Galaxy A35: l’offerta Mediaworld ha tutto quello che cercate!

Qualsiasi cosa vogliate farci con il vostro smartphone, che sia scattare foto professionali, guardare film e serie tv o giocare, potete farlo con il Galaxy A35 in offerta su Mediaworld!

Alcuni smartphone che vengono prodotti al giorno d’oggi hanno un aspetto più funzionale rispetto ad un altro, ma quando si tratta di aziende dal grande nome e dalla grande fama come Samsung, le cose diventano completamente diverse. Parliamo inoltre della serie A, una linea di prodotti Samsung appena al di sotto del top di gamma rappresentato dalla serie S, ma comunque di alto livello. Questo tra le altre cose è anche un dispositivo nuovo di zecca, infatti solo un paio di mesi fa hanno rivelato nuove informazioni a riguardo. Stiamo parlando del Samsung Galaxy A35 5G, che trovate in offerta su Mediaworld ad un ottimo prezzo che non potete lasciarvi sfuggire. Potete ottenere uno sconto sul prezzo di 459 euro se avete la MW Card.

Per accedere all’offerta vi basta cliccare qui.

Samsung Galaxy A35 5G, un’offerta Mediaworld per una connessione veloce

La caratteristica principale di questo smartphone è ovviamente la sua connessione 5G, che permette dei caricamenti e trasferimenti dati ultra rapidi che vi consentiranno di svolgere tutte le vostre attività preferite alla massima velocità della luce. Inoltre questo smartphone ha un display Super AMOLED da 6″pollici con il quale potete godervi al massimo della risoluzione film e serie tv, ma anche giocare con una fluidità che si vede davvero poche volte sui dispositivi mobili. Per non parlare poi del comparto fotografico, con una fotocamera da 50 MP con la quale potete scattare delle foto altamente professionali e senza alcun difetto durante gli scatti. Potete perfino registrare video in Super HDR, per donare una qualità cinematografica a tutti i video che girate.

Questo Galaxy A35 5G ha quindi tutto quello che potete mai desiderare da uno smartphone e lo fa con delle alte performance e un’alta qualità, per permettervi di farlo al meglio. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre imperdibili offerte e molto altro!