Horner e la denuncia della dipendente: il caso continua

Questa è una vicenda che sta andando avanti ormai da diversi mesi ed è il caso più famoso e anche scandaloso degli ultimi tempi del mondo della Formula 1. La denuncia nei riguardi di Christian Horner continua e ora l’accusatrice ha un nuovo avvocato

Più che un fatto di cronaca questo caso è diventato degno di un libro giallo cult, perché la questione della denuncia nei confronti di Christian Horner è diventata un evento che si sta portando avanti ormai da diverso tempo. Giusto qualche settimana fa si è giunti alla conclusione (a quanto pare momentanea) che Christian Horner era assoldato dalla denuncia e che sarebbe rimasto nel team di Red Bull come team principal, continuando a lavorare come se niente fosse. Una cosa che ha fatto scalpore e scatenato lo scandalo in molti membri della Formula 1, ma l’ex dipendente ha continuato e ha esposto denuncia perfino alla FIA stessa. La cosa è molto più lunga del previsto, dato che l’ex dipendente è più determinata che mai a farla pagare a Christian Horner.

La denuncia a Horner mette in ballo un nuovo avvocato

Come ci si poteva aspettare da una persona così determinata e agguerrita come la dipendente licenziata, ora quest’ultima ha trovato un nuovo avvocato. La cosa porterà ovviamente ad allungare ancora la storia, che sembra ormai non raggiungere più una fine. Con il nuovo avvocato entrato in ballo ora la dipendente potrà avere la libertà di parola per esporre i fatti così come stanno, ma ovviamente la stessa sorte toccherà anche a Christian Horner. La cosa sta diventando sempre più seria, più di quanto ci si potesse aspettare e se la giuria risulta andare a favore della ex dipendente, le cose potrebbero andare male non solo per Christian Horner, ma per tutto il team di Red Bull.

Non ci resta che aspettare per capire cosa succederà e come andrà a finire questa storia.