Halo Infinite: il gioco ha raggiunto il picco di 270.000 giocatori su Steam

A poche ore dal lancio a sorpresa annunciato durante l’Xbox Anniversary Celebration, la modalità multiplayer free-to-play di Halo Infinite sta già facendo numeri da capogiro, e pare che solo su Steam il gioco abbia superato in pochissimo tempo il tetto dei 100.000 giocatori

Durante l’Xbox Anniversary Celebration, è accaduto l’impensabile: è stato annunciato il lancio a sorpresa del multiplayer free-to-play di Halo Infinite, disponibile quindi adesso su Xbox One, Xbox Series X|S e PC (tramite Steam e Microsoft Store). Su Steam in particolare, Halo Infinite è saltato in pochissimo tempo in cima alla classifica dei giochi maggiormente giocati sulla piattaforma: in questo momento, il picco è stato di più di 270.000 giocatori attivi.

I giocatori di Halo Infinite su Steam: i numeri

Se i numeri di Halo Infinite su Steam ieri sera avevano raggiunto un picco di oltre 100.000 giocatori, in questo momento il picco di giocatori più alto è di più di 270.000, raggiunto circa 10 ore fa. C’è ovviamente da mettere in conto che questi numeri prendono in considerazione soltanto la versione su Steam (per PC potete scaricarlo anche tramite i servizi di Microsoft). C’è anche da ricordare inoltre che il gioco pesa 26 GB, e che quindi chi ha una connessione più lenta avrà atteso a scaricare il titolo.

Insomma, per concludere, tra le varie piattaforme e le varie console su cui il gioco è disponibile, i numeri complessivi sono di sicuro considerevolmente più alti di quelli riportati qui sopra. Per chi non fosse rimasto aggiornato, sappiate che la prima stagione del multiplayer di Halo Infinite durerà fino a maggio 2022, e che potete scaricarla già da adesso gratuitamente in qualsiasi momento.

