Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2023

Ecco i migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2023: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Il mese di Marzo ci lascia con una nuova lineup: scopriamo insieme i migliori videogiochi in uscita ad Aprile 2023!

Tra i nuovi arrivi segnaliamo immediatamente Star Wars Jedi: Survivor. Ambientato cinque anni dopo gli eventi della prima avventura di Cal Kestis, il titolo ci catapulta in una lotta contro il tempo per salvare gli ultimi Jedi scampati all’Ordine 66. Tra i nuovi avversari che il nostro eroe dovrà affrontare ci saranno un misterioso senatore Imperiale Pau’an, particolarmente deciso a completare l’epurazione degli ultimi Jedi rimasti. Segnaliamo anche l’uscita di Dead Island 2: sono passati 10 anni dalla prima crisi zombie, ma le cose non sono affatto migliorate… anzi. La Califoria ora è un’enorme zona di quarantena, dove si aggirano esemplari di non-morti ancora più letali: riuscirete a sopravvivere in questo inferno?

Tra i migliori videogiochi di Aprile 2023 c’è anche Road 96: Mile 0. Zoe e Kaito non potrebbero essere più diversi, eppure la loro è un’amicizia fulminante e intensissima; ma vivere a White Sands, con le sue profonde differenze e regole non scritte, può mettere alla prova anche il rapporto più solido. Vivete l’evoluzione di questo legame alternando i punti di vista dei due personaggi: saprete rimanere amici, o le vostre strade si separeranno per sempre? Questo mese esce anche Minecraft Legends! L’universo di Minecraft è stato invaso dal Nether: è tempo che un Grande Eroe riunisca i suoi mob e salvi il mondo. Siete pronti a a partire all’avventura ed entrare nella leggenda?

Per la serie “graditi ritorni” segnaliamo un’aggiunta al team Microsoft, ovvero Ghostwire: Tokyo, che arriverà su Xbox One Series X il 12 aprile. Tra i titoli di questa sezione non possiamo resistere, dobbiamo per forza inserire Pupperazzi! Non c’è niente di meglio che andare in giro per la città a scattare le fotografie più adorabili e pazze a tantissimi cagnolini: che siate giocatori giovanissimi o meno, questo titolo è perfetto se cercate un po’ di tenerezza e relax per il vostro Aprile 2023.

Terminiamo la rubrica dei migliori videogiochi in arrivo con un caso anomalo, un “ritorno- non ritorno”: stiamo parlando del DLC Horizon Forbidden West: Burning Shores. A sud delle terre dei Tenakth, eruzioni vulcaniche e violenta attività sismica hanno reso le rovine di Los Angeles un pericoloso arcipelago e una minaccia geologica. Toccherà alla nostra Aloy esplorare la regione e trovare una soluzione allo scottante (letteralmente) problema.

Migliori videogiochi in uscita: Aprile 2023| Elenco

Meet Your Maker – 4 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Road 96: Mile 0 – 4 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Curse of the Sea Rats – 6 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Everspace 2 – 6 aprile – PS4, XBO, PC, Linus, Mac

Pupperazzi – 6 aprile – Switch

EA Sports PGA Tour – 7 aprile – PS5, XSX, PC

GrimGrimoire OnceMore – 7 aprile – PS4, PS5, Switch

Process of Elimination – 11 aprile – PS4, Switch

Tron: Identity – 11 aprile – PC, Switch

Ghostwire: Tokyo – 12 aprile – XSX

Mega Man Battle Network Legacy Collection – 14 aprile – PS4, PC, Switch

God of Rock – 18 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Mageseeker: A League of Legends Story – 18 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Minecraft Legends – 18 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Horizon Forbidden West: Burning Shores – 19 aprile – PS5

Arcana of Paradise: The Tower – 20 aprile – PC, Switch

DNF Duel – 20 aprile – Switch

Stray Blade – 20 aprile – PS5, XSX, PC

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp – 21 aprile – Switch

Dead Island 2 – 21 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Afterimage – 21 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Strayed Lights – 25 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

The Last Case of Benedict Fox – 27 aprile – XBO, XSX, PC

Mail Time – 27 aprile – PC

Mugen Souls – 27 aprile – Switch

Omega Strikers – 27 aprile – PC, iOS, Android

Protodroid Delta – 27 aprile – PS4, XBO, PC, Switch

Bramble: the Mountain King – 27 aprile – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

R-Type Final 3 Evolved – 28 aprile – PS5

Star Wars Jedi: Survivor – 28 aprile – PS5, XSX, PC

Warlander – TBA aprile – PS5, XSX