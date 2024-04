Bridget Jones 4, Leo Woodall nel cast insieme agli attori originali

Bridget Jones 4 è realtà, sembra che il cast vedrà il ritorno di Renée Zellweger e Hugh Grant, ma si unisce alla combriccola anche Leo Woodall

Negli ultimi due anni la carriera di Leo Woodall ha avuto una crescita decisamente esponenziale. Il merito di questo successo è, in parte, da attribuire alla seconda stagione della serie The White Lotus, nella quale l’attore inglese ha interpretato il ruolo di Jack. Dopodiché l’abbiamo visto nei panni del protagonista della miniserie Netflix One Day. Si tratta di una storia d’amore che ha conquistato il cuore del pubblico e che ha permesso a Woodall di entrare nella cerchia delle giovani promesse attoriali da tenere d’occhio. Ora c’è una nuova occasione per l’attore. Infatti sembra che sia entrato a far parte del cast del quarto capitolo di Bridget Jones! Il nuovo film vede Renée Zellweger tornare a dare il volto della protagonista simpatica, goffa e molto sfortunata in amore.

Bridget Jones 4, cast oltre a Leo Woodall

Il titolo della pellicola dovrebbe essere: Bridget Jones: Mad About The Boy. Farà parte del film anche Hugh Grant che tornerà a vestire i panni dell’affascinante Daniel Cleaver. Tornerà anche Emma Thompson che nel terzo capitolo interpretò il personaggio della dottoressa Rawlings. Invece sembra che non vedremo né Colin Firth e nemmeno Patrick Dempsey a riprendere i rispettivi ruoli. Il nuovo capitolo vedrà Bridget affrontare le sfide della vita moderna e le responsabilità della maternità. Non sappiamo ancora qual è il ruolo assegnato a Leo Woodall. Ma tra le new entry del cast avremo anche Chiwetel Ejiofor, protagonista del film 12 anni schiavo. L’uscita del film nella sale è fissato per il San Valentino del 2025.

E voi cosa ne pensate dell’ingresso di Leo Woodall in Bridget Jones 4? Fatecelo sapere in un commento! Per rimanere sempre aggiornati sul mondo del cinema e delle serie tv continuate a seguirci su tuttotek.it!

