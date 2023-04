Star Wars: Jedi Survivor, le migliori impostazioni su PC

Se il vostro PC è una “vecchia ferraglia” come il Millennium Falcon, provate a trovare le migliori impostazioni per Star Wars: Jedi Survivor

Ormai ci conoscete: avete trovato su questo sito le migliori impostazioni per la versione PC di Dead Island 2, quindi era solo questione di tempo prima che facessimo lo stesso con Jedi Survivor, ultimo arrivato di casa Star Wars. Ebbene, siamo qui per questo. Non abbiamo linkato l’altra nostra guida per caso: tenetela pure aperta in un’altra scheda (anche su smartphone si può fare) per fare i dovuti confronti. Naturalmente, va detto anche che ogni progetto (e ogni team di sviluppo) ha esigenze diverse, e con una IP del calibro di Guerre Stellari ci sarà da giocherellare un altro po’ con qualità video, anti-aliasing e persino ray tracing. Al lavoro!

Gli attrezzi del mestiere – Star Wars: Jedi Survivor, migliori impostazioni su PC

Le impostazioni grafiche di Star Wars: Jedi Survivor su PC non sono tantissime, ma è bene che voi conosciate il menù prima di selezionare le migliori. Ecco cosa vi aspetta nella schermata decisiva:

Window Mode (Modalità finestra): Schermo intero, Schermo intero a finestra, Finestra

Schermo intero, Schermo intero a finestra, Finestra Graphics Quality (Qualità grafica): Bassa, Media, Alta, Epica

Bassa, Media, Alta, Epica View Distance (Distanza visiva): Bassa, Media, Alta, Epica

Bassa, Media, Alta, Epica Shadow Quality (Qualità delle ombre): Bassa, Media, Alta, Epica

Bassa, Media, Alta, Epica Anti-Aliasing: Basso, Medio, Alto, Epico

Basso, Medio, Alto, Epico Texture Quality (Qualità delle texture): Bassa, Media, Alta, Epica

Bassa, Media, Alta, Epica Visual Effects (Effetti visivi): Bassi, Medi, Alti, Epici

Bassi, Medi, Alti, Epici Post Processing: Basso, Medio, Alto, Epico

Basso, Medio, Alto, Epico Foliage Detail (Dettaglio nel fogliame): Basso, Medio, Alto, Epico

Basso, Medio, Alto, Epico Field of View (Campo visivo): Più vicino, Vicino, Default, Ampio, Più ampio

Più vicino, Vicino, Default, Ampio, Più ampio VSync: Off, On

Off, On Ray Tracing: Off, On

Off, On AMD Fidelity FX Super Resolution 2: Disabilitato/Qualità Ultra

Disabilitato/Qualità Ultra Luminosità: Indice da posizionare

Indice da posizionare Motion Blur: Off, On

Off, On Film Grain (Filtro del proiettore): Off, On

Off, On Chromatic Aberration (Aberrazione cromatica): Off, On

Off, On Camera Shake (Scuotimento dell’inquadratura): Indice da posizionare

Indice da posizionare Ambient Camera Sway (Telecamera ambientale): Indice da posizionare

Indice da posizionare Hide HUD (Interfaccia/HUD nascosta): Off, On

Requisiti ideali per le prestazioni – Star Wars: Jedi Survivor, migliori impostazioni su PC

Naturalmente, senza un mutuo difficilmente potrete impostare tutto al massimo e avere al tempo stesso l’esperienza migliore. Ai puristi di mouse e tastiera seccherà sentirselo dire, ma giocando su console il lungo procedimento per l’ottimizzazione viene meno. Questo però non ci impedirà di levarvi dal pantano, che potrebbe farsi più vischioso in caso di patch post-lancio come avvenne con Fallen Order. In fatto di performance sono stati riscontrati dei problemini sul fronte PC, quindi vi suggeriremmo di provare con queste impostazioni. Cliccate la voce “opzioni” dal menù principale, o dirigetevi verso l’icona a forma di ingranaggio in alto a destra nel menù in-game. Ora cercate la voce della grafica.

