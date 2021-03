Returnal è entrato in fase gold

I ragazzi di Housemarque hanno da poche ore confermato, tramite Twitter, che l’esclusiva PS5 Returnal è ufficialmente entrata in fase gold

In un 2021 che sembra sempre più un anno di transizione per la nuova generazione di console, con numerosi titoli che hanno visto slittare la loro programmata finestra di lancio, ci sono fortunatamente alcune eccezioni, come Returnal. Sebbene anche il titolo Housemarque abbia subito un leggero ritardo sulla tabella di marcia prevista (il gioco avrebbe dovuto inizialmente uscire il 19 Marzo), sembra che l’esclusiva PS5 sia destinata a non accusare ulteriori slittamenti, dato che il team stesso ha comunicato che il lavoro è entrato ufficialmente in fase gold.

La notizia della fine dei lavori sul gioco ci giunge direttamente dall’account Twitter dello studio finlandese, che tramite un post ha comunicato a tutti i fan il raggiungimento del sospirato traguardo produttivo. Il messaggio è servito, oltre a festeggiare il traguardo, anche a ringraziare tutti i fan per il supporto dimostrato nel corso dello sviluppo di quello che si prospetta il gioco più ambizioso degli autori di Nex Machina.

Returnal has finally gone GOLD!!! A huge thanks to everyone on the team at Housemarque, PlayStation Studios, and all the other teams involved. We can't wait to have this out soon and for every player out there to experience the planet of Atropos!#Returnal #PS5 #April30 pic.twitter.com/ymacgtGXbg — Housemarque (@Housemarque) March 25, 2021

Returnal narra le gesta di Selene, una scout spaziale al soldo della ASTRA, che si ritrova a naufragare sul misterioso pianeta Atropos. Durante l’esplorazione del corpo celeste, la nostra sfortunata eroina finirà per comprendere ben presto come questo sia abitato da letali creature ostili, e si ritroverà intrappolata in una sorta di loop in cui la morte non è altro che l’inizio di un nuovo viaggio. All’insegna dell’azione sfrenata che da sempre contraddistingue i lavori di Housemarque, il titolo concederà anche ampio spazio alla narrativa, ma il focus rimarrà comunque sui combattimenti, che potranno essere affrontati grazie ad un corposo arsenale.

Grazie alla natura procedurale del lavoro appena entrato in fase gold, oltre agli eventi narrativi che compariranno in maniera casuale, ci sarà sempre un valido motivo per tornare ad esplorare il pianeta di Atropos, in cerca del passato di Selene.

Vi ricordiamo che Returnal sarà disponibile a partire dal prossimo 30 di Aprile, in esclusiva per PS5