Stellar Blade: svelato il peso del gioco al lancio!

Recentemente è stato svelato, tramite l’account di PlayStation Game Size, il peso che avrà al lancio l’esclusiva PlayStation 5 Stellar Blade, in vista dell’arrivo sul mercato del prossimo 26 aprile: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Uno dei titoli più attesi di questo mese di aprile 2024 è decisamente Stellar Blade, esclusiva per PlayStation 5 di Shift Up che ha quelle Nier Automata vibes che tanto ci piacciono. Il titolo arriverà il prossimo 26 aprile sul mercato, dopo la strepitosa demo rilasciata qualche tempo fa su PlayStation Store, e in questi giorni stanno arrivando nuovi, interessanti dettagli. Specialmente tecnici, come il peso del gioco al lancio e la lista trofei.

🚨 Stellar Blade™ – 𝐃𝐨𝐰𝐧𝐥𝐨𝐚𝐝 𝐒𝐢𝐳𝐞 : 30.448 GB

– 𝐕𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧 : 1.001.000 – 𝗦𝘁𝗮𝗻𝗱𝗮𝗿𝗱 𝗘𝗱𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 ($𝟲𝟵.𝟵𝟵):

Pre-Load : April 19 – Midnight

Stellar Blade: ecco il peso al lancio e qualche dettaglio sulla lista trofei!

Della lista trofei abbiamo poco da dirvi in questa sede, perché ve la sciorineremo in un articolo dedicato, restate sintonizzati sulle nostre pagine. Vi basti sapere che le statuette totali sono 43 e sono quasi tutte legate al completamento dei vari capitoli di gioco, nonché a diversi finali, collezionabili e quant’altro.

Per quel che riguarda, invece, il peso di Stellar Blade al lancio, la versione 1.001.000 peserà esattamente 30,448 GB, stando a quanto rivelato da PlayStation Game Size. Le versioni del gioco al di fuori degli Stati Uniti, però, potrebbero pesare di più a causa dei pacchetti di localizzazione in più lingue. Inoltre, come spesso accade, potrebbe esserci un aggiornamento day one e, considerando il numero della versione con cui verrà rilasciato il gioco, è molto probabile.

Un peso al lancio abbastanza abbordabile, per Stellar Blade, ma siamo abbastanza convinti che è un numero destinato vertiginosamente a salire con gli aggiornamenti post-lancio già previsti e promessi dagli sviluppatori.