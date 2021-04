Sonic 2: trovati alcuni easter egg

Le riprese del nuovo film sulle avventure del porcospino più famoso al mondo, Sonic 2, sono in corso, ma sono già trapelati alcuni easter egg

Dato che il film Sonic 2 riprende le avventure di uno dei personaggi di casa SEGA più amati, al pari di Ecco the Dolphin su Mega Drive, è facile intuire come l’easter egg in questione riguardi il vasto mondo dei videogiochi.

Gli easter egg in Sonic 2

Le foto di scena scattate sul set di Sonic 2 mostrano dunque un elicottero con la scritta SA – 2, un caso oppure non si tratta altro che di un altro easter egg che si riferisce alla sua versione virtuale in Sonic Adventure 2? Oltre a questo appunto, nei vari capitoli della famosa saga videoludica, icona del retrogaming, il porcospino blu corre per le strade di San Francisco e pare che verranno inseriti alcuni riferimenti alla famosa città americana all’interno della pellicola.

Un altro scatto mostra una caffetteria dal curioso nome Mean Bean che, stando al catalogo dei titoli per Sega Genesis, potrebbe essere un riferimento al gioco Dr. Robotnik’s Mean Bean Machine del 1993. Piccola nota curiosa a riguardo, in questo gioco non compare il nostro corridore preferito nonostante faccia parte del suo vasto franchise.

Ad ogni modo, il film in questione verrà dunque la luce nelle sale l‘8 aprile del prossimo anno, nel 2022, e vedrà il nostro eroe di nuovo alle prese con il Dottor Robotnik (qui interpretato ancora una volta da Jim Carrey) ed i suoi malvagi piani di conquista della Terra. Insomma, le “cattive abitudini” sono dure a morire.

In attesa di rivedere le avventure del “rivale” di Super Mario per eccellenza sul grande schermo, vi ricordiamo che potete rimanere sempre aggiornati su tutte le serie TV del momento, i film più avvincenti di sempre ed i classici dell’animazione qui su tuttoteK!