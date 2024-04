Deadpool & Wolverine: per Shawn Levy non è Deadpool 3

Mancano ormai pochi mesi all’uscita di Deadpool 3 e tutti aspettano questo momento con tanto hype, visto che ilm film vedrà protagonisti Deadpool e Wolverine. Shawn Levy però non lo definisce come Deadpool 3

In attesa del rilascio al cinema di questo film che salverà la Marvel, con il nostro carissimo Gesù della Marvel, come si definisce il nostro caro Wade, il regista del film Shawn Levy ha parlato di Deadpool 3. Nello specifico, il regista canadese ha affermato che questo non è Deadpool 3, infatti questo è più il film di Deadpool e Wolverine. Come indica il titolo di questo film, infatti, ovvero Deadpool & Wolverine, questo film avrà come protagonisti entrambi gli antieroi mutanti. Questo sarà infatti un buddy movie, quindi non sarà il terzo capitolo della saga di Deadpool. Quindi, con la data d’uscita ufficiale di Deadpool & Wolverine, non ci resta che aspettare il vero Deadpool 3, che non sarà questo film.

Per Shawn Levy non è Deadpool 3

Il regista ha proprio dichiarato, durante un’intervista con la rivista britannica The Sun, che questo non è il terzo capitolo della saga di Deadpool. Questo va quindi ad indicare che il ruolo di Wolverine sarà importantissimo nel film, anzi, diremmo addirittura che il suo personaggio sarà centrale, co-protagonista al fianco del Mercenario Chiacchierone interpretato da Ryan Reynolds.

Questo è il terzo film di Deadpool, ma non è Deadpool 3. È una cosa molto diversa, parliamo di Deadpool & Wolverine. Non sta cercando di copiare niente dai primi due film. Erano grandiosi, ma questo è un film di due personaggi.

Le parole del regista quindi indicano palesemente che questo film sarà incentrato su di loro, nessuno sarà quindi più importante dell’altro. In questo film avranno entrambi un ruolo centrale. Ma non solo, questo è un film che avrà tantissimi cameo di altri personaggi provenienti dal Marvel Cinematic Universe, ma anche di altri personaggi che provengono dai fumetti.

Cosa ne pensate delle parole di Shawn Levy? Vi hanno incuriosito? Andrete a vedere il film? Diteci cosa ne pensate con un commento e restate sintonizzati su tuttotek.it per altre news dal mondo del cinema e molto altro!

