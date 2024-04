Alfa Romeo 4C: la coupé rinasce grazie ad Abarth

L’Alfa Romeo 4C, affascinante coupé della storica azienda italiana, torna a rivivere grazie a Stellantis Heritage. Vediamo tutti i dettagli

Scomparsa dai listini nel 2020, la suggestiva coupé Alfa Romeo 4C torna a far battere i cuori degli appassionati con un’inedita veste. Stellantis Heritage, il dipartimento dedicato alla valorizzazione del patrimonio storico del Gruppo Stellantis, ha infatti deciso di far rivivere la supercar in formato ridotto per celebrare i 75 anni del marchio Abarth. Il frutto di questa collaborazione esclusiva è la Abarth 1300 OT, un omaggio moderno alla mitica Fiat-Abarth OT 1300 del 1965, che prende come base proprio la 4C. La Abarth 1300 OT è un vero e proprio tributo alla storia del motorsport italiano. La carrozzeria in fibra di carbonio sfoggia linee aerodinamiche ispirate alla vettura originale, con feritoie posteriori e lo scoop sul tetto a periscopio, elementi distintivi che rievocano le imprese sportive degli anni Sessanta. L’ampia presa d’aria posteriore, impreziosita dal logo Abarth in evidenza, sottolinea il carattere sportivo e potente di questa edizione speciale. Al posto del tradizionale marchio Alfa Romeo, lo Scorpione campeggia sul frontale e sulla coda, rimarcando la filiera Abarth.

Nuova coupé Alfa Romeo 4C: un’edizione limitata e preziosa

La produzione della Abarth 1300 OT sarà estremamente limitata, con soli cinque esemplari in programma. Saranno realizzati a partire da cinque modelli Alfa già immatricolate, accuratamente selezionate e revisionate da Stellantis per garantire condizioni impeccabili. L’esclusività di questo modello si riflette anche nel prezzo, che al momento non è stato ancora comunicato. La Abarth 1300 OT rappresenta un’occasione unica per gli appassionati di possedere un pezzo da collezione che unisce il fascino della tradizione Abarth con la tecnologia e le prestazioni dell’Alfa. Un connubio perfetto tra passato e presente, capace di suscitare emozioni forti e di far sognare gli amanti delle quattro ruote.

Il ritorno della coupé Alfa Romeo 4C sotto il marchio Abarth non solo celebra i 75 anni di Abarth, ma rappresenta anche un omaggio alla passione per l’automobilismo che da sempre contraddistingue entrambi i marchi. Un’edizione limitata e preziosa che saprà conquistare il cuore dei collezionisti e degli appassionati più esigenti.

