Nuovi modelli Tiger con l’accordo tra DR e Dongfeng

Sta per tornare sul mercato internazionale delle automobili un marchio inglese che ai tempi era molto amato e di cui si sente parecchio la mancanza. Grazie ad un accordo tra DR e Dongfeng, sono in arrivo dei nuovi modelli Tiger

Era da troppo tempo che non si vedevano in giro per le strade delle nostre città dei modelli della Tiger. Ma ora sembra che il marchio inglese stia per tornare. Questo ritorno dipenderebbe proprio da un’accordo stretto e siglato dalla collaborazione di due grandi produttori di auto, ovvero il gruppo DR Automobiles Group e un’azienda cinese di grande spessore, ovvero Dongfeng. Queste due aziende hanno stretto un accordo che prevede per l’appunto il ritorno del grande nome inglese Tiger con dei nuovi modelli che dovremmo vedere molto presto nei prossimi anni e sono davvero numerosi.

Tre nuovi modelli Tiger in arrivo

Per essere precisi, i nuovi modelli Tiger che dovremmo vedere nascere dalla partnership di queste due aziende sono ben tre. La modalità in cui saranno distribuiti in tutta Europa sarà praticamente la stessa con cui Dongfeng ha rilasciato in giro per il mondo i nuovi modelli di auto con partnership già precedentemente stipulate. Dongfeng è infatti una delle tre più grandi aziende automobilistiche cinesi. L’azienda ha sede a Wuhan, in provincia di Hubei e oltre alle classiche vetture produce anche la componentistica auto. In questo modo gli italiani possono lavorare a stretto contatto con i cinesi. Questi nuovi modelli che nasceranno da questa collaborazione arriveranno in Italia nel secondo semestre del 2024. Vedremo un SUV di 4,5 metri di lunghezza, con un motore a benzina turbo da 177 CV e costerà 27.900 euro. Produrranno anche una versione Termohybrid benzina/GPL e una multispace da 5,2 metri di lunghezza.

