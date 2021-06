Switch Pro: il presidente di Nintendo of America ha accennato al futuro della casa di Kyoto

Il presidente di Nintendo of America ha rilasciato di recente un intervista che sembrerebbe smorzare gli animi in merito a Switch Pro

Doug Bowser di Nintendo ha fornito alcune informazioni sulla filosofia della casa produttrice di Nintendo Switch. Dal discorso di Bowser tutto lascerebbe intendere che il chiacchieratissimo Nintendo Switch Pro potrebbe non essere così vicino come la community videoludica e la stampa specializzata credevano. Va detto, ad ogni modo, che le parole del presidente della controparte americana del colosso sono decisamente sibilline. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Doug Bowser non si sbottona sull’eventuale esistenza di Nintendo Switch Pro

Parlando con il Washington Post, il presidente di Nintendo of America ha riflettuto su come la console è stata accolta dal pubblico dei giocatori al momento in cui l’hardware entra nel suo quinto anno sul mercato e ha parlato di come l’azienda guarda al futuro, per adesso, tuttavia, nessun riferimento esplicito a Switch Pro:

Guardiamo sempre alla tecnologia e al modo in cui la tecnologia può migliorare le esperienze di gioco. Quella di Nintendo non è tecnologia fine a se stessa. È il modo specifico in cui la tecnologia può migliorare un’esperienza di gioco. E poi dove applichi quella tecnologia? Vuoi applicarla su hardware o piattaforme esistenti o vuoi aspettare la prossima piattaforma? E poi qual è l’esperienza di gioco giusta con questo? C’è una serie di fattori che entrano in gioco ed è qualcosa a cui guardiamo sempre.

È da un po’ di tempo che sentiamo parlare di un nuovo presunto modello di Switch, con voci sull’aggiornamento dell’hardware che iniziano già nel 2018. Tuttavia, Nintendo si è attentamente astenuta dal dire qualcosa su una potenziale nuova console, e anche ora Bowser sembra reticente.

A maggio, abbiamo letto un rapporto che suggeriva che il prossimo modello di Nintendo Switch inizierà ad essere prodotto a luglio 2021 e il rilascio al dettaglio partirà entro settembre. A seguito di queste voci, su Amazon è stato individuato un presunto riferimento a Nintendo Switch Pro, anche se potrebbe essersi trattato solo di un placeholder.

Rapporti recenti si allineano perfettamente con i precedenti rumor secondo cui il nuovo modello Switch utilizzerà un pannello OLED rigido 720p da 7 pollici (un netto miglioramento rispetto all’attuale pannello LCD da 6,2 pollici di Switch) e sarà in grado di fornire grafica 4K quando collegato a una TV. Nintendo, al momento, non ha ancora fatto nessun annuncio su qualsiasi potenziale hardware.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.