da rendere troppo caotici gli scontri, ma i match tendono a differire uno dall’altro. Ah, dimenticavamo gli squali: vi conviene tenervi lontani dall’acqua, se potete!

Origine: Animal Crossing New Leaf

Animal Crossing New Leaf Stage rappresentativo di: Abitante, Fuffi

Abitante, Fuffi Storia: Siccome in New Leaf è il giocatore a fare da sindaco (con l’allora nuova arrivata Fuffi pronta a vestire i panni di assistente tuttofare), l’ex primo cittadino Tortimer si è ritirato a vita privata. La sua isola è accessibile estinguendo il primo mutuo di Tom “chi altri?” Nook, ed ospita negozi e creature con cui espandere il proprio inventario in modo altrimenti impossibile in città. Dopo la prima visita, il giocatore deve rivolgersi a Remo per giungere sull’isola. Ed è Remo che prenderà il posto di Tortimer qui. Non temete, Tortimer non è ancora venuto a mancare: lo si può trovare sull’isola di Fiorilio in New Horizons per Switch.

Lega Pokémon di Unima – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La quinta generazione di Pokémon non ha lottatori a rappresentarla, ma di certo gli scenari del quarto Smash non avrebbero potuto concludersi con un’arena migliore. La Lega Pokémon di Unima presenta una piattaforma principale accompagnata da due più piccole attraversabili, ma lo sfondo può cambiare in tre diversi modi. La comparsa di Reshiram o di Zekrom può rispettivamente mettere a ferro e fuoco o folgorare alcuni punti dello scenario. Se invece è il Castello di N a stagliarsi all’orizzonte, allora i due bordi della piattaforma principale saranno accompagnati da altrettanti walk-off in pendenza.

Origine: Pokémon Versione Bianca e Pokémon Versione Nera

Pokémon Versione Bianca e Pokémon Versione Nera Stage rappresentativo di: Pikachu, Pichu, Mewtwo, Jigglypuff, Lucario, Allenatrice di Pokémon (sesto costume)

Pikachu, Pichu, Mewtwo, Jigglypuff, Lucario, Allenatrice di Pokémon (sesto costume) Storia: Cercando di limitare gli spoiler il più possibile, la regione di Unima è l’unica in cui la sconfitta del Campione della Lega viene solo dopo i titoli di coda. La comparsa della sede del Team Plasma sullo sfondo è un riferimento a questo stravolgimento delle regole, mai visto prima nella serie. Ci rifiutiamo di svelarvi altro.

Arena – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Le arene della versione Wii U si aprono con una un po’ priva di immaginazione nel nome, o almeno è così nella traduzione italiana. Colosseum, da noi semplicemente Arena, consiste in un solo grande pavimento (con walk-off da entrambi i lati), dal quale emergono di tanto in tanto diversi layout in fatto di piattaforme.

Origine: serie Fire Emblem

serie Fire Emblem Stage rappresentativo di: Marth, Roy, Ike, Corrin

Marth, Roy, Ike, Corrin Storia: Le Arene sono luoghi in cui le varie unità combattenti a propria disposizione possono cimentarsi in diversi scontri. Il rischio di perdere permanentemente un’unità è comunque presente, ma è tangibile anche il potenziale guadagno di punti esperienza. Si tratta di una costante in ogni episodio della serie, un po’ come abbiamo descritto il Castello Assediato.

La zona bidimensionale X – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Fondendo Flat Zone da Melee e La Zona Bidimensionale 2 da Brawl, il quarto Smash ha ricavato la Zona Bidimensionale X. All’interno dello schermo di un Game & Watch (con i due walk-off che ne derivano), si alternano dei layout provenienti dai due precedenti livelli.

Origine: serie di console Game & Watch (1980)

serie di console Game & Watch (1980) Stage rappresentativo di: Mr. Game & Watch

Mr. Game & Watch Storia: Il compianto Gunpei Yokoi è una delle grandi menti di Nintendo sin da quando, negli anni sessanta, l’utilizzo ricreativo di un braccio meccanico da parte sua risultò nella geniale intuizione di Hiroshi Yamauchi di farne un giocattolo. Dopo l’Ultra Hand (1966), a quattordici anni di distanza, Yokoi vide un pendolare intento a giocherellare con una calcolatrice, e il resto è storia.

Gamer – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Si parlava di layout casuali con l’Isola di Tortimer, ed ecco che anche la versione Wii U del quarto Smash propone un’arena con questa idea di fondo. La premessa di Gamer consiste in una scrivania su cui combattere, mentre varie suppellettili fanno da piattaforme solide e non. Sullo sfondo, però, di tanto in tanto una gigantesca figura materna farà capolino, infliggendo uno sproposito di danni ai malcapitati che si trovano nel suo campo visivo. Guai al primo che fa battute alludendo ad animali animatronici, intesi?

