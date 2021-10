State of Play ottobre: ecco la data d’uscita di Five Nights at Freddy’s Security Breach

Sony si presenta nuovamente questo mese con uno State of Play: tra le novità presentate, vi è Five Nights at Freddy’s: Security Breach e la sua data d’uscita

Come sua consuetudine, anche ad ottobre Sony ha portato il scena il suo Showcase mensile, incentrato sui nuovi prodotti e titoli PlayStation. Nello scorso show tenutosi a settembre, la compagnia aveva mostrato vari annunci interessanti, tra cui il remake di Star Wars: Knights of the Old Republic, vari porting su PC e console di nuova generazione, trailer di alcuni nuovi giochi da piccoli studio e di titoli in uscita di lì a poco. Questo mese, lo State of Play era incentrato sui giochi realizzati dai partner PlayStation, e tra essi è figurato anche l’inquietante gioco horror Five Nights at Freddy’s, con la data d’uscita del nuovo capitolo titolato Security Breach.

Five Nights at Freddy’s: Security Breach, la data d’uscita presentata durante lo State of Play

Five Nights at Freddy’s: Security Breach fu annunciato inizialmente nel 2019, durante il quinto anniversario della serie. Tuttavia, a causa di alcuni complicanze il titolo ha subito svariati rinvii, che lo hanno portato fino al dover ancora annunciare la sua uscita ufficiale nel 2021. In alcune anticipazioni mostrate, è possibile vedere come il gioco sarà ambientato in un edificio commerciale in stile anni ottanta, munito di numerose insegne al neon. La pizzeria di Freddy Fazbear sarà dunque un ristorante posto all’interno di questa struttura, che include anche un’arena di pistole laser, una sala giochi ed un cinema.

Gli animatronic “Glamrock” si troveranno nella piazza principale del centro commerciale, e ci saranno varie nuove figure tra essi, come un animatronic dalle sembianze lupoidi ed un altro che possiede l’aspetto di un alligatore. Come per gli altri capitoli della serie di Five Nights at Freddy’s, anche questo nuovo episodio si incentrerà sul dover riuscire a superare la nottata all’interno del ristorante, e dallo State of Play di stanotte è stato anche possibile ottenere finalmente una data d’uscita: il gioco sbarcherà dunque sulle console PS4 e PS5 a partire dal 16 dicembre 2021.

Tra gli altri titoli presentati stanotte, vi sono stati anche i nuovi giochi Little Devil Inside e Deathverse – Let it Die. Continuate a seguirci su tuttoteK per altre notizie videoludiche, e visitate lo store di Instant Gaming per nuovi giochi ad un buon prezzo.