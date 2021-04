Nelle scorse ore è stata divulgata in rete la lista trofei ufficiale e completa di Returnal, l’esclusiva PlayStation 5 targata Housemarque Games in arrivo il prossimo 30 aprile

La fine di aprile aprirà le danze con settimane dense di titoli interessanti e molto attesi in uscita. A partire dal prossimo venerdì, il 23, in cui potremo finalmente mettere le mani su Nier Replicant, per poi aspettare maggio con l’arrivo di Resident Evil Village. Nel mezzo, il prossimo 30 aprile per l’esattezza, la libreria di PlayStation 5 si amplierà con una nuova esclusiva targata Housemarque Games: Returnal. Il titolo è uno sparatutto rogue-like dai tratti oscuri e tendenti all’horror, dove la protagonista, Selene, affronterà un viaggio in un pianeta inospitale alla ricerca della salvezza e dei suoi ricordi. Returnal a fine marzo è ufficialmente entrato in fase Gold e il day one si sta avvicinando ormai a passi da gigante.

Prima di iniziare

Prima di mettere le mani su Returnal, però, nelle scorse ore è apparsa in rete la lista trofei completa, che ci permette di dare un primissimo sguardo al suo grado di complessità. La lista consta di 31 trofei totali, di cui 18 di bronzo, 5 d’argento, 7 d’oro e l’iconico trofeo di platino. Come al solito in questi casi, vi ricordiamo che l’elenco che segue può contenere spoiler minimi per quel che riguarda trama e nomi di nemici o boss. Sconsigliamo quindi di proseguire la lettura a tutti coloro che non vogliano sapere assolutamente alcun tipo di dettaglio su Returnal. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo – Returnal: svelata la lista trofei dell’esclusiva PS5!

Qui di seguito trovate la prima parte dei trofei di bronzo:

Sopravvivenza atropica : Apprendi le basi della sopravvivenza su Atropo;

: Apprendi le basi della sopravvivenza su Atropo; Un’ombra nella nebbia : Sconfiggi Phrike;

: Sconfiggi Phrike; Ascensione : Sconfiggi Issione;

: Sconfiggi Issione; Giudizio favorevole : Sconfiggi Nemesi;

: Sconfiggi Nemesi; Canto interrotto : Sconfiggi Iperione;

: Sconfiggi Iperione; Tenebre interiori : Sconfiggi Ofione;

: Sconfiggi Ofione; Seconda opportunità : Ritorna tramite un reperto;

: Ritorna tramite un reperto; Messaggi cifrati : Scansiona uno xenoglifo;

: Scansiona uno xenoglifo; Traduzioni cifrate: Sblocca tutti i gradi di traduzione di uno xenoglifo.

La seconda parte dei trofei di bronzo – Returnal: svelata la lista trofei dell’esclusiva PS5!

Continuiamo con la seconda parte dei trofei di bronzo:

Precisione chirurgica : Esegui 5 sovraccarichi di seguito;

: Esegui 5 sovraccarichi di seguito; Addestramento sul campo : Completa una sfida giornaliera in modalità Simulazione;

: Completa una sfida giornaliera in modalità Simulazione; Corazza impenetrabile : Ottieni il 200% di integrità massima;

: Ottieni il 200% di integrità massima; Rischio calcolato : Concludi Rischio calcolato;

: Concludi Rischio calcolato; Picco di adrenalina : Raggiungi il livello massimo di adrenalina;

: Raggiungi il livello massimo di adrenalina; Contaminazione irreversibile : Mantieni 5 parassiti attaccati alla tuta;

: Mantieni 5 parassiti attaccati alla tuta; Eterno ritorno : Muori per la prima volta;

: Muori per la prima volta; Destini alternativi : Recupera 10 diari esplorativi;

: Recupera 10 diari esplorativi; Ritorno a casa: Completa la prima sequenza nella casa.

I trofei d’argento – Returnal: svelata la lista trofei dell’esclusiva PS5!

Qui di seguito trovate i 5 trofei d’argento di Returnal:

Fuga fallita : Concludi l’atto I;

: Concludi l’atto I; Ultima corsa : Concludi l’atto II;

: Concludi l’atto II; Adattamento all’ambiente : Raggiungi il livello 30 di competenza con le armi;

: Raggiungi il livello 30 di competenza con le armi; I peccati della madre : Completa tutte le sequenze nella casa;

: Completa tutte le sequenze nella casa; Visioni del passato: Completa un set di xenoarchivi.

I trofei d’oro e il trofeo di platino – Returnal: svelata la lista trofei dell’esclusiva PS5!

Continuiamo con i 7 trofei d’oro:

Oltre le rovine : Concludi l’indagine delle Rovine incolte;

: Concludi l’indagine delle Rovine incolte; Scalata della montagna : Concludi l’indagine delle Lande scarlatte;

: Concludi l’indagine delle Lande scarlatte; Nella città dimenticata : Concludi l’indagine della Cittadella fatiscente;

: Concludi l’indagine della Cittadella fatiscente; Echi del passato : Concludi l’indagine delle Rovine riecheggianti;

: Concludi l’indagine delle Rovine riecheggianti; Tempo congelato : Concludi l’indagine delle Lande distrutte;

: Concludi l’indagine delle Lande distrutte; Ricordi sommersi : Concludi l’indagine dello Squarcio abissale;

: Concludi l’indagine dello Squarcio abissale; Pallida ombra: Concludi l’atto III.

Infine, concludiamo la lista trofei di Returnal con il titolo del trofeo di platino:

Helios: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Si conclude qui la lista trofei completa di Returnal, la prossima esclusiva dedicata a PlayStation 5 di Housemarque Games. Che cosa ne pensate del titolo? Siete ansiosi di provarlo? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!