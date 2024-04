Iron Man: per il gioco di EA Motive è confermato l’open world

Il mondo di Tony Stark si apre al cambiamento della next-gen: per l’ambizioso Iron Man di EA Motive è confermata la struttura open world

Ebbene sì, il gioco dedicato ad Iron Man sviluppato in collaborazione tra EA Motive e Marvel Games sarà open world. A darne per prima la notizia è stata la testata portoghese Geekinout, che ha scoperto un’offerta per un posto da Senior Technical Artist presso Electronic Arts. La richiesta di personale allude espressamente alla natura open-world del titolo, e lo stesso vale per il ruolo di Senior Environmental Artist offerto dalla compagnia. Sono altresì richieste “sensibilità artistiche di alto livello e notevoli abilità tecniche”, per una proposta un po’ più specifica di quanto dichiarato a settembre 2022 in occasione dell’annuncio. La fase di pre-produzione di qualche mese fa lascia dunque il posto a un’idea più chiara di ciò che ci aspetta.

L’Iron Man di EA Motive sarà open world

EA Motive ci ha aggiornati su Iron Man qualche giorno fa, seppur discostandosi dall’open world in favore di una trama mai raccontata in nessun altro medium. Per il resto, tutto taceva fino ad oggi, a discapito della perplessità suscitata da una mappa tanto grande da risultare tale anche per le abilità di Tony Stark. La location più gettonata è la costa ovest, sede dell’omonima branca dei Vendicatori (okay, okay, Avengers) e abitazione prediletta da Testa di Latta. Non è il primo titolo dedicato allo sferragliante supereroe, con un predecessore uscito per PSVR nel 2020 e su Meta Quest nel 2022, mentre Midnight Suns annovera Tony Stark tra i personaggi utilizzabili. Tuttavia, tutto tace sul fronte delle piattaforme e sul periodo di uscita. Tra le altre notizie, il team di sviluppo sembra aver appeso la tuta di Isaac Clarke al chiodo. Sul fronte Marvel, anche Wolverine potrebbe avere una grande riserva di caccia.

