Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è ora disponibile!

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, il nuovo spinoff di una delle serie più famose di Square Enix, è finalmente disponibile

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è il nuovo capitolo spinoff dell’iconica serie di JRPG targati Square Enix. In questo titolo i giocatori vestiranno i panni di un domamostri e dovranno reclutare creature di tutti i tipi da far combattere contro innumerevoli avversari. Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è stato annunciato per la prima volta diverso tempo fa e ora, finalmente, è disponibile in tutto il mondo in esclusiva per Nintendo Switch.

Create il vostro team su Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro!

In Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro, Psaro deve diventare un domamostri, reclutando mostri e combattendo insieme a loro nel fantastico mondo di Nadiria, in cui lo aspettano fiumi di lava gorgogliante, antiche e misteriose rovine e maestose torri di dolci. Il titolo include oltre 500 mostri da affrontare, reclutare e addestrare, più battaglie online, stagioni mutevoli e un sistema di sintesi revisionato. Questa meccanica infatti fa il suo ritorno nella seria in una forma evoluta, offrendo ai giocatori la possibilità di scoprire nuove combinazioni di mostri dai talenti innati.

Gli appassionati potranno mettere alla prova le capacità dei loro mostri in due arene: l’Arena di Endor sul mondo umano di Terrestria e il Koliseum nel reame mostruoso di Nadiria. Utilizzare la giusta combinazione di mostri, tattiche, abilità, incantesimi, potenziamenti e accessori è fondamentale per vincere. Le battaglie del gioco sono altamente strategiche, e ai giocatori è permesso impartire ordini precisi a ciascun mostro o stabilire delle tattiche generali, come “Attacco feroce” o “Guarigione”. Inoltre il party principale può essere composto da un massimo di otto mostri: quattro attivi in battaglie e quattro di riserva.

Dopo aver assemblato un dream team di Dragon Quest Monsters, potrete combattere online e guidare gruppi di potenti mostri per competere contro i domamostri di tutto il mondo. Per la prima volta nella serie, i giocatori possono competere online nelle Risse a raffica, competizioni su larghissima scala che usano le informazioni di 30 giocatori per far svolgere automaticamente le battaglie. Sono inoltre disponibili diverse modalità di battaglia online, tra cui Incontri classificati, Incontri amichevoli e Tornei multigiocatore, in cui un massimo di otto contendenti si affronta in un sistema a eliminazione diretta finché non resta un solo vincitore.

Se volete provare con mano il gioco prima dell’acquisto potete provarlo grazie alla demo gratuita disponibile nel Nintendo eShop. Inoltre, se siete pronti ad acquistare il gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata ai contenuti extra inclusi nella versione deluxe digitale:

La tana delle Talpe Scendi sottoterra per incontrare di nuovo i tipi di mostro con cui hai già fatto amicizia. Avrai anche l’opportunità di reclutare creature molto difficili da ottenere con la sintesi. (Include anche il completo abito gotico).

Palestra di Allen l’Allenatore Esplora queste segrete generate casualmente e combatti contro legioni di potenti mostri. Ogni dungeon ha dei requisiti unici, quindi dovrai comporre il tuo gruppo accuratamente. Elimina il boss che ti attende nella stanza finale per accaparrarti oggetti rari che ti aiuteranno ad avere alleati sempre più potenti. (Include anche il completo veste da pasticcere).

Bauli preziosi Ogni volta che apri questi forzieri pieni di tesori otterrai una ricompensa elettrizzante, ma dovrai aspettare un pochino prima di poterne aprire un altro. Continua a scoperchiare queste meraviglie e prima o poi metterai sicuramente le mani su oggetti fantastici! (Include anche il completo maglia mostruosa)

Abito gotico bordeaux

Anello del guerriero x1

Deliziesca x10

Dragon Quest Monsters: Il Principe Oscuro è disponibile ora in esclusiva per Nintendo Switch. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttotek.it. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Instant Gaming.