Origine: Game & Wario

Game & Wario Stage rappresentativo di: Wario (costumi dispari)

Wario (costumi dispari) Storia: Game & Wario ha rielaborato su Wii U l’intera formula di WarioWare, optando per pochi minigiochi di maggiore durata. Gamer, la modalità dedicata all’amatissimo 9-Volt, rende giustizia a quanto appassionato di Nintendo sia il personaggio. In questa modalità, il giocatore deve giocare su Gamepad ai classici microgiochi, mentre sulla TV la madre 5-Volt va tenuta d’occhio. Nintendo stessa ha implorato i giocatori di non seguire l’esempio di 9-Volt. Come se noi non avessimo mai fatto nottata con i videogiochi di nascosto dai genitori!

Serra speranza – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Vi siete mai chiesti, giocando sul Pianeta Remoto, quanto sarebbe bello scontrarsi tra le varie chincaglierie della serie Pikmin? No? Peccato, perché Serra Speranza è qui proprio per dare una risposta al quesito. Mentre alle due estremità ci sono altrettante piattaforme mobili che salgono e scendono, l’azione si svolge al centro, sulle due piattaforme solide principali. A collegarle provvede un ponte distruttibile in pendenza. Gli oggetti di ceramica possono anch’essi venire distrutti, sia dai giocatori che dal Granchio cipolla che di tanto in tanto invade il campo. Le ceramiche verranno ricostruite automaticamente da alcuni Pikmin, a meno che il Coleto sullo sfondo non si concentri sull’arena.

Origine: Pikmin 3

Pikmin 3 Stage rappresentativo di: Alph (Olimar con i costumi dal 4 all’8)

Alph (Olimar con i costumi dal 4 all’8) Storia: Questa è la seconda area visitabile in Pikmin 3, dopo aver salvato Louie. Ed essendo Louie la spalla di Olimar tanto quanto Luigi è il comprimario di… beh, Mario, in uno slancio di coraggio abbandona la navetta Drake dopo averla fatta atterrare proprio a Serra Speranza. È talmente fifone da credere che Alph, Charlie e Brittany siano i suoi aguzzini…

Lega Pokémon di Kalos – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

La Lega (quella simpatica con i Superquattro, si intende) è arrivata anche su Wii U, combinando l’ambientazione con la regione di Kalos. Cosa aspettarsi dalla Lega Pokémon di Kalos, dunque? L’arena rimane fondamentalmente piatta, salvo per le varianti di ciascun Superquattro che non mancano mai di mettere pepe agli scontri. La versione Fuoco aggiunge due pilastri di fuoco al centro. Con la variante Drago, vampate violacee similari si scatenano sullo scenario. La versione Acqua aggiunge due walk-off in pendenza che trasformano il tutto in uno scivolo. Infine, la versione Acciaio conficca due spadoni al centro, che trasformano in metallo i combattenti più vicini. Attenzione: di tanto in tanto appaiono dei Pokémon Leggendari che rimescolano ancor di più le carte in tavola!

Origine: Pokémon X e Y

Pokémon X e Y Stage rappresentativo di: Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Greninja, Lucario, Allenatore di Pokémon (settimo costume)

Pikachu, Jigglypuff, Pichu, Mewtwo, Greninja, Lucario, Allenatore di Pokémon (settimo costume) Storia: L’ultima meta di Calem e Serena (nomi canonici dei protagonisti) ripropone l’estetica della cattedrale di Notre Dame. Il tema della Via Vittoria che precede la struttura (presente in Ultimate) riprende un’idea scartata da Versione Gialla, ovvero un tema musicale incalzante per gli allenatori sprovvisti di Pokémon a inizio gioco. I Superquattro, affrontabili in ordine libero, sono Narciso per il tipo Acqua, Timeus per il tipo Acciaio, Lilia per il tipo Drago e… il tipo Fuoco vanta una vera mosca bianca. Malva infatti non solo è il volto dell’Holovox, ma come tale è (o almeno lo era) un membro del malvagio Team Flare!

Il Circuito di Mario – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Se l’Ottotornante ha cambiato nome per evitare di mandarci in confusione, il Circuito di Mario È, a tutti gli effetti, ciò che il nome lascia intendere. L’arena ci condurrà in vari punti del tracciato, dai quali dipendono dunque i corrispondenti otto possibili layout. Negli spostamenti tra l’uno e l’altro, lo scontro si svolgerà naturalmente a bordo di una piattaforma itinerante. Fate attenzione: ogni tanto, la pista e i suoi (pericolosi) piloti saranno sopra le vostre teste!

