In questa guida vi aiuteremo a capire dove trovare le essenze per potenziarvi nel nuovissimo Star Wars Jedi: Survivor

Per la gioia di tutti i fan, l’ora di tornare nella ben nota galassia lontana lontana è finalmente giunta. L’ultima fatica di Respawn Entertainment è infatti da qualche giorno disponibile su PC, Xbox Series X/S e PS5, a quattro anni di distanza dal suo predecessore (del quale trovate a questo link la nostra recensione in merito). Star Wars Jedi: Survivor è un gioco imponente (anche per quanto riguarda il peso effettivo sulla memoria) e che include nuove meccaniche e modi per progredire e potenziarsi, come ad esempio le Essenze, che vi aiuteremo a trovare in questa guida.

Essenza di Jedi

Le Essenze in Star Wars Jedi: Survivor saranno rappresentate da delle colonnine di luce che potrete trovare in giro per il mondo di gioco. Esse saranno di varia natura e conferiranno bonus diversi a seconda di quale recupererete. Un’Essenza della Forza, come facilmente intuibile, aumenterà la capacità della Forza di Cal, e lo stesso accadrà entrando in possesso di un’Essenza di Vita. Ve ne saranno poi alcune che vi conferiranno punti esperienza aggiuntivi, ed altre ancora (le più rare) che vi permetteranno di ottenere una vera e propria nuova abilità.

Dredger Gorge – Star Wars Jedi Survivor: dove trovare le Essenze

Potrete trovare diverse essenze in questa zona di Star Wars Jedi: Survivor. Nello specifico avremo un’Essenza della vita, che sarà possibile recuperare nei pressi della diga abbandonata: dovrete dirigervi a destra della diga e, superato un ponte, vedrete due droidi impegnati in un combattimento. Eliminate le minacce potrete usare la Forza per aprire un portello rosso, il quale vi condurrà, fra le altre cose, all’Essenza sopracitata.

Nella stessa location potrete recuperare anche un’Essenza della Forza. Quest’ultima si troverà sempre non lontano dalla diga abbandonata: dal luogo di meditazione dirigetevi a destra e raggiungete l’ascensore. Nei pressi di quest’ultimo dovrete far saltare in aria una parete, oltre la quale bisognerà fronteggiare dei nemici. Proseguendo dovrete arrampicarvi su una fune e l’Essenza dovrebbe trovarsi poco oltre.

L’ultima Essenza che citiamo in quest’area vi conferirà invece un punto esperienza da utilizzare per potenziare il vostro alter ego. Partendo ancora una volta dal luogo di meditazione della diga abbandonata, dirigetevi a sinistra e giù fino a raggiungere e superare un Eco Della Forza. Una volta arrivati a una fune calatevi e sfruttate la corsa a parete per raggiungere una piattaforma sulla sinistra dove vi aspetterà l’Essenza.

Rambler’s Reach – Star Wars Jedi Survivor: dove trovare le Essenze

Come nel precedente paragrafo, anche in questa zona di Star Wars Jedi: Survivor potrete trovare diverse Essenze. Due di esse vi permetteranno di potenziare la vita di Cal. La prima si troverà vicino a un punto di meditazione nei pressi della torre dell’orologio. La troverete dentro alla struttura e potrete raggiungerla sfruttando la corsa a parete. La seconda Essenza di vita sarà ad attendervi su un pilastro di roccia nei pressi delle cascate. Per raggiungerla dovrete prima passare per l’arena dei Bilemaw e sconfiggerli, poi dirigervi a sinistra e seguire un tortuoso percorso che vi richiederà di sfruttare principalmente la vostra corsa a parete.

Troverete un’Essenza della Forza in quest’area, e nello specifico nei pressi della Cava del Cacciatore. Dovrete entrare nell’edificio circolare con la gru. All’interno potrete attivare i carrelli da miniera per aprire la porta principale e poi sfruttarli per abbattere quella che contiene l’Essenza. Troverete poi un’altra Essenza, la quale vi farà guadagnare un punto esperienza bonus. Essa si troverà non lontano dalla zona delle cascate con le piattaforme di roccia. Localizzate dei viticci su cui salire e seguite il (particolarmente acrobatico) percorso fino a raggiungere una fune, tramite la quale potrete dondolarvi fino a raggiungere una piccola area sulla quale vi aspetta l’Essenza.

Undercity Meats – Star Wars Jedi Survivor: dove trovare le Essenze

In questa particolare area di Star Wars Jedi: Survivor non vi saranno molte Essenze da trovare. In effetti a voler ben vedere sembra che ce ne sarà solo una ad attendervi, ma essa potrebbe ugualmente tornarvi utile in quanto vi permetterà di potenziare la vostra Forza. La procedura per recuperarla sarà piuttosto semplice: dovrete recarvi su Coruscant e nello specifico raggiungere il punto di meditazione di Undercity Meats. L’Essenza sarà ad aspettarvi sul lato sinistro della buia stanza con la carne appesa.

Basalt Forest – Star Wars Jedi Survivor: dove trovare le Essenze

In questa zona di Star Wars Jedi: Survivor vi saranno ben due Essenze da trovare, di cui una molto importante in quanto si tratta di un’Essenza che vi farà ottenere una nuova abilità. Quest’ultima si troverà nella tana dei Bilemaw (vicino al punto di meditazione) e vi conferirà l’abilità Confusione: Fauna Maggiore, molto utile in quanto vi permette di confondere anche i nemici di stazza più grande, fornendovi quindi un ottimo vantaggio in battaglia. L’altra Essenza invece vi conferirà un punto esperienza bonus. Potrete trovarla dopo il boss della foresta e non dovrebbe essere molto nascosta, perciò sarà difficile lasciarla indietro.

Che l’Essenza sia con te

Come abbiamo potuto vedere ogni Essenza che è possibile rinvenire nel mondo di gioco può risultare cruciale nel caso in cui foste alla ricerca di quella marcia in più per superare qualche avversario particolarmente ostico, dato che, come il suo predecessore, anche questo nuovo titolo richiederà in media una sana dose di dedizione per essere portato a termine. Se vi siete persi qualche Essenza fra quelle riportate in questa guida, il consiglio è quindi cercare di recuperane quante più possibile, in quanto, soprattutto alle difficoltà più alte, ogni piccolo vantaggio può fare la differenza tra la vita ed un ennesimo game over.

Cosa ne pensate della nuova avventura di Cal Kestis? Avete già provato il gioco?