Mario Kart 8 Deluxe: guida a piste e tracciati (parte 2, Trofeo Fiore)

La nostra guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe prosegue con il Trofeo Fiore: la curva di difficoltà inizia a farsi sentire!

Ed eccoci di nuovo qui per la nostra guida a tutte le piste e a tutti i tracciati di Mario Kart 8 Deluxe. Stavolta tocca al Trofeo Fiore, per quattro differenti gare di difficoltà intermedia. E qualitativamente parlando, abbiamo un fiore tanto profumato quanto quello per il compleanno della propria dolce metà. Aspettatevi dunque l’iconico Circuito di Mario sulla sua striscia di Möbius, il saliscendi della Riviera di Toad, i cunicoli stregati della Cittadella Tremarella e le atmosfere mozzafiato delle Cascate di Tipo Timido. Come avete visto nella scorsa puntata, inoltre, dedicheremo a ciascun circuito un’analisi del layout e una micro-recensione in poche, pochissime parole. Se siete pronti… accendete i motori, si comincia!

Circuito di Mario

Abbiamo parlato di questa ambientazione già nella nona puntata della precedente guida, e non dovrebbe sorprendere se è questa una delle piste e dei tracciati più emblematici di Mario Kart 8 Deluxe. Il circuito di Mario mantiene un tasso di sfida più moderato, ma allo stesso tempo garantisce anche una velocità costante per l’intero circuito… o quasi. Non siamo ai livelli di Silence da F-Zero X, ma ci andiamo pericolosamente vicini!

Nel caso non abbiate familiarità con le strisce di Möbius, prendete un elastico e chiudetelo al centro per formare un otto. Il concetto è lo stesso. In altre parole, dunque, è la pista a contorcersi, mentre i giocatori dovranno solo concentrarsi sulle curve. Prima del traguardo, è presente una rampa con la quale avviare una planata. I Goomba sparpagliati per la pista saranno il vostro unico, vero problema. Solo se non state attenti, naturalmente. Valutazione: Rispetto ai capitoli precedenti della serie, questo Circuito di Mario (nel Trofeo Fiore come avviene sempre, ad eccezione di Mario Kart DS) accompagna Goomba e Castello di Peach con un level design tutt’altro che anonimo. Il risultato è sempre e solo tanto, tanto divertimento. 8,5/10.

Riviera di Toad – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

La seconda delle piste del Trofeo Fiore di Mario Kart 8 Deluxe non esagera con la fantasia come altri tracciati, ma sa essere piuttosto intricata. San Francisco è la principale ispirazione dietro la Riviera di Toad, precedendo Mario Kart Tour e le location dal mondo reale in esso contenute di qualche anno.

Il tema principale dietro lo scenario sono le strade secondarie, e già dopo la prima curva potrete scegliere se procedere sulle barche a sinistra (finendo sulle tettoie) o tra le bancarelle del mercato a destra. Proseguendo, avrete un secondo bivio di fronte a voi: la strada a destra vi condurrà dritti a una scorciatoia, mentre passare a sinistra vi condurrà alla salita regolare. In cima, dovrete evitare i vari tram, e il muro a sinistra ospita un percorso alternativo meno affollato (una sezione antigravità). La discesa che ne segue vi condurrà al traguardo, ma non prima di un’ultima curva dopo un ultimo vicolo alternativo meno affollato. Valutazione: Un altro ottimo showcase del level design più ambizioso messo in mostra dal team di sviluppo. 8/10.

Cittadella Tremarella – guida a piste e tracciati di Mario Kart 8 Deluxe

Le ambientazioni stregate, per il baffone, rappresentano sempre palle curve dirette al giocatore e la Cittadella Tremarella non è esente da questa regola. L’unica pista stregata (alla stesura di questo articolo; si vedrà se il datamine di agosto è attendibile circa l’aggiunta di un’altra da Super Circuit) del gioco offre non poche insidie. Starà a voi affrontarle come si conviene!

Dopo un primo rettilineo tremolante, già la prima curva offre una scorciatoia. Se avete funghi con voi, potrete tagliarla. Proseguendo, la sezione subacquea offre qualche Pesce Lisca e una biforcazione antigravitazionale simile a quella iniziale. A prescindere dalla strada che prenderete, una rampa vi porterà in volo sul sentiero principale. In base al vostro slancio, potreste atterrare tanto in alto quanto in basso. La seconda opzione è la meno consigliabile per il tempo che richiede, però. L’ultima curva a destra si può tagliare con un altro fungo. Valutazione: Una pista che spesso capita di rivisitare, e (aggiungeremmo) per un buon motivo. Cittadella Tremarella è un ottimo compromesso tra l’impatto visivo di un’estetica fedele alle ambientazioni stregate della serie e un level design che ben si presta alle gare tra amici. 8,5/10.

Cascate di Tipo Timido

Maestose da vedere e da percorrere, le Cascate di Tipo Timido offrono tutto ciò che potreste volere dalla conclusione del Trofeo Fiore. E anche di più, se permettete.

La miniera dei Tipi Timidi ospita il traguardo, ma dopo un paio di curve pericolose sui dirupi vi ritroverete ben presto in una sezione antigravità. La parte più veloce del circuito è questa: una salita in verticale a pelo d’acqua sulla prima cascata, seguita da una discesa rompicollo sulla seconda. Al termine, una planata vi condurrà al resto del sentiero montano, a meno che non riusciate ad atterrare sulla caverna in alto (con cui tagliare qualche secondo dal vostro tempo). Attenzione: prima dell’ultima curva, potrete trovare una rampa sulla destra. Se avete dei funghi con voi, potrete risparmiare altro tempo! Valutazione: Un finale davvero esplosivo per un Trofeo Fiore migliore di molti altri predecessori. Questa pista va dominata decisamente di più rispetto alle Rovine di Twomp, ma forse è proprio questo a renderla tanto soddisfacente. 9/10.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida vi è di aiuto? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.