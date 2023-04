Scopriamo insieme, in questo speciale, la nostra top 5 dei migliori videogiochi dedicati all’universo di Star Wars: siete pronti a diventare dei veri Cavalieri Jedi giovani Padawan?

Il franchise di Star Wars nasce nel lontano 1977, con il primo “Guerre Stellari”, così chiamato nell’adattamento italiano, che non è altro Episodio IV – Una Nuova Speranza. Da lì, un tripudio di trilogie di varia natura, di cui l’ultima solo recentemente annunciata, spin-off, serie TV (la terza stagione di The Mandalorian è attualmente in onda su Disney Plus!) e decine di videogiochi eterogenei e, generalmente, accettati favorevolmente sia dal pubblico sia dalla critica. In questo speciale dedicato al franchise, vogliamo andare a ripercorrere con voi quali sono, a nostro parere, i cinque videogiochi (o per meglio dire le cinque serie, poi capirete continuando con l’articolo) dedicati a Star Wars. In prima posizione, ovviamente, un grande classico.

1) Star Wars: Knights of the Old Republic (2003) | Top 5 Migliori Videogiochi su Star Wars: scopriamoli!

Star Wars: Knights of the Old Republic (KOTOR) è un gioco di ruolo sviluppato dalla BioWare e pubblicato da LucasArts nel 2003. La storia si svolge circa 4000 anni prima degli eventi della trilogia cinematografica di Star Wars e segue le vicende di un personaggio creato dal giocatore, che si trova coinvolto in una guerra tra la Repubblica Galattica e i Sith. Una delle caratteristiche principali di KOTOR è la vasta gamma di scelte che il giocatore può fare, che possono influenzare non solo il proprio personaggio, ma anche l’intera trama del gioco. Queste decisioni possono avere effetti a breve e a lungo termine sulla storia, sui personaggi e sul mondo di gioco. Il gioco ha ricevuto numerosi premi, tra cui il premio “Miglior gioco di ruolo” dell’anno nel 2003. Nel 2021 è stato annunciato un remake per PC e PS5, ma si sa poco altro.

2) Star Wars Il Potere della Forza (2008) e Star Wars Il Potere della Forza 2 (2010) | Top 5 Migliori Videogiochi su Star Wars: scopriamoli!

Star Wars: Il Potere della Forza è un videogioco d’azione pubblicato nel 2008, sviluppato e pubblicato da LucasArts. Il gioco è ambientato tra gli episodi III e IV della serie di film e segue le vicende di Starkiller, un apprendista segreto di Darth Vader, che deve svolgere diverse missioni segrete in tutta la galassia. Il gioco è stato elogiato per la sua trama coinvolgente e il sistema di combattimento innovativo, ma è stato criticato per alcuni problemi tecnici e per la mancanza di una modalità multiplayer. Il gioco ha avuto un grande successo e ha generato un sequel intitolato Star Wars: Il Potere della Forza II, uscito nel 2010.

La trama del sequel, sempre sviluppato e pubblicato da LucasArts, segue ancora una volta le vicende di Starkiller, che deve scoprire la sua vera identità e il suo ruolo nella lotta tra l’Impero e la Ribellione, circa sei mesi dopo gli eventi del primo episodio. Il gioco ha mantenuto il sistema di combattimento innovativo del primo episodio e ha aggiunto nuovi poteri della Forza la tanto richiesta modalità multiplayer online.

3) Star Wars Jedi: Fallen Order (2019) e Star Wars Jedi: Survivor (2023) | Top 5 Migliori Videogiochi su Star Wars: scopriamoli!

Star Wars Jedi: Fallen Order è un gioco d’azione-avventura sviluppato da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts uscito nel 2019, che segue le vicende di Cal Kestis, un giovane Jedi in fuga dai cacciatori di taglie dell’Impero e alla ricerca di un modo per ricostruire l’Ordine Jedi, cinque anni dopo gli eventi dell’episodio III. Il gioco offre una vasta gamma di esperienze di gioco, tra cui combattimenti con la spada laser e la Forza, esplorazione, risoluzione di puzzle e combattimenti contro i nemici. La trama del gioco è stata particolarmente apprezzata per la sua profondità e la sua attenzione ai dettagli, che rispecchia l’universo di Star Wars. Qui la nostra recensione!

Il 28 aprile scorso è arrivato sul mercato Star Wars Jedi: Survivor, di cui vi parleremo a breve in una recensione dedicata. Sviluppato sempre da Respawn Entertainment e pubblicato da Electronic Arts, Jedi: Survivor è ambientato cinque anni dopo gli eventi di Fallen Order e torna a concentrarsi sul Cavaliere Jedi Cal Kestis e sulla sua eterna lotta per restare sempre un passo avanti all’Impero Galattico, ancora intenzionato a sterminare gli ultimi sopravvissuti rimasti dell’Ordine 66.

4) Lego Star Wars (Serie, 2005-?) | Top 5 Migliori Videogiochi su Star Wars: scopriamoli!

Lego Star Wars è una serie di videogiochi che ha debuttato nel 2005 e si è sviluppata in vari titoli basati su diverse trilogie e film della saga di Star Wars. Questi giochi sono caratterizzati da un gameplay leggero e divertente, in cui i personaggi e gli oggetti del gioco sono costruiti con i mattoncini Lego. I giocatori possono esplorare l’universo di Star Wars, risolvere puzzle, combattere contro i nemici e raccogliere oggetti Lego per sbloccare personaggi e livelli bonus. La serie comprende diversi titoli, come Lego Star Wars: The Video Game, Lego Star Wars II: The Original Trilogy, Lego Star Wars III: The Clone Wars, Lego Star Wars: The Force Awakens e Lego Star Wars: The Skywalker Saga, l’ultimo gioco della serie che copre l’intera saga cinematografica di Star Wars. Qui la nostra recensione!

5) Star Wars Squadrons (2020) | Top 5 Migliori Videogiochi su Star Wars: scopriamoli!

Star Wars: Squadrons è un gioco di simulazione di combattimento spaziale sviluppato da Motive Studios e pubblicato da Electronic Arts che permette ai giocatori di immergersi nell’universo di Star Wars e vivere l’esperienza di essere un pilota di caccia spaziale. Il gioco offre diverse modalità di gioco, tra cui una campagna per giocatore singolo e varie modalità multiplayer online, come Dogfight e Fleet Battles. Il gameplay è impegnativo e realistico, con i giocatori che devono gestire l’energia, le armi e la posizione del loro caccia spaziale per avere successo in battaglia.

Buon divertimento!

E questi erano, a nostro parere, i degni appartenenti alla Top 5 dei migliori videogiochi del franchise di Star Wars. Fateci sapere che cosa ne pensate voi qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!