PS5: superate le 38 milioni di unità vendute

Sony ha dichiarato che dal lancio nel 2020 ad oggi in totale sono state vendute oltre 38 milioni di PS5 in tutto il mondo

A causa dei problemi di distribuzione e del recente aumento di prezzo molti giocatori hanno l’impressione che la PlayStation 5 non se la stia passando troppo bene in fatto di vendite, ma a quanto pare la realtà è ben diversa. Recentemente Sony ha infatti dichiarato che dal lancio ad oggi in totale sono state vendute ben 38,4 milioni di PS5, un risultato non troppo lontano da quello ottenuto da PS4 nello stesso arco di tempo.

Le PS5 vendute ad inizio 2023 fanno ben sperare per il futuro della console

A quanto pare il successo di PS5 non sembra affatto essere in declino, dato che stando agli ultimi rendiconti finanziari di Sony la console sta ottenendo dei risultati davvero eccezionali. Il raggiungimento delle 38,4 milioni di unità vendute è un traguardo davvero incredibile, ma come se non bastasse la compagnia è riuscita addirittura a conquistare un record su tutta l’industria videoludica. Quest’anno infatti PS5 ha superato le 6 milioni di unità vendute nel corso dei primi tre mesi dell’anno, un traguardo mai raggiunto da nessun’altra console. Inoltre sembra che da qui in avanti le vendite non accenneranno a diminuire, dato che secondo gli analisti entro la fine del ciclo vitale di PS5 saranno vendute oltre 100 milioni di unità.

PlayStation 5 is on FIRE🚀 ✅6.3 million #PS5 units sold in Q1, the highest for any console in history ✅Lifetime sales: 38.4 Million Sold ✅47.4 million #PlayStation Plus subscribers ✅68 million in software/games sales for PS4/PS5 ✅9.5 million sales in first party games… pic.twitter.com/QcNEQMbwfn — Rino (@RinoTheBouncer) April 28, 2023

Sony inoltre sembra aver conseguito degli ottimi risultati anche per quanto riguarda la vendita dei software. Nell’ultimo trimestre infatti la compagnia ha venduto oltre 68 milioni di videogiochi di cui ben 9,5 milioni sono titoli first party. Come se non bastasse poi sembra esserci anche un incremento degli abbonati al PS Plus, passati dai 46,4 milioni dello scorso anno a ben 47,4 milioni. Insomma, a differenza di quanto pensano molte persone, sembra proprio che PS5 si stia rivelando un grande successo per Sony.

