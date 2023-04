Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Star Wars Jedi: Survivor, sequel dell’ottimo capitolo del 2019 sviluppato da Respawn Entertainment in arrivo oggi su PC e Console

Nel lontano 2019, un randomico Star Wars Jedi: Fallen Order di Respawn Entertainment fece innamorare due grandi fette della popolazione videoludica: gli appassionati di action-rpg e quelli del franchise di Guerre Stellari. A distanza di quattro anni, Respawn fa la doppietta e, grazie ad Electronic Arts, pubblica il sequel, Star Wars Jedi: Survivor, su PC, PS5 e Xbox Series X | S, disponibile da oggi 28 aprile. In attesa di sapere le nostre opinioni in una recensione dedicata, è stata rilasciata la lista trofei completa e quindi perché non portarvela? Benvenuti, trophy hunters!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Star Wars Jedi: Survivor consta di 55 statuette totali, di cui 44 di bronzo, 7 d’argento, 2 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Star Wars Jedi: Survivor. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Star Wars Jedi: Survivor, ecco la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

Duello sul tetto : Sconfiggi un Inquisitore

: Sconfiggi un Inquisitore Per Saw Gerrera : Eludi la morsa dell’Impero

: Eludi la morsa dell’Impero Mettiti a sedere : Chiacchiera con il proprietario della taverna di Koboh

: Chiacchiera con il proprietario della taverna di Koboh Il passato diventa presente : Libera il Jedi dalla vasca di bacta

: Libera il Jedi dalla vasca di bacta Siamo sopravvissuti, dobbiamo adattarci : Viaggia insieme a una Sorella della Notte

: Viaggia insieme a una Sorella della Notte Tra i Maestri : Incontra i Maestri Jedi

: Incontra i Maestri Jedi Per il Cammino : Proteggi il Rifugio del Pellegrino

: Proteggi il Rifugio del Pellegrino Fuori dal caos : Salva un’amica dai Predoni del caos

: Salva un’amica dai Predoni del caos Destinazione Tanalorr : Ottieni la bussola dell’Abisso

: Ottieni la bussola dell’Abisso Tragedia : Difendi l’Archivio

: Difendi l’Archivio Sull’orlo del precipizio : Supera Nova Garon indenne

: Supera Nova Garon indenne Nell’Abisso : Scopri la rotta per Tanalorr

: Scopri la rotta per Tanalorr Spara per primo : Sconfiggi 50 nemici affetti da Rallentamento

: Sconfiggi 50 nemici affetti da Rallentamento Che essere incivile : Sconfiggi 10 nemici con spari usando l’abilità Bruciapelo

: Sconfiggi 10 nemici con spari usando l’abilità Bruciapelo Ti copro le spalle : Chiedi a ciascuno dei tuoi compagni di aiutarti in combattimento 10 volte

: Chiedi a ciascuno dei tuoi compagni di aiutarti in combattimento 10 volte Prendi! : Colpisci 3 nemici usando una sola mina rotolante

: Colpisci 3 nemici usando una sola mina rotolante Non se lo sarebbero mai aspettati : Attacca nemici ignari 20 volte

: Attacca nemici ignari 20 volte Che cannonata! : Spingi un nemico nel cannone minerario della luna frantumata

: Spingi un nemico nel cannone minerario della luna frantumata Vieni giù da lì! : Attacca 20 nemici sollevati

: Attacca 20 nemici sollevati Tutt’uno con la Forza : Evita 50 attacchi usando Vista concentrata

: Evita 50 attacchi usando Vista concentrata Scontro alla pari : Un nemico affetto da Confusione sconfigge un nemico dello stesso tipo

: Un nemico affetto da Confusione sconfigge un nemico dello stesso tipo Precisissimo: Esegui 10 rilasci di precisione con tempismo perfetto

La seconda parte delle statuette di bronzo | Star Wars Jedi: Survivor, ecco la lista trofei completa!

Terminiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Un vero schianto : Schianta 5 nemici con un singolo Schianto

: Schianta 5 nemici con un singolo Schianto Contrattacco : Para l’attacco di un nemico che sta resistendo ad Attrazione della Forza

: Para l’attacco di un nemico che sta resistendo ad Attrazione della Forza Re del mondo : Raggiungi il punto più alto di Crinale del raccolto

: Raggiungi il punto più alto di Crinale del raccolto Non c’è provare : Aiuta a sollevare una nave da una fossa di catrame

: Aiuta a sollevare una nave da una fossa di catrame Questa non è una gara di sgusci : Percorri 500 m cavalcando creature

: Percorri 500 m cavalcando creature Pulito e rinfrescato : Pulisci il gabinetto

: Pulisci il gabinetto Sicuramente sta bene : Fai cadere una cavalcatura nel grande ignoto

: Fai cadere una cavalcatura nel grande ignoto Skywalker : Tieni i piedi lontani da terra e dalle pareti per 60 secondi

: Tieni i piedi lontani da terra e dalle pareti per 60 secondi È una trappola : Esplora le caverne di Phon’Qi

: Esplora le caverne di Phon’Qi Capienza massima : Riempi di persone la taverna

: Riempi di persone la taverna Puoi accarezzare il bogling? : Puoi accarezzare il bogling

: Puoi accarezzare il bogling Olotaglia-to per questo : Ottieni la tua prima taglia

: Ottieni la tua prima taglia Straricco : Scambia 25 oggetti raccolti

: Scambia 25 oggetti raccolti Cobra Cal : Addestrati con le armi indossando una fascia per capelli

: Addestrati con le armi indossando una fascia per capelli Una presenza che non avevo più sentito… : Indossa un vecchio caposaldo del guardaroba

: Indossa un vecchio caposaldo del guardaroba Un Luke impeccabile : Equipaggia un nuovo elemento estetico in ogni slot di Cal

: Equipaggia un nuovo elemento estetico in ogni slot di Cal Road House : Colpisci un nemico con un calcio volante mentre hai un mullet

: Colpisci un nemico con un calcio volante mentre hai un mullet Ben equipaggiato : Personalizza BD-1, il blaster e la spada laser di Cal con nuove parti

: Personalizza BD-1, il blaster e la spada laser di Cal con nuove parti Crescita improvvisa : Trova spazio per un giardino completo

: Trova spazio per un giardino completo Ricognizione : Usa BD-1 per esaminare un bersaglio in lontananza

: Usa BD-1 per esaminare un bersaglio in lontananza Spendaccione : Acquista tutta la merce di Doma

: Acquista tutta la merce di Doma La via dei Jedi: Potenzia interamente 3 Alberi delle Abilità

I trofei d’argento | Star Wars Jedi: Survivor, ecco la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

Sono una leggenda vivente : Sconfiggi tutti gli avversari leggendari

: Sconfiggi tutti gli avversari leggendari Tour stellari : Scopri e completa tutte le Camere dei Jedi

: Scopri e completa tutte le Camere dei Jedi L’amico di Caij : Attira l’attenzione di un misterioso forestiero

: Attira l’attenzione di un misterioso forestiero Opulenza di benefici : Equipaggia benefici in tutti gli slot

: Equipaggia benefici in tutti gli slot Immersione Skoovacquea : Riempi l’acquario nella taverna

: Riempi l’acquario nella taverna Scommettitore : Vinci tutte le partite di olotattica

: Vinci tutte le partite di olotattica Enciclopedia intergalattica: Scansiona ogni tipo di nemico per compilare la guida tattica

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Star Wars Jedi: Survivor, ecco la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le due statuette d’oro:

Un luogo da poter chiamare casa : Completa la storia

: Completa la storia Sangue, sudore e squarci: Completa tutti gli Squarci della Forza

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Star Wars Jedi: Survivor!

Il Jedi sopravvissuto: Sblocca tutti i trofei

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Star Wars Jedi: Survivor. Fateci sapere se avete acquistato il titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!