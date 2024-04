Samsung Galaxy A55: offerta Mediaworld del re di fascia media

È tornato nuovamente il re dei dispositivi di fascia media: Samsung Galaxy A55, vediamo funzionalità e offerta sul sito di Media World

Samsung Galaxy A55 torna a regnare nel panorama degli smartphone di fascia media, confermandosi come scelta ideale. Questo nuovo dispositivo vanta un design elegante e moderno, con un corpo in vetro Gorilla Glass Victus+ sia sul fronte che sul retro. Ciò conferisce una sensazione di robustezza al tatto. La certificazione IP67 garantisce resistenza ad acqua e polvere, mentre le cornici sottili circondano il display AMOLED da 6,64 pollici con risoluzione FullHD+ e refresh rate fino a 120Hz, con immagini fluide e brillanti in ogni situazione. Dentro troviamo il nuovo processore Exynos 1480, realizzato con processo produttivo a 4 nm. Le prestazioni sono eccellenti, con un’ottima fluidità in ogni attività, dal multitasking al gaming. Il dispositivo è disponibile in due configurazioni di memoria: 8GB di RAM e 128GB di storage oppure 12GB di RAM e 256GB di storage, entrambe espandibili tramite microSD. Con un prezzo di partenza di 549 euro su MediaWorld, il Samsung Galaxy A55 rappresenta un’offerta imperdibile per chi cerca un dispositivo di fascia media dalle prestazioni eccellenti, dal design elegante e dalla fotocamera versatile. La possibilità di rateizzare il pagamento a 25,90 euro al mese rende questo device ancora più accessibile.

Samsung Galaxy A55: offerta Mediaworld con fotocamera versatile e software completo

Il comparto fotografico non delude: la fotocamera principale da 50 megapixel con ottica wide cattura immagini dettagliate e luminose in ogni condizione di luce. La fotocamera ultra-wide da 12 megapixel, invece, permette di immortalare paesaggi mozzafiato e ampie vedute. Completa il quadro una fotocamera macro da 5 megapixel per scatti ravvicinati di piccoli dettagli.

Per quanto riguarda la batteria, è da 5000mAh, quindi autonomia di lunga durata. Il dispositivo supporta la ricarica rapida da 25W, per ricaricare la batteria in tempi brevi. Lato software, lo smartphone monta Android 14 personalizzato con la One UI 6.1, un’interfaccia utente completa e ricca di funzioni.