Per la risoluzione, scegliete quella nativa del monitor e impostate il tutto a schermo intero. Impostate tutto su “Basso” fino alla voce Post-processing (compresa). Potete farlo anche con i dettagli del fogliame, ma potreste incorrere nel rischio di non vedere alcune piante con le quali è possibile interagire. Scegliete “Performance” per la scheda grafica AMD e, infine, impostate su “Off” tutte le voci che lo permettono e mettete al minimo i vari indicatori. In questo modo, dovreste assicurarvi che il gioco funzioni. Vi lasciamo un po’ di tempo per provare, non preoccupatevi.

Altre messe a punto – Star Wars: Jedi Survivor, migliori impostazioni su PC

A proposito dell’AMD, che possiamo dire in merito? L’opzione AMD FidelityFX Super Resolution 2 (“and Knuckles”) riguarda l’upscaling e, come tale, può migliorare le prestazioni a vista d’occhio (letteralmente). Funziona con le GPU di Nvidia dalle schede video di serie 10 in poi. Di default, questa voce è disabilitata; attivatela e, impostandola su Performance (Prestazioni) dovreste avere più frame al secondo al costo di una riduzione nella qualità dell’immagine. Nonostante lo scambio, è possibile impostare il tutto a qualità Ultra e godere comunque di un bello slancio di framerate. Vedete voi.

Naturalmente, è anche possibile che un framerate basso sia il risultato di altre impostazioni esterne al gioco… in altre parole, di settaggi relativi al vostro computer stesso. In questo caso, quanto detto fino ad ora lascia un po’ il tempo che trova. Se le opzioni che vi abbiamo elencato qui sopra non si dimostrassero risolutive, dovreste dedicarvi al PC in sé prima di tornare nel gioco. Tenete aggiornati i vostri driver per le GPU, soprattutto in questo primo periodo dopo il lancio. Gli aggiornamenti per i driver escono spesso di pari passo con i titoli di questo calibro, ed è per questo che vi conviene consultare i siti ufficiali di AMD e di Nvidia.

Pimpami il computer – Star Wars: Jedi Survivor, migliori impostazioni su PC

C’è anche la questione degli overlay da definire. Se in esecuzione in background ce ne sono quattro in particolar modo, assicuratevi di disabilitarli. Si tratta, nello specifico, dell’overlay di Steam, di quello di EA, di quello di Radeon e persino quello di Nvidia GeForce Experience. Più in generale, inoltre, vi conviene decisamente evitare che ci siano altre applicazioni aperte in sordina mentre giocate. Se non si tratta di qualcosa che stare effettivamente usando, questi programmi sfruttano risorse che influiscono inevitabilmente sulle prestazioni del titolo. Provate a chiuderle, e dovreste vedere subito dei miglioramenti.

Aprite il task manager (o gestione attività se siete più avvezzi al nome italiano) premendo insieme Ctrl, Shift ed Esc. Cliccate sulla scheda dei processi e ordinate il tutto in base alla CPU o alla memoria. Selezionate con il tasto destro tutte le app in esecuzione in background che non vi servono, e scegliete l’opzione apposita per terminare i processi. I PC più moderni beneficiano inoltre di una modalità di ottimizzazione per i videogiochi nelle impostazione. Cliccate sull’opzione apposita (“Game mode” se avete il PC impostato in inglese) ed abilitatela. Crediamo di avervi detto tutto.

“E quindi?”

Nel caso nulla di tutto questo funzioni, è possibile che dobbiate semplicemente attendere che venga rilasciato un aggiornamento del gioco mirato espressamente all’ottimizzazione. Come abbiamo detto prima, il supporto in questi primi giorni sarà probabilmente ottimo, e pertanto la maggior parte dei giocatori dovrebbe poter beneficiare delle nuove feature di gioco. La vostra rosa di opzioni è quanto mai vasta, ma nel caso lo spazio di manovra non dovesse bastare per qualsiasi motivo potete sempre aspettare che gli sviluppatori forniscano una loro soluzione. Nel frattempo, noi speriamo di esservi stati di aiuto!

Secondo voi ne siamo stati in grado? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.