Annunciate le DDR5 CORSAIR con AMD EXPO

Overlocking semplificato con la nuova tecnologia AMD EXPO e le nuove memorie DDR5 CORSAIR

CORSAIR (qui per maggiori info), è un’azienda leader nel settore dei componenti più avanzati per gamer, creatori di contenuti ed assemblatori di PC. L’azienda, ha annunciato oggi il lancio delle nuove memorie DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD, VENGEANCE RGB DDR5 per AMD e VENGEANCE DDR5 per AMD. Queste, dotate della nuova tecnologia AMD EXPO e pronte per essere integrate nella nuova generazione di PC Ryzen 7000.

Dettagli sulle nuove DDR5 CORSAIR e tecnologia AMD EXPO

Disponibili con frequenze straordinariamente veloci di 6.000 MT/s e destinate ad aumentare in futuro, tutti i kit di memoria DDR5 CORSAIR per AMD vantano la tecnologia AMD EXPO (EXtended Profiles for Overclocking). Questa, consente in pochi semplici clic di configurare velocità nominale e prestazioni dei moduli. La tecnologia AMD EXPO semplifica la configurazione e assicura l’esecuzione delle frequenze alle velocità per le quali sono state progettate.

La prossima generazione di processori AMD Ryzen richiede memorie DDR5 ultraveloci per poter raggiungere le massime prestazioni. Per questa ragione l’intera gamma di DDR5 per AMD di CORSAIR è stata progettata e testata per soddisfare appieno i requisiti CPU per AMD.

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5

DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD resta un prodotto unico nel suo genere, dotato di un esclusivo sistema di raffreddamento DHX. Inoltre, abbiamo 12 LED RGB CORSAIR CAPELLIX ultra brillanti e lo straordinario dissipatore di calore in alluminio. Infine, è disponibile in un’inedita tonalità di grigio, esclusivo per AMD.

In continuità con una consolidata tradizione volta a garantire prestazioni senza compromessi, DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD è equipaggiata esclusivamente con chip di memoria ad alta frequenza. Questi vengono selezionati in modo rigoroso per soddisfare le applicazioni più esigenti. Inoltre, grazie al supporto della tecnologia AMD EXPO, è possibile configurare la relativa velocità nominale tramite un singolo comando.

VENGEANCE RGB DDR5

VENGEANCE RGB DDR5 per AMD si presenta invece con un design del tutto nuovo, dominato da un dissipatore di calore in alluminio grigio. Questo, va a complemento della splendida ed ampia barra di illuminazione RGB, irradiata da 10 LED RGB regolabili singolarmente.

Timing elevati, prestazioni all’avanguardia e la capacità di soddisfare ogni necessità assicurano la compatibilità della VENGEANCE RGB DDR5 per AMD con qualsiasi sistema, Inoltre, vi ricordiamo che sono supportate dalla rinomata garanzia CORSAIR.

VENGEANCE DDR5

Non da ultimo, VENGEANCE DDR5 per AMD vanta un telaio dal design essenziale e minimalista che raffredda i chip di memoria grazie a un dissipatore di calore in alluminio grigio. Infatti, quest’ultimo è stato realizzato per adattarsi perfettamente a qualsiasi sistema.

I moduli DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD, VENGEANCE DDR5 per AMD e VENGEANCE RGB DDR5 per AMD sono disponibili nelle configurazioni 1-DIMM e 2-DIMM. Con capacità massima di 64GB (2 x 32GB). I profili personalizzati saranno disponibili in iCUE nel corso del 2022.

Disponibilità, garanzia e prezzi

È possibile acquistare queste tre nuove DDR5 CORSAIR per AMD dallo store online CORSAIR e tramite la rete di rivenditori e distributori autorizzati CORSAIR presente in tutto il mondo. Per le informazioni aggiornate sulla disponibilità, consultare il sito Web di CORSAIR o contattare i rappresentanti vendite o PR CORSAIR locali.

CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD, VENGEANCE DDR5 per AMD e VENGEANCE RGB DDR5 per AMD sono coperte da garanzia illimitata. inoltre, sono supportate dall’assistenza clienti globale, nonché dalla rete di supporto tecnico CORSAIR. Per informazioni sui prezzi di CORSAIR DOMINATOR PLATINUM RGB DDR5 per AMD, VENGEANCE DDR5 per AMD e VENGEANCE RGB DDR5 per AMD, consultare il sito Web CORSAIR o contattare i rappresentanti CORSAIR di vendita o PR locali.

E voi? Cosa ne pensate di queste nuove memorie DDR5 CORSAIR per AMD con tecnologia AMD EXPO ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).