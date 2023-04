Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli per nuovi giocatori

In questa guida troverete tanti trucchi e consigli utili che permetteranno ai nuovi giocatori di affrontare al meglio Star Wars Jedi: Survivor

Se siete dei fan dello storico franchise di George Lucas di sicuro avrete messo gli occhi su Star Wars Jedi: Survivor. Questo nuovo titolo di Electronic Arts è davvero molto affascinante ma per i giocatori meno navigati potrebbe risultare un po’ troppo ostico. Per aiutare i videogiocatori neofiti abbiamo quindi deciso di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli per affrontare al meglio Star Wars Jedi: Survivor.

Armeggiate con le impostazioni – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

Per inaugurare la nostra lista di trucchi e consigli per Star Wars Jedi: Survivor vogliamo invitarvi a fare una cosa che spesso i giocatori tendono a non fare: modificare le impostazioni. In questo titolo infatti dal menu delle opzioni potrete trovare tanti settaggi in grado di semplificare sensibilmente la vostra esperienza di gioco.

L’opzione più utile da attivare è sicuramente la navigazione assistita, dato che vi permetterà di vedere sulla mini mappa un’icona che segnalerà il percorso corretto da seguire per andare avanti nel gioco. Inoltre può essere molto utile anche disattivare i danni da caduta, dato che in questo modo quando vi capiterà di cadere nel vuoto non subirete danni e respawnerete immediatamente nelle vicinanze.

In più oltre a queste opzioni di gameplay è possibile modificarne anche tante relative all’accessibilità. Ad esempio se siete aracnofobici potete modificare l’aspetto dei ragni per renderli meno spaventosi oppure, se siete sensibili alle scene cruente, potete completamente disabilitare lo smembramento degli esseri umani durante i combattimenti.

Sfruttate il doppio salto – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

In genere ogni volta che in un gioco è presente la possibilità di eseguire un doppio salto i giocatori tendono a sfruttarlo costantemente e per fortuna questo atteggiamento vi offrirà grandi vantaggi in Jedi: Survivor. Saltando due volte infatti potrete coprire rapidamente grandi distanze, un vantaggio molto utile sia per spostarsi che per evitare alcuni attacchi nemici. Inoltre il doppio salto è particolarmente utile prima di iniziare a correre su un muro, dato che vi permetterà di completare questi percorsi in modo più semplice.

Interagite con i punti di meditazione – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

I punti di meditazione sono uno degli elementi fondamentali in Star Wars Jedi: Survivor e nel corso della vostra avventura ne troverete sicuramente moltissimi. A volte potreste non avere bisogno di interagire con questi checkpoint subito, ma nonostante ciò noi vi consigliamo di farlo ogni volta che ne vedrete uno. Nel gioco infatti è possibile sfruttare il viaggio rapido per spostarvi immediatamente verso qualsiasi punto di meditazione sbloccato sul pianeta in cui vi trovate. Se volete evitare di ripercorrere a piedi lo stesso percorso per decine di volte, vi suggeriamo caldamente di seguire il nostro consiglio.

Andate a caccia di shortcut – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

Anche se avete la possibilità di teletrasportarvi comodamente da un punto di meditazione all’altro, non sempre la vostra destinazione si troverà nei pressi di un checkpoint. Per questo motivo, per rendere le vostre sessioni esplorative meno faticose, è importante trovare tutti gli shortcut presenti in un’area. Ogni volta che entrerete in una nuova zona infatti avrete buone probabilità di trovare delle zipline che una volta sbloccate vi permetteranno di ritornare facilmente in quella precedente.

