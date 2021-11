realme C21Y: il nuovo dispositivo con certificazione TUV

Realme presenta il nuovo realme C21Y, il primo smartphone con certificazione TÜV Rheinland High Reliability. Scopriamolo assieme

realme, il brand di smartphone in più rapida crescita al mondo, è pronto a portare prodotti di ultima generazione in linea con la strategia “All in Europe“: realme Pad, dal design sottile che diversifica ulteriormente il portafoglio di prodotti realme e i modelli realme C21Y e C25Y, i primi smartphone al mondo con certificazione TÜV Rheinland High Reliability, che puntano a diventare i migliori smartphone entry level in Europa.

realme C21Y: il primo smartphone al mondo con certificazione TÜV Rheinland High Reliability

Basato su standard di alta qualità, realme C21Y è dotato di funzionalità avanzate. Tripla fotocamera AI con Super Nightscape, minischermo intero HD+ da 6,5 ​​pollici, processore Octa-core da 12nm e una grande batteria da 5000mAh, realme C21Y è progettato per offrire un’esperienza futuristica ai giovani utenti.

TÜV Rheinland è sinonimo di sicurezza e qualità in tutti i settori del lavoro e della vita. Dal 2006, TÜV Rheinland è membro del Global Compact delle Nazioni Unite per promuovere la sostenibilità e combattere la corruzione. La certificazione di alta affidabilità per smartphone TÜV Rheinland stabilisce un elevato standard di qualità per l’elettronica di consumo, nonché gli standard di settore per i principali mercati in tutto il mondo.

realme C21Y ha una fotocamera principale da 13MP, che può zoomare fino a 4X e supporta l’autofocus PDAF. Le foto non sono solo chiare alla luce del giorno, ma luminose in ambienti scarsamente illuminati e bui, superando i competitor in luminosità, dettagli e colori. Ha anche la funzione Chroma Boost, con la quale, attraverso l’algoritmo di mappatura a livello di pixel, la luminosità e il colore vengono ripristinati, fornendo una migliore gamma dinamica, contrasto dello schermo e colori vividi. La fotocamera selfie supporta la AI Beauty, la modalità HDR, la modalità ritratto e i filtri, progettati per la fotografia di tendenza.

realme C21Y ha uno schermo intero mini-drop HD+ da 6,5 ​​pollici, con un rapporto schermo/corpo dell’89,5%. Con un rapporto 20:9 di sottigliezza, è anche facile da tenere in mano e contiene più contenuti mentre si scorrono i social media.

Con il processore Unisoc T610, realme C21Y è il telefono più potente in questo segmento. Unisoc T610 è un processore octa-core a 12nm con clock fino a 1,8 GHz. La CPU è composta da due A75 ad alte prestazioni a 1,8GHz e sei core A55 a risparmio energetico a 1,8GHz. La GPU è la Mali G52 ad alta efficienza energetica, che può raggiungere fino a 614,4MHz.

realme C21Y supporta lo sblocco delle impronte digitali ultraveloce in pochi secondi, ma supporta anche il riconoscimento facciale, che può essere facilmente sbloccato con un solo clic o sguardo. Il C21Y è dotato di tre slot per schede, uno slot per doppia SIM e uno slot per schede SD dedicato espandibile fino a 256GB, ha 2 colori: Cross Blue e Cross Black, è facile da impugnare, resiste alle impronte digitali e resiste efficacemente a graffi e colpi.

Prezzi e disponibilità

realme C21Y sarà in vendita a partire dalle prossime settimane in entrambe le colorazioni con i seguenti tagli di memoria: 3GB RAM + 32GB ROM a 139,99€ e 4GB RAM + 64GB ROM al prezzo di 149,99€.

Cosa ne pensate del nuovo smartphone di realme? Fateci sapere la vostra nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna notizia o recensione.