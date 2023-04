Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, quale difficoltà selezionare in Star Wars Jedi: Survivor in base al tipo di esperienza che volete avere nel nuovo capitolo di Respawn Entertainment ed Electronic Arts

Fra zombie e spade laser, questo mese di aprile 2023 volge al termine con diversi nuovi titoli di cui parlare. In questa sede, ci spostiamo verso il neonato Star Wars Jedi: Survivor, sequel dell’ottimo Fallen Order datato 2019, sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts. Uscito lo scorso 28 aprile su PC, PS5 e Xbox Series X | S, Jedi: Survivor ci sta letteralmente risucchiando la vita nel suo vortice di spade laser e combattimenti frenetici. Ve ne parleremo a breve, in una recensione completa, ma intanto vogliamo avviare la vostra avventura nel nuovo mondo creato da Respawn partendo dalle basi: la selezione del livello di difficoltà.

Tutti i livelli di difficoltà in Star Wars Jedi: Survivor

Prima di scoprire quale livello di difficoltà scegliere in Star Wars Jedi: Survivor per assecondare tutte le vostre esigenze da videogiocatori, vi ricordiamo che qui su tuttotek.it potete già trovare una buona lista di guide sul titolo. Dai trucchi e consigli per i neofiti, per avviarvi alle primissime ore di gioco, alle migliori impostazioni per la versione PC, alla guida sul dove trovare le Essenze fino alla classica e mai banale lista trofei. Insomma, ce n'è per tutti i palati, ma come già detto in questa guida vogliamo fare un passo indietro e tornare al menu iniziale di Star Wars Jedi: Survivor e alla sua selezione della difficoltà. Iniziamo!

Quali sono? | Star Wars Jedi: Survivor guida alla selezione della difficoltà!

Qui di seguito trovate un elenco con le varie difficoltà del gioco, incluse le relative descrizioni:

Modalità Storia : Per chi preferisce concentrarsi sulla storia, con combattimenti per nulla impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco)

: Per chi preferisce concentrarsi sulla storia, con combattimenti per nulla impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco) Padawan Jedi : Per chi ha poco esperienza nei giochi d’azione e preferisce combattimenti non troppo impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco)

: Per chi ha poco esperienza nei giochi d’azione e preferisce combattimenti non troppo impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco) Cavaliere Jedi : Per chi vuole un’avventura con combattimenti moderatamente impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco)

: Per chi vuole un’avventura con combattimenti moderatamente impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco) Maestro Jedi : Per chi vuole un’avventura con combattimenti impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco)

: Per chi vuole un’avventura con combattimenti impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco) Gran Maestro Jedi: Per chi desidera cimentarsi in combattimenti molto intensi e impegnativi. (Modificabile in qualsiasi momento nei menu di gioco)

Quale scegliere? | Star Wars Jedi: Survivor guida alla selezione della difficoltà!

Una volta avviato il gioco potrete selezionare uno fra i cinque livelli di difficoltà in Star Wars Jedi: Survivor. Ad esclusione della prima, Modalità Storia, tutte le altre sono nominate in base ai rank all’interno dell’Ordine Jedi, cosa che già può dare una buona idea ai fan di Star Wars sul che cosa aspettarsi da ciascuna. Se non bastasse la descrizione posta accanto, ovviamente.

Partiamo dalla base: se volete godervi la storia di Star Wars Jedi: Survivor senza pensare troppo ai combattimenti, il nostro ovvio consiglio è quello di scegliere la Modalità Storia. Non c’è nulla di male nel volersi godere la semplice sceneggiatura di un titolo. In questa modalità, il timing per effettuare il parry sui nemici è molto permissivo, così come il danno da loro inflitto.

Un occhio al gameplay | Star Wars Jedi: Survivor guida alla selezione della difficoltà!

Se invece volete sempre godervi la storia, ma anche provare a vivere il combattimento di Star Wars Jedi: Survivor, la modalità Padawan Jedi è quella che fa per voi, perché rende più difficile parriare i nemici e dona loro un piccolo buff ai danni. Cavaliere Jedi si siede perfettamente al centro dei vari livelli di difficoltà, risultando essere, dunque, una Modalità Normale. In questo caso, sia la finestra dei parry sia i danni inflitti dai nemici sono standard.

Salendo, troviamo la modalità Maestro Jedi, che darà alla gran parte dei giocatori un buon livello di sfida con una finestra di parry ridotta e un danno nemico elevato. Infine, se volete entrare nel massimo livello di sfida offerto dal titolo di Respawn Entertainment, potete provare ad affrontare la difficoltà Gran Maestro Jedi, che rende la finestra di parry estremamente ridotta e innalza notevolmente il danno inferto dai nemici.

Altre opzioni | Star Wars Jedi: Survivor guida alla selezione della difficoltà!

Se per caso doveste capire che la difficoltà selezionata all’inizio di Star Wars Jedi: Survivor vi sta troppo stretta (o troppo larga), ricordatevi che potrete sempre selezionarne un’altra dal menu delle opzioni senza alcun tipo di penalità. Inoltre, potete rendere il gioco più semplice o difficile selezionando l’opzione del danno da caduta nel menu del gameplay, così come utilizzando quella della modalità slow-motion, per rendere il timing del parry molto più accessibile.

Buon divertimento!

E questo è tutto ciò che dovete sapere sui livelli di difficoltà selezionabili in Star Wars Jedi: Survivor. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Respawn Entertainment ed Electronic Arts qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!