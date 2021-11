Halo Infinite: la Stagione 1 sarà estesa fino a Maggio 2022

343 Industries ha confermato l’estensione della durata della Stagione 1 di Halo Infinite, che non si concluderà più ad inizio 2022 ma a Maggio

Pochissime ore fa, Microsoft ha reso disponibile a sorpresa il multiplater free-to-play di Halo Infinite, come vi abbiamo prontamente riportato. La modalità è sbarcata in anticipo rispetto alla release del titolo tramite una beta, che è stata rilasciata per PC, Xbox One e Xbox Series X/S. I giocatori hanno così modo di avere accesso a tutte le mappe ed i contenuti, oltre al Battle Pass della Stagione 1 nella sua interezza, i cui premi possono essere sbloccati tramite i consueti progressi, che potranno essere esportati nella versione finale del gioco, il cui lancio è previsto per il prossimo 8 Dicembre. Le novità diffuse, comunque, riguardano proprio anche la Stagione in oggetto, che avrebbe dovuto concludersi ad inizio 2022, ma la cui durata è stata estesa fino al prossimo Maggio.

A confermare il cambio di programma, ci ha pensato l’head of creative della produzione, Joseph Staten, che ha dichiarato come questo vada a modificare i piani iniziali di 343 Industries, secondo i quali una nuova Stagione avrebbe dovuto debuttare ogni 3 mesi.

“Abbiamo deciso di estendere la durata della Stagione 1 per avere più tempo per rendere la Stagione 2 in linea con le nostre alte aspettative qualitative, così da poter terminare i lavori in modo da garantire la salute e la tranquillità dei membri del team. Così facendo, comunque, non abbia semplicemente dilatato i tempi, ma abbiamo anche introdotto nuovi elementi per questa prima tornata di ricompense, così da renderla un’esperienza ancora più ricca, dall’inizio alla fine.”

Un esempio è dato dagli elementi cosmetici gratuiti del ventennale, che è possibile sbloccare nel corso della prima settimana semplicemente collegandosi ad Halo Infinite. Si tratta di una prima tornata di ricompense, che anticipano il lancio del primo evento di questa Stagione 1, Fracture: Tenrai, che prenderà il via il prossimo 23 Novembre, che permetterà di mettere le mani su pezzi di armatura a tema samurai, oltre a molti altri oggetti cosmetici.

Heroes of Reach, questo è il nome di questa prima Stagione 1, comprenderà ricompense sia gratuite che premium, per un totale oltre 100 oggetti ottenibili, che comprenderanno armature, armi, visori, skin, emblemi e molto altro. Microsoft ha inoltre confermato come i vari Battle Pass non scadranno mai, così che chiunque potrà acquistare in qualsiasi momento anche i vecchi, così da scegliere quale allineare ai propri progressi.

