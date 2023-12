Il Natale si avvicina e regalare un videogioco ad un amico, parente o al proprio partner è sempre una buona idea se il destinatario è un appassionato, in questa guida scopriremo insieme quali sono i migliori videogiochi da regalare a Natale in questo 2023, preparatevi a dei grandi titoli!

Questo 2023 è stato un anno molto ricco per il mondo dei videogiochi, ci ha riservato molte sorprese su tutti i fronti, che siano esclusive Playstation, esclusive Xbox, esclusive Nintendo Switch o multipiattaforma. La scelta è molto ampia e quelli presenti nella lista sono tutti titoli di ottima qualità, quindi sarà molto facile fare colpo su chi regalerete uno di questi videogiochi, c’è l’imbarazzo della scelta. Con queste premesse, iniziamo subito con…

Resident Evil 4 Remake | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Iniziamo col botto con una delle migliori saghe della Capcom, ovvero Resident Evil. Nello specifico parliamo del remake di Resident Evil 4, una rivisitazione del titolo originale con le meccaniche di gameplay e la tecnologia dei nostri giorni. Il protagonista di questo titolo è Leon Kennedy, un agente dell’organizzazione governativa statunitense chiamata BSAA (Bioterrorism Security Assessment Alliance), che parte per una missione in un villaggio abbandonato in Europa per salvare la giovane Ashley Graham, figlia del presidente degli Stati Uniti, catturata da un gruppo misterioso chiamato Los Illuminados. Preparatevi ad affrontare creature mostruose e ad addentrarvi in luoghi oscuri in questo titolo dal gameplay molto divertente che gli ha fatto ottenere una nomination al Game Of The Year per i Game Awards. Il titolo è disponibile per PS4, PS5, Xbox Series X/S e PC.

Starfield | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Entriamo in casa Bethesda, famosa per la saga di Fallout. Allontaniamoci dalla Terra devastata dall’apocalisse nucleare e avventuriamoci in un titolo spaziale, dove potremo creare il nostro personaggio e diventare chiunque noi vogliamo mentre cerchiamo di scoprire i segreti dello spazio. Prepariamoci ad affrontare creature aliene, pirati spaziali, gruppi anarchici e scoprire nuovi pianeti e popoli extraterrestri. Le storie, così come le possibilità, sono infinite e il titolo regala centinaia di ore di gioco. Starfield è disponibile in esclusiva per Xbox Series X/S e PC.

The Legend Of Zelda: Tears Of The Kingdom | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Tears Of The Kingdom è senza la minima ombra di dubbio la miglior esclusiva Nintendo Switch di quest’anno, tanto da guadagnarsi una nomination al GOTY. Questo titolo dà la possibilità di sfogare la propria creatività e di esplorare un mondo aperto, ideale per chi ama la libertà ed esplorare gli open world. Il gioco è pieno zeppo di missioni secondarie che arricchiscono la trama e svelano i misteri del regno in cui Link si avventurerà. Questo è il sequel di Breath Of The Wilde, ma se non avete giocato il precedente non preoccupatevi, non è necessario, apprezzerete ugualmente questo titolo e la storia che vi racconterà.

Call Of Duty Modern Warfare III | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Call Of Duty è ormai un cult del mondo dei videogiochi, regalare un capitolo della saga è un classico e sicuramente è da apprezzare. Certo, la campagna non è una delle migliori della saga, ma la modalità multigiocatore rimane estremamente divertente. Il videogioco ha svariate mappe, tanta personalizzazione e tanta accessibilità. Se cercate un videogioco con non troppe pretese, ma che possa comunque farvi divertire come dei matti a sparare, allora Call Of Duty Modern Warfare III fa al caso vostro. Il titolo è disponibile per tutte le piattaforme.

Mario Kart 8 Deluxe | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Sarà anche vero che questo è un titolo vecchio di 6 anni, ma tutt’oggi è estremamente divertente. Mario Kart 8 Deluxe è un must have per chiunque abbia una Nintendo Switch. Il titolo vi regalerà gare mozzafiato con tante mappe e potrete giocare da soli o in compagnia di amici o parenti di tutte le età. Un prodotto fatto per chiunque, anche se giocare con grandi compagnie di amici o famiglia rende le gare ancora più divertenti ed entusiasmanti. Il videogioco è disponibile in esclusiva Nintendo Switch.

EA Sports FC 24 | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Non può mancare ovviamente un videogioco di calcio, indicato per i videogiocatori che non badano alla storia e preferiscono semplicemente farsi una partita veloce. EA Sports FC 24 fa parte della saga videoludica che fino all’anno scorso era conosciuta come FIFA. Se volete divertirvi a sfidare i vostri amici con la vostra squadra del cuore o iniziare una modalità carriera, questo è il titolo perfetto. Disponibile per tutte le piattaforme.

