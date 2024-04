GP Cina, Red Bull ora teme Ferrari

A Suzuka Red Bull è tornata a primeggiare completando la terza doppietta su quattro gare, ma nel prossimo GP della Cina l’insidia più grande si chiama Ferrari

I numeri della Red Bull fin qui sono eloquenti, primo posto nelle classifiche di entrambi i Mondiali piloti e costruttori, eppure il team di Milton Keynes teme l’insidia Ferrari nel prossimo GP della Cina. Il team di Maranello è stato l’unico rivale diretto fin qui della Red Bull e nelle ultime due stagioni di F1. L’ultima vittoria del team capitanato da Frederic Vasseur è avvenuta qualche settimana fa in Australia, su una pista che mette in difficoltà l’asse anteriore. Lì è dove laSF-24 ha fatto la differenza, portando la Rossa ad un’inaspettata doppietta.

Nel prossimo weekend, più nel dettaglio dal 19 al 21 aprile il Circus chiuderà la stagione asiatica con il GP della Cina. Una pista, quella di Shanghai che sarà l’ennesimo esame per la Red Bull, ancora non del tutto tranquilla vedendo una Ferrari che ronza negli specchietti delle RB20.

GP Cina, insidia Ferrari per la Red Bull

Red Bull non si fida della Ferrari, a confermarlo è lo stesso team principal Christian Horner che ha dichiarato:

In Cina sarà una bella sfida per noi, la prima curva è molto lunga quindi l’anteriore potrebbe risentirne. Ci sarà la prima gara sprint dell’anno, quindi molti punti a disposizione. Curioso di vedere come si svilupperanno le cose. Credo che ce la giocheremo con la Ferrari, lo scorso weekend già al venerdì erano molto forti sul passo gara. Ci aspettiamo che siano i nostri diretti concorrenti.

La paura che più preoccupa il team austriaco è rappresentato dal graining, in questo caso il layout di Shanghai presenta un rischio elevato. Il team che fin ora ha sofferto meno di problemi di usura delle gomme è stata proprio la Ferrari, come dimostrato dallo stint di Charles Leclerc a Suzuka.

E voi credete in una possibile vittoria Ferrari ai danni di Red Bull in Cina? Fatecelo sapere nei commenti e continuate a seguirci su tuttotek.it per restare sempre aggiornati sul mondo della Formula 1!