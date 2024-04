Rumor | PS5 Pro: stavolta ci siamo, svelate le specifiche tecniche?

Recentemente, The Verge avrebbe fatto dichiarazioni molto interessanti sulle specifiche di PS5 Pro: che stavolta siano realtà e non semplici rumor? Vediamo insieme i dettagli in questo articolo dedicato

Sono mesi che parliamo di rumor su rumor sulle potenziali specifiche di PS5 Pro, tanto che ormai sembra assodato che Sony voglia seguire la stessa strategia utilizzata per PS4: una console a metà generazione, che aumenti la possibilità degli sviluppatori di puntare sull’hardware e creare giochi tecnicamente più complessi. Stando ai più recenti rumor messi in rete niente meno che da The Verge, PS5 Pro dovrebbe montare una GPU più potente e una CPU leggermente più veloce, ma solo in una specifica modalità. Inoltre, Sony starebbe incoraggiando gli sviluppatori a implementare il ray tracing nei loro giochi, per ottenere l’etichetta “PS5 Pro Enhanced”.

PS5 Pro: e allora vediamole insieme, queste specifiche tecniche leakate da The Verge

Secondo la lista completa delle specifiche visionata da The Verge, il sistema di PS5 Pro sarà dotato di una memoria più veloce e di un rendering GPU migliorato, che si dice sia “circa il 45% più veloce” di una PS5 Standard. In generale, la PS5 Pro avrà una GPU notevolmente più performante, mentre la CPU sarà la stessa della PS5 Standard, ma potrà beneficiare di una nuova modalità che punta a una frequenza di clock di 3.85 GHz, con un miglioramento di circa il 10%. I documenti, inoltre, menzionano una “modalità standard” a 3.5 GHz e una “modalità ad alta frequenza CPU” a 3.85Ghz, che gli sviluppatori potranno ovviamente sfruttare a loro vantaggio.

Le modifiche alla memoria dovrebbero portare a un aumento del 25% sulla PS5 Pro, con 576 GB/s rispetto ai 448 GB/s della PS5 standard. Inoltre, la nuova tecnologia PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) di Sony fungerà da soluzione di upscaling per i giochi più impegnativi, simile a DLSS di Nvidia e FSR di AMD, migliorando il frame rate senza sacrificare eccessivamente la qualità dell’immagine. Si dice che Sony abbia integrato una “architettura personalizzata per il machine learning” sulla PS5 Pro, che supporta 300 TOPS di elaborazione a 8 bit.

La notizia delle specifiche trapelate di PS5 Pro arriva poco dopo la revisione delle previsioni di vendite Sony per l’anno fiscale conclusosi a marzo, che prevedeva la vendita di 21 milioni di console PS5 entro la fine di questo periodo. L’annuncio ha fatto perdere 10 miliardi di dollari al valore delle azioni della società, e Sony ha rivelato che non ci saranno nuovi progetti importanti in uscita fino ad aprile 2025. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!