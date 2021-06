Bloodborne: altri rumor sulla presunta remastered per PS5

Un leaker ha parlato nelle ultime ore della presunta remastered di Bloodborne per PS5. Il progetto dovrebbe essere piuttosto “ambizioso”

Tra le tante voci e i rumor a tema videoludico degli ultimi tempi che apparentemente si rifiutano di morire c’è quella della presunta remastered PS5 di Bloodborne, l’incredibile gioco di ruolo d’azione a tinte lovecraftiane di FromSoftware per PS4. Una voce risalente a giugno 2020 suggeriva che QLOC e Bluepoint stavano sviluppando insieme questo titolo (che sarebbe dovuto uscire anche su PC). Nel settembre 2020, un’altra voce affermava che il remaster era piuttosto avanti nello sviluppo con l’aggiunta di nuovi contenuti, c’era perfino qualche creator che riteneva di aver preso parte al progetto e di aver comprovato la bontà generale dello stesso. Ora, dopo lunghi mesi di silenzio, un leaker è tornato sull’argomento rivelando qualche presunta informazione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Bloodborne: la remastered per PS5 non sarà sviluppata da Bluepoint Games?

Certo, fino a pochi mesi fa non si è visto o sentito nulla della chiacchieratissima remastered di Bloodborne per PS5 ma, come si suol dire, la speranza è l’ultima a morire. Souls Hunts, l’attivissimo leaker che ha fatto trapelare dettagli su Stranger of Paradise Final Fantasy Origin prima del suo annuncio ufficiale, ha dichiarato su Twitter (la traduzione è stata fornita dall’utente DeepL) che una remastered di Bloodborne arriverà quest’anno su PS5. La stessa approderà poi “più tardi” su PC.

Beaucoup attendent une suite à Bloodborne mais cela n'arrivera pas. FS préfère se focaliser sur de nouvelles IPs Cependant, Bloodborne sortira bien cette année sur PS5 (plus tard sur PC) ! Le remaster n'est pas développé par Bluepoint ni FS mais est ambitieux pic.twitter.com/zX2aBEkMAC — SoulsHunt (@SoulsHunts) June 19, 2021

Tuttavia, lo stesso Hunts, ha anche riferito che il gioco in questione non è sviluppato da Bluepoint Games o FromSoftware (osservando anche che non ci sarà un sequel poiché quest’ultimo è incentrato su nuove IP, come l’ormai celebre Elden Ring che in base a quanto detto di recente da George R. R. Martin dovrebbe essere il seguito di Dark Souls). Tuttavia, è noto che il progetto è comunque “ambizioso”, il che potrebbe adattarsi al precedente rumor che parlava di contenuti aggiuntivi. Lo sviluppo potrebbe anche essersi spostato interamente su QLOC. Sebbene Souls Hunts abbia una certa credibilità, prendete questo rumor con un bel paio di pinze rinforzate. Nel frattempo, Bloodborne è attualmente giocabile su PS5 ma gira solo a 30 FPS.