Street Fighter 6 | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Se siete amanti dei picchiaduro non potete assolutamente mancare questo capolavoro. Street Fighter 6 è il miglior capitolo della saga dai tempi di Street Fighter 2. Gameplay divertentissimo, un comparto artistico stupendo e soprattutto molto accessibile. Questo titolo è perfetto sia per i veterani della saga di Street Fighter, sia per chi è alle prime armi. Se non avete mai toccato un capitolo della saga, questo è il momento migliore per farlo. Disponibile per tutte le piattaforme!

Super Mario Bros Wonder | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Non c’è niente da fare, quando si pensa ad un ottimo gioco si pensa sempre a Super Mario. Quest’anno la Nintendo ci ha deliziato con il nuovo titolo platform 2d Super Mario Bros Wonder. Potrete giocarci da soli, in cooperativa con un amico o eventualmente anche online. Questo capitolo presenta nuove dinamiche di gioco che regalano un gameplay divertente e innovativo. Adatto sia per bambini che per adulti, questa è un’altra delle esclusive Nintendo Switch migliori della console. Se avete una Nintendo Switch, non comprare questo titolo sarebbe un crimine.

Marvel’s Spider-Man 2 | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Eccoci arrivati alla bomba che ha lanciato la Sony quest’anno: Marvel’s Spider-Man 2. Questo nuovo capitolo della saga vi permetterà di vestire i panni sia di Peter Parker che di Miles Morales, due Spider-Men al prezzo di uno. Il gameplay è molto simile a quello dei primi due capitoli, ma aggiunge molte novità come la tuta alare che vi permetterà di sfrecciare ad alta velocità tra i grattacieli di New York, oltre a nuove mosse spettacolari e cinematografiche. Ma il punto forte di questo titolo è la trama: preparatevi ad affrontare Kraven il Cacciatore e Venom, due dei nemici più minacciosi e formidabili di Spider-Man. La storia che regala questo titolo supera tutte quelle che ci ha raccontato l’MCU al cinema. Se siete fan della Marvel, ma soprattutto di Spider-Man, non potete assolutamente perdervi questa esclusiva PS5.

Hogwarts Legacy | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

I fan di Harry Potter impazziranno nel ricevere questo regalo. Hogwarts Legacy è un videogioco che vi permetterà di diventare il mago che avete sempre sognato di essere e potrete diventare finalmente uno studente della migliore scuola di magia del mondo, Hogwarts. Preparatevi ad affrontare creature oscure del Wizarding World e ad esplorare gli angoli nascosti di questo mondo per svelarne i segreti. Questo è il sogno di tutti i fan di Harry Potter, potrete volare attorno alla gigantesca mappa su una scopa o su un Ippogrofo, scegliere la vostra casata, utilizzare magie per combattere e affrontare una minaccia originale mai raccontata nei libri o nei film. Il titolo è disponibile per tutte le piattaforme.

Star Wars Jedi Survivor | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Rimanendo in campo di film, ovviamente non poteva mancare un videogioco di Star Wars. In questo Star Wars Jedi Survivor potrete esplorare diversi mondi, gustarvi delle missioni secondarie e incontrare nuovi personaggi, anche quelli provenienti dai film della saga. In questo titolo torniamo nei panni di Cal Kestis, già protagonista del primo capitolo Star Wars Jedi Fallen Order. In questa nuova avventura, Cal dovrà preservare la conoscenza dei Jedi. Potenzialmente questo potrebbe essere il gioco dell’anno per i fan di Star Wars. Il videogioco è disponibile per PS5, Xbox Series X/S e PC.

God Of War Ragnarök | Migliori videogiochi da regalare a Natale 2023

Torniamo in casa Sony con uno dei titoli nominati al GOTY nel 2022. God Of War Ragnarök riprende la storia di Kratos e Atreus, un padre e un figlio che si avventurano nella mitologia norrena che cercano di sopravvivere alla fine del mondo che sta per arrivare. Preparatevi a combattere contro Thor, Odino e tante creature mitologiche. Anche in questo caso, il punto forte è la storia e il percorso evolutivo che affrontano i due protagonisti. Il gameplay è simile al primo capitolo reboot del 2018, con nuovi poteri, nuove mosse e nuovi mondi da esplorare. Ora potrete esplorare Asgard, Svartalfheim e Jotunheim e prepararvi all’avvento del Ragnarok. Questo è il regalo perfetto che potrebbe fare un padre al proprio figlio e godersi la storia insieme. Il titolo è disponibile in esclusiva per PS4 e PS5.

Questo è stato un anno davvero ricco per gli appassionati dei videogiochi, e come avete potuto leggere, molti di questi hanno una splendida storia da raccontare e un modo di giocare che unisce sia amici che familiari. Speriamo di esservi stati d'aiuto su cosa regalare alla persona che amate.