Origine: Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe

Mario Kart 8, Mario Kart 8 Deluxe Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Bowser Junior, Rosalinda e Sfavillotto

Mario, Luigi, Peach, Daisy, Bowser, Bowser Junior, Rosalinda e Sfavillotto Storia: Contrariamente a Mario Kart DS (Ottotornante), in cui i Tipi Timidi erano disponibili solo nel multiplayer con una sola cartuccia, in Mario Kart 7 ed 8 i personaggi sono piloti in piena regola. La pista in sé, ironicamente, È un “ottotornante” vero e proprio a sua volta, ma uno disposto a mo’ di nastro di Möbius. Per questo, si corre su entrambe le superfici della striscia. La conformazione della pista, stilizzata, appare nell’otto stilizzato nel logo del gioco, e il tracciato appare sulla copertina dell’originale per Wii U. L’edizione per Switch lo sostituisce con N64 Pista Arcobaleno.

Mario Galaxy – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

Ce lo si aspettava in Brawl, e invece lo scenario ispirato ad uno dei giochi di Mario più amati di sempre ha saltato uno Smash. Sia come sia, Mario Galaxy propone per la prima volta un layout “gravitazionale” che influisce anche sui proiettili, i quali orbiteranno intorno al pianeta che costituisce la piattaforma principale. Le due estremità sono walk-off, vicino alle quali è possibile trovare due piattaforme.

Origine: Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2

Super Mario Galaxy, Super Mario Galaxy 2 Stage rappresentativo di: Mario, Rosalinda e Sfavillotto, Peach, Bowser, Luigi, Bowser Junior

Mario, Rosalinda e Sfavillotto, Peach, Bowser, Luigi, Bowser Junior Storia: Il pianeta principale riprende la Galassia Varco Celestiale, teatro del tutorial nel primo Super Mario Galaxy. Sullo sfondo appare la flotta volante di Bowser, la navetta della Truppa Toad e, espressamente da Super Mario Galaxy 2, l’Astronave Mario pilotata dallo Sfavillotto Lume. In entrambi i giochi, Mario ha tentato di prevenire il rapimento di Peach, ma potendo purtroppo fare ben poco.

Il Regno dei Funghi U – guida avanzata per arene e scenari di Super Smash Bros. Ultimate

E con questo scenario si conclude la nostra tripletta mariesca di oggi, dandoci appuntamento con l’ultimo scenario del baffone all’undicesima parte. Il Regno dei Funghi U consiste in quattro differenti layout: una piattaforma solida accompagnata da tre più piccole, una principale in bilico tra geyser e stalattiti, due piattaforme solide con altre attraversabili nel mezzo, e due principali che seguono un binario rettangolare, spingendo strumenti e combattenti. Kamek cambia lo scenario ogni volta che appare.

Origine: New Super Mario Bros. U

New Super Mario Bros. U Stage rappresentativo di: Mario, Luigi, Peach, Bowser

Mario, Luigi, Peach, Bowser Storia: In New Super Mario Bros. U, anziché rapire Peach, Bowser si limita a scaraventare via gli eroi dal castello della principessa. Il primo mondo, Piana delle ghiande, è la base per il primo layout. Allo stesso modo, il sesto mondo (Miniere di caramella) è l’ispirazione dietro la piattaforma sulle cascate. Il settimo mondo, Nuvole di meringa, è la fonte del layout ambientato… beh, tra le nuvole. Infine, l’interno della torre si rifà a una specifica: il Mondo 7-Torre, ovvero Torre degli ascensori a rotazione.

Nono approfondimento in appendice: Hitbox

Il concetto di Hitbox determina le collisioni tra gli oggetti in qualunque videogioco, non solo Super Smash Bros. o il genere dei picchiaduro. Si parla di “scatole dei colpi” (traduzione letterale) perché si tratta proprio di questo. Immaginate che intorno ad ogni pugno da voi sferrato ci sia un cubo invisibile. Se questo “campo di forza” collide con quello di un avversario al momento inerte, il colpo verrà “registrato” (nel gergo). Alcuni personaggi, come Sephiroth qui sopra, godono di hitbox generosi per i motivi più disparati (la spada Masamune, nel suo caso). Occhio alle arene che appiattiscono i modelli 3D, come Hanenbow (qui sopra), PAC-LAND (prossima puntata) o simili: gli hitbox si regolano di conseguenza, condannandone anche le versioni Ω nel competitivo!

