Rock ‘Em Sock ‘Em: in fase di sviluppo il film con Vin Diesel

Mattel, la nota compagnia che produce giocattoli, ha deciso di trasformare Rock ‘Em Sock ‘Em in un film per il grande schermo

È di oggi la notizia che è in fase di sviluppo per Mattel Film una pellicola in versione live action intitolata Rock ‘Em Sock ‘Em e basata sul famoso gioco da tavolo con due robot pugili che si scontrano fino alla vittoria.

Nel ruolo principale troveremo Vin Diesel, che ha così commentato la sua partecipazione al film prodotto dalla compagnia One Race Films in associazione con Universal Pictures:

Prendere il classico gioco da tavolo Rock ‘Em Sock ‘Em, e avere Mattel come mio partner, e contribuire alla creazione di un franchise di successo insieme a Universal, è davvero entusiasmante.

La Mattel ha creato numerosi film ispirati ai suoi giochi. Tra i più interessanti troviamo Wishbone, basato sul gioco per i più piccoli che diventa un dondolo, una specie di triciclo e un carrello porta giocattoli; Barbie, con protagonista Margot Robbie e scritto da Greta Gerwig e Noah Baumbach; e infine Uno, commedia incentrata sul classico gioco di carte in cui troviamo Lil Yachty nei panni del protagonista. Tra i progetti in via di sviluppo, invece, troviamo Barney, film che vedrà Daniel Kaluuya nel ruolo principale.

Rock ‘Em Sock ‘Em: la trama del film ispirato al gioco della Mattel

Il film seguirà la storia di un padre (Diesel) e di un figlio che inizieranno a legare grazie a una avanzata macchina da guerra. Non sappiamo ancora quale attore interpreterà il figlio di Vino Diesel.

Il produttore esecutivo del film, Robbie Brenner, ha parlato con entusiasmo del progetto:

Siamo orgogliosi di portare sullo schermo un gioco così iconico della Mattel e di farlo con un attore estremamente talentuoso, Con Diesel. Il nostro franchise continua a espandersi con storie interessanti e non vediamo l’ora di creare sempre nuove avventure adrenaliniche per tutta la famiglia.

E siamo sicuri che la pellicola saprà soddisfare grandi e piccini.