Scopriamo insieme, in questa guida, la lista trofei completa di Destroy All Humans 2 Reprobed, il remake dell’originale titolo di THQ uscito ormai nel lontano 2006

Presentato nel settembre dello scorso anno, Destroy All Humans 2 – Reprobed è non solo il remake del titolo originariamente sviluppato e rilasciato da THQ nel 2006, ma anche sequel di quel Destroy All Humans che abbiamo recensito sia su PlayStation 4, sia su Nintendo Switch. Il titolo uscirà oggi, 30 agosto, su PC, PS5 e Xbox Series X | S e Crypto si ritroverà a lottare non solo contro quei dannati comunisti che gli hanno messo i bastoni fra le ruote nel primo capitolo, ma anche con altri alieni venuti dallo spazio e con gli… hippie. Per tutti coloro che vogliono provare a completarlo al 100%, questa è la lista trofei completa di Reprobed!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Destroy All Humans 2 Reprobed consta di 45 statuette totali, di cui 30 di bronzo, 12 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di guide come questa, nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti trama o meccaniche. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Destroy All Humans 2 Reprobed. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Destroy All Humans 2 Reprobed: ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Usa le armi del disco volante per stanare gli umani dai loro rozzi alveari in ogni mappa. Perfezione analitica: Esegui tre sondaggi perfetti consecutivi usando l’Analizzatore.

Esegui tre sondaggi perfetti consecutivi usando l’Analizzatore. Bowling umano: Allinea tre umani con il Dislocatore e mandali a gambe all’aria.

Allinea tre umani con il Dislocatore e mandali a gambe all’aria. Alta moda Furon: Prova un nuovo look per Crypto nella camera di clonazione.

Prova un nuovo look per Crypto nella camera di clonazione. Piaceri mondani : Rifatti gli occhi con la tua galleria Furonigami.

: Rifatti gli occhi con la tua galleria Furonigami. Seminati : Batti in velocità le spore Blisk usando lo S.K.A.T.E.

: Batti in velocità le spore Blisk usando lo S.K.A.T.E. Rockeggiando nella baia : Invadi Bay City.

: Invadi Bay City. Addio, perfida Albion : Invadi Albion.

: Invadi Albion. Vedi Takoshima e poi muori : Invadi Takoshima.

: Invadi Takoshima. L’ironia del destino, oppure Buona Tunguska! : Invadi Tunguska.

: Invadi Tunguska. Guarda che Luna : Invadi Solaris.

: Invadi Solaris. Furon che ab-baia morde: Distruggi uno stolto a Bay City.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Destroy All Humans 2 Reprobed: ecco la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Spremuta di spia : Distruggi un infido agente infiltrato ad Albion.

: Distruggi un infido agente infiltrato ad Albion. Caos a corte : Liberati della Majestic ad Albion.

: Liberati della Majestic ad Albion. Basta giochetti: Distruggi un imbroglione fallito a Takoshima.

Distruggi un imbroglione fallito a Takoshima. Colpito e affondato : Distruggi un vecchio nemico in una battaglia navale a Tunguska.

: Distruggi un vecchio nemico in una battaglia navale a Tunguska. Abominevole alieno delle nevi : Distruggi un criptide brutto e cattivo a Tunguska.

: Distruggi un criptide brutto e cattivo a Tunguska. Che bel culto : Muovi i tuoi primi passi sulla Via del Sacro Pube.

: Muovi i tuoi primi passi sulla Via del Sacro Pube. Centro goloso : Lancia un poliziotto attraverso una ciambella usando la Telecinesi.

: Lancia un poliziotto attraverso una ciambella usando la Telecinesi. Uccellino caduto dal nido : Fai precipitare un umano dalla cima dell’Albion Bridge annullando la Telecinesi.

: Fai precipitare un umano dalla cima dell’Albion Bridge annullando la Telecinesi. Esperienza extra-dolorosa : Uccidi un guru reincarnato usando il suo stesso corpo.

: Uccidi un guru reincarnato usando il suo stesso corpo. Alla Coit mai interrotto : Usa lo S.K.A.T.E. per risalire la strada fino alla Coit Tower senza interruzioni.

: Usa lo S.K.A.T.E. per risalire la strada fino alla Coit Tower senza interruzioni. Fino in Russia con furore : Usa lo S.K.A.T.E. dal parlamento fino all’ambasciata russa senza interruzioni.

: Usa lo S.K.A.T.E. dal parlamento fino all’ambasciata russa senza interruzioni. Via del Furon : Usa lo S.K.A.T.E. dalle porte del tempio al parco fino a Takoshima City senza interruzioni.

: Usa lo S.K.A.T.E. dalle porte del tempio al parco fino a Takoshima City senza interruzioni. Espresso transiberiano : Usa lo S.K.A.T.E. dalla zona d’atterraggio dei binari di Tarkovskoye verso est senza interruzioni.

: Usa lo S.K.A.T.E. dalla zona d’atterraggio dei binari di Tarkovskoye verso est senza interruzioni. Bli-skater: Usa lo S.K.A.T.E. dalla cupola dei Blisk fino all’ingresso della base senza interruzioni.

I trofei d’argento | Destroy All Humans 2 Reprobed: ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con le statuette d’argento:

Potenza finale : Usa un reattore Furotech per acquistare un potenziamento finale al Pox Mart.

: Usa un reattore Furotech per acquistare un potenziamento finale al Pox Mart. Il kaijū cade giū : Distruggi un mostro vagamente familiare a Takoshima.

: Distruggi un mostro vagamente familiare a Takoshima. Maniaco dell’igiene : Demolisci un bagno pubblico in ogni mappa.

: Demolisci un bagno pubblico in ogni mappa. Lode ad Arkvoodle : Evoca Arkvoodle e brandisci la sua vibrante super arma.

: Evoca Arkvoodle e brandisci la sua vibrante super arma. Trasmissione da Sol-3 : Telefona a casa.

: Telefona a casa. Cintura nera di scalate : Sali in cima alla Takoshima Tower.

: Sali in cima alla Takoshima Tower. Schiacciata telecinetica : Trova il pallone da basket nascosto sulla Luna e fai canestro con lo Schianto telecinetico.

: Trova il pallone da basket nascosto sulla Luna e fai canestro con lo Schianto telecinetico. Un lavoretto fatto bene : Completa tutti i lavoretti.

: Completa tutti i lavoretti. Manifattura aliena : Ottieni tutti i manufatti alieni.

: Ottieni tutti i manufatti alieni. Un omaggio per i posteri : Ottieni tutti i poster.

: Ottieni tutti i poster. Qui Radio Terra : Ottieni tutti i brani.

: Ottieni tutti i brani. Agitato, non mescolato: Sblocca tutti i potenziamenti del Frulla-geni.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Destroy All Humans 2 Reprobed: ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo verso la fine con i due trofei d’oro:

Astice à la blisque : Distruggi la vera mente crostacea del piano.

: Distruggi la vera mente crostacea del piano. Fino all’ultima opzione: Completa tutti gli obiettivi opzionali delle missioni (puoi anche usare il ponte ologrammi).

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Destroy All Humans 2 Reprobed:

Oltre la perfezione: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

