La nuova stagione è vicina e le scuderie ci hanno presentato tutte le loro monoposto con cui gareggeranno. Ma c’è una domanda che in molti si stanno ponendo: che fine ha fatto la monoposto F1 della Williams?

Ormai manca davvero poco all’inizio dei giorni di test pre-stagione, ormai sappiamo perfino gli orari del test Bahrain. Abbiamo visto molte monoposto, come la nuova livrea della 499P di Ferrari o la W15 di Mercedes, di altre invece abbiamo visto qualche accenno con delle parti della carrozzeria nell’ombra o video del genere. Ma ce n’è una che non si è ancora fatta vedere e di cui non sappiamo praticamente nulla: la monoposto F1 della Williams. Non c’è stato un singolo video, un primo sguardo, niente. Praticamente è avvolta dall’ombra del mistero. A parlare della situazione è Williams stessa, che ci ha spiegato che sta succedendo.

Perché non abbiamo ancora visto la nuova monoposto F1 di Williams?

Non è strano il fatto che, al momento dell’annuncio, la scuderia abbia mostrato solo la livrea della FW46. Ciò che preoccupa è che non c’è stato nemmeno un test in pista a Silverstone. A rispondere a tutte le nostre domande c’è il team principal della scuderia di Grove, James Vowles. Ha ammesso che la FW46 sta subendo dei ritardi. Questi ritardi però sono delle buone ragioni, poiché stanno apportando delle grosse modifiche sul telaio e altri elementi della vettura. Infatti la FW46 ha subito dei cambiamenti organizzativi e tecnologici molto impegnativi, che ha detta di Vowles, ha superato le aspettative. Non è la prima volta che subisce in ritardi, infatti nel 2019 non partecipò all’inizio dei test pre-stagionali sempre per dei ritardi riguardo lo sviluppo. Questo ritardo era dovuto ad altri cambiamenti da non sottovalutare, come la lentezza del veicolo e il fatto che addirittura ci fossero dei componenti fuori dalla norma.

Per fortuna, però, stavolta la situazione non è così grave. Lo ha detto Vowles stsso, rivelando che la FW46 avrebbe potuto scendere in pista prima di uno shakedown il giorno prima dell’inizio dei test, ma hanno scelto di non farlo. Invece di scendere in pista con il freddo e la pioggia, hanno deciso di continuare a condurre test al simulatore in condizioni più calme. Chiaramente guidare la monoposto solo in circostanze peculiari limita parecchio la scuderia, soprattutto se ambiscono a conquistare il settimo posto nel mondiale costruttori colto nel 2023, figuriamoci di migliorarlo. Osare in termini di tecnologia e di modalità progettuali ha sicuramente portato la Williams ad arrivare in alto con la nuova FW46, ma darà i suoi frutti a medio termine.

Secondo voi cosa riuscirà a fare Williams? Riuscirà a riottenere il settimo posto oppure farà peggio dello scorso campionato?