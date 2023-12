Sebastian Stan interpreterà Donald Trump nel film The Apprentice

La famosa serie tv The Apprentice sta per diventare un film con Sebastian Stan nel ruolo del protagonista Donald Trump

Sebastian Stan, divenuto noto al grande pubblico per aver interpretato il ruolo del Soldato d’inverno che ben conosciamo nel mondo dei cinecomic del Marvel Cinematic Universe, interpreterà il ruolo di Donald Trump in un film ispirato alla serie The Apprentice. L’attore di origini rumene ha già ricevuto un Golden Globe e una nomination agli Emmy per la sua interpretazione di Tommy Lee, il rocker al centro del film biografico Pam & Tommy. Questo nuovo progetto, per il momento titolato The Student, potrebbe segnare il ritorno dell’attore in una interpretazione calata in un tipo di racconto, cioè quello biografico, che sembra gli si addica.

Sebastian Stan e il ruolo di Donald Trump nella trasposizione della serie The Apprentice

The Student è diretto da Ali Abbasi, il regista di Holy Spider, selezionato come un possibile miglior film internazionale agli Academy Awards. Sarà interessante vedere come l’autore iraniano di questo crime thriller affronta il film sul lato oscuro dell’America contemporanea. Ali Abbasi ha anche diretto due episodi della serie HBO The Last Of Us con Pedro Pascal. Accanto a Sebastian Stan nel film troveremo anche Jeremy Strong, vincitore degli Emmy grazie alla serie Succession, che interpreta Roy Cohn e Maria Bakalova, la star di Borat 2, che veste i panni di Ivana Trump.

Il film racconterà l’ascesa al successo di Trump nella New York degli anni ’70 e ’80 ed esaminerà il suo rapporto con il famoso avvocato Roy Cohn. Stan, 41anni, come detto è conosciuto per aver interpretato Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe (MCU), a partire dal film del 2011 Captain America – Il primo Vendicatore e attualmente è impegnato nella produzione di Thunderbolts, film su un gruppo composto soprattutto da ex supercriminali (sulla falsariga della Suicide Squad della DC Comics) del quale faranno parte Valentina Allegra de Fontaine, Ghost, Red Guardian, Yelena Belova, Bucky Barnes, U.S. Agent e Taskmaster.

