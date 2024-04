Rihanna sarà la voce principale nel nuovo film animato dei Puffi

A San Valentino del 2025 uscirà nei cinema il film animato dei Puffi, a prestare la voce a una dei protagonisti principali è Rihanna

Rihanna torna a stupire il pubblico, questa volta prestando la sua voce e il suo talento alla nuova pellicola animata “I Puffi: Il Film”, in uscita a San Valentino 2025. L’annuncio è stato dato da Brian Robbins, CEO di Paramount Pictures e Nickelodeon, durante il CinemaCon, scatenando l’entusiasmo dei fan di tutto il mondo. La cantante e attrice non solo darà la voce alla protagonista, Puffetta, come già annunciato lo scorso anno, ma vestirà anche i panni di produttrice e autrice delle musiche originali del film. Un ruolo a tutto tondo per la popstar, che dimostra ancora una volta la sua versatilità e il suo grande talento musicale e non.

Insieme a Rihanna, un cast stellare per il film sui Puffi

Oltre alla cantante, il cast vocale del film vanta un crew stellare che include Nick Offerman, Natasha Lyonne, JP Karliak, Daniel Levy, Amy Sedaris, Nick Kroll, James Corden, Octavia Spencer, Hannah Waddingham, Sandra Oh, Alex Winter, Billie Lourd e Xolo Maridueña. A loro si aggiungono le voci di Kurt Russell e John Goodman, che renderanno ancora più ricca questa esperienza cinematografica. Il film, diretto da Mike Thurmeier e prodotto da Matt Stone e Jeff Kline, cercherà di rispondere una delle domande più profonde dell’universo dei Puffi: “Cos’è un Puffo?”. Un’avventura alla scoperta di sé, che porterà i piccoli protagonisti a vivere nuove emozionanti sfide e a confrontarsi con grandi tematiche come l’amicizia, l’accettazione e la diversità.

“I Puffi: Il Film” si preannuncia come un grande evento cinematografico che conquisterà sia i fan di vecchia data che le nuove generazioni. Un appuntamento da non perdere per immergersi nel magico mondo di questi piccoli “folletti blu” e vivere un’avventura indimenticabile insieme a Rihanna e a tutto il cast stellare. Quando i fan italiani potranno guardare il film uscirà nelle sale dei cinema? Esattamente il 14 febbraio 2025.

