NieR Replicant: un nuovo trailer dall’ultima diretta streaming!

Dall’ultima diretta streaming trasmessa da Toylogic è emerso un nuovo trailer dedicato a NieR Replicant ver.1.22474487139…, in cui viene mostrato tanto nuovo contenuto aggiunto in questa versione aggiornata

Il 23 aprile si sta inesorabilmente avvicinando e la nuova versione di NieR Replicant curata da Toylogic sta per vedere ufficialmente la luce. L’edizione rivisitata del classico di Square Enix firmato Yoko Taro ha il duro compito di far conoscere un titolo uscito ormai più di dieci anni fa, con una riedizione a metà fra una remastered e un remake. Il titolo, forte del successo di Nier Automata, è entrato in fase gold proprio recentemente ed è sicuramente uno dei più attesi di questo aprile e della prima metà di quest’anno, insieme a Resident Evil Village. E fa strano pensare a quanto, fino all’uscita di Automata, i Nier fossero un prodotto di nicchia pensato per pochi appassionati.

In una diretta streaming svoltasi qualche ora fa, in vista dell’uscita ufficiale del gioco, Toylogic ha mostrato un nuovo trailer per Replicant. Il nuovo filmato si concentra principalmente sui contenuti aggiunti con questa nuova edizione, a partire da diversi costumi con cui si potrà vestire Nier, il protagonista. Saranno anche disponibili 4 costumi YoRHa basati su A2, 9S e 2B di NieR: Automata. Inoltre, sono stati aggiunti ben 15 dungeon Nightmares extra, come DLC del gioco originale. Vi lasciamo il trailer mostrato proprio qua sotto.

NieR Replicant si mostra con un nuovo trailer dall’ultima (?) diretta streaming prima del lancio

Torna anche il voice acting con gli attori di Automata, insieme alla sua completa soundtrack che sarà compresa con la versione rimasterizzata. E se non dovesse esservi sufficiente, è stato aggiunto anche un nuovo story episode chiamato “Mermaid” basato sulla storia della Sirenetta. Sembra abbia come boss finale un qualcosa (o qualcuno) di particolarmente tosto, anche se non è chiaro se sia questo il boss nascosto di cui si è parlato in precedenza.

Avete visto il nuovo trailer di NieR Replicant mostrato in quella che pensiamo sia l’ultima diretta streaming prima della release? Che cosa ne pensate? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!