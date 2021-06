Prime Day 2021 Xiaomi: le offerte della famiglia Mi 11

È iniziato il Prime Day 2021 e oggi vi mostreremo le offerte di casa Xiaomi, tra cui la famiglia di smartphone Mi 11. Vediamo le offerte

Xiaomi e POCO sono tra i protagonisti del Prime Day di Amazon con tanti prodotti a prezzi imperdibili che renderanno questa due giorni più smart che mai.

Accedendo allo Xiaomi Store di Amazon, i Fan del brand e i tantissimi appassionati di tecnologia potranno infatti approfittare di interessanti offerte su smartphone della famiglia Mi 11 e Redmi Note 10, ma anche sui prodotti POCO e su tanti prodotti Xiaomi smart life tra cui smart TV, smartwatch, proiettori, purificatori… insomma ce n’è per tutti i gusti.

Prime Day 2021 Xiaomi: le offerte

Mi 11i, in versione 8GB+128GB e nelle tre colorazioni Cosmic Black, Celestial Silver, Frosty White, sarà in promozione a 529,90€, anziché 649,90€.

Redmi Note 10 Pro da 6GB+64GB e nelle tre colorazioni Onyx Gray, Glacier Blue, Gradient Bronze, potrà essere acquistato al prezzo di 239,90€ anziché 299,90€. Redmi Note 10S, invece, in versione 6GB+64GB e nelle tre colorazioni Onyx Gray, Pebble White, Ocean Blue, in sconto a 199,90€ anziché 249,90€.

In sconto, è presente anche l’intera serie Mi TV P1 (55″, 50″, 43″ e 32″), tra cui la variante Mi TV P1 50″ in promozione a 479,90€, con un risparmio di 120€. Per quanto riguarda i dispositivi smart life, abbiamo il Mi Watch Lite, nelle colorazioni Nero, Navy Blue e Avorio, potrà essere acquistato a soli 48,99€. Si aggiungono alle offerte anche i proiettori, in particolare il Mi Smart Compact Projector in promozione a 399,99€, anziché a 499,99€ e il Mi Smart Projector 2 Pro in promozione a 799,99€, con un risparmio di 200€. Infine, abbiamo il Mi Air Purifier 3C al prezzo di solo 99,99€, anziché 129,99€ ed il Mi Air Purifier Pro H potrà essere acquistato a 239,99€, anziché a 299,99€.

Per la famiglia di smartphone Poco, troviamo in offerta il POCO X3 Pro, in versione 8GB+256GB e nelle due colorazioni Phantom Black, Frost Blue, sarà in promozione a 229,90€ anziché 299,90€. Mentre POCO F3, 8GB+256GB nelle tre colorazioni Arctic White, Night Black, Deep Ocean Blue, potrà essere acquistato per 329,90€ anziché 399,90€.

Approfitterete dell’offerta di Xiaomi? Fateci sapere la vostra opinione nella sezione commenti, vi invito poi a seguire la nostra sezione mobile per non perdere nessuna novità.