Illuminate in modo creativo – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

Durante la vostra avventura vi capiterà molto spesso di esplorare grotte e altri luoghi bui. In questi casi il vostro fidato BD-1 si trasformerà in una piccola lampadina, ma purtroppo non riuscirà ad illuminare molto bene i dintorni. Per fortuna in questi casi potrete sempre sfruttare la vostra spada laser, dato che semplicemente estraendola potrete fare molta più luce di quella generata dal vostro amico robot. Inoltre utilizzando due lame allo stesso tempo potrete addirittura fare il doppio della luce, semplificando ancora di più l’esplorazione dei luoghi più oscuri del gioco.

Non cercate di fare tutto subito – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

In genere una volta raggiunto un nuovo pianeta i completisti amano dedicarsi sin da subito ad esplorarlo in ogni più piccolo anfratto, ma in questo titolo sarà solo uno spreco di tempo. In ogni mondo infatti sono presenti tantissime aree che non potrete visitare fino a quando non avrete trovato la giusta abilità. Questo vuol dire che per esplorare ogni pianeta al 100% sarà obbligatoriamente necessario ritornarci in un secondo momento e di conseguenza è abbastanza inutile incaponirsi per cercare di trovare tutto subito.

Sfruttate gli alleati – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

A differenza del precedente capitolo, in Star Wars Jedi: Survivor avrete spesso la possibilità di essere accompagnati da un alleato. Questi NPC vi aiuteranno in automatico ma volendo potrete anche attivare manualmente la loro abilità speciale premendo il pulsante apposito. Questa mossa è in grado di stordire facilmente piccoli gruppi di nemici e oltretutto ha un tempo di recupero davvero breve, quindi vi consigliamo di usarla praticamente ogni volta che ne avrete la possibilità.

Non tutto può essere bloccato – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

In Star Wars Jedi: Survivor i parry vi permetteranno di avere dei grossi vantaggi sui nemici ma per farli è necessario avere un buon tempismo. Fortunatamente fin quando avrete l’indicatore della parata pieno potrete bloccare automaticamente anche gli attacchi più imprevedibili, ma purtroppo questa feature non sempre funziona. Quando un nemico inizia a lampeggiare di rosso infatti vuol dire che sta per scatenare un devastante attacco impossibile da parare. In questi casi l’unica cosa da fare è schivare nella direzione opposta oppure sfruttare il doppio salto per allontanarsi in fretta.

Salvaguardate l’esperienza – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

In Star Wars Jedi: Survivor ogni volta che accumulerete abbastanza esperienza sbloccherete un punto abilità. Questi punti sono permanenti ma purtroppo se morirete prima di averne ottenuto uno finirete col perdere tutti gli XP accumulati fino a quel momento. Fortunatamente però esiste un modo abbastanza semplice per recuperare in un attimo tutto ciò che avete perso.

Se un nemico normale vi sconfigge vi basterà ritornare da lui e danneggiarlo con qualsiasi attacco per riottenere immediatamente tutta l’esperienza persa. Il discorso però è un po’ diverso quando verrete eliminati da un boss. In questi casi infatti nel punto della vostra morte si creerà una grande colonna di luce e per recuperare l’esperienza non dovrete fare altro che toccarla.

Non sprecate i punti abilità – Star Wars Jedi: Survivor, trucchi e consigli

I punti abilità possono essere spesi per sbloccare tanti potenziamenti diversi all’interno dell’albero delle abilità. All’inizio della vostra avventura avrete a disposizione diversi alberi delle abilità tra cui scegliere, ma andando avanti nel gioco potrete sbloccarne ancora di più. Per questo motivo, se ci sono delle abilità che non vi convincono molto, è meglio non sprecare i punti accumulati per sbloccarle. In questo modo quando avrete accesso a mosse più utili e potenti potrete attivarle tutte sin da subito.

Che la forza sia con voi!

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli dedicata a Star Wars Jedi: Survivor. Adesso non vi resta altro da fare che esplorare la galassia e mettere in pratica tutti i nostri suggerimenti. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide dedicate presenti sul nostro sito:

Star Wars Jedi: Survivor è disponibile ora per PC, PS5 e Xbox Series X